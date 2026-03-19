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ΤΙΤΑΝ: Κέρδη ρεκόρ EBITDA ύψους €606 εκατ. το 2025 - Προτείνεται μέρισμα €1,10 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
09:50 - 19 Μαρ 2026

ΤΙΤΑΝ: Κέρδη ρεκόρ EBITDA ύψους €606 εκατ. το 2025 - Προτείνεται μέρισμα €1,10 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Titan SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ανακοίνωσε την Πέμπτη (19/3) τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και τα αποτελέσματα έτους 2025. Κέρδη ρεκόρ EBITDA ύψους €606 εκ. Προτείνεται μέρισμα ύψους €1,10 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2024

Βασικά Στοιχεία 2025

• Πέμπτο συνεχές έτος αύξησης πωλήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε €2,67 δισ., αυξημένες κατά 6,4% σε συγκρίσιμη βάση (LfL1 ), προσαρμοσμένες για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των μεταβολών στο εύρος ενοποίησης (πώληση της Adoçim), συνολικού ύψους €136 εκ. Η αύξηση στηρίχθηκε σε αυξημένους όγκους και σταθερές τιμές. Αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές: στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.

• Κέρδη ρεκόρ EBITDA ύψους €606 εκ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 9,3% σε συγκρίσιμη βάση (LfL1 ), προσαρμοσμένα για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των μεταβολών στο εύρος ενοποίησης (πώληση της Adoçim), συνολικού ύψους €26 εκ. Το περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, χάρη στη συνεχιζόμενη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βελτίωση των logistics και το μειωμένο κόστος στερεών καυσίμων, με την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €236 εκ. και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,2, αυξημένα κατά 7,4% σε συγκρίσιμη βάση (LfL2 ), προσαρμοσμένα κυρίως για τη μη επαναλαμβανόμενη επίδραση από τη μεταβολή στο εύρος ενοποίησης (€51,9 εκ., πώληση της Adoçim) και για τα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America (€21,6 εκ.). H απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στο 18,2%.

• Ισχυρή ρευστότητα, με τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου να διαμορφώνεται στα €214 εκ. στο τέλος του έτους και τον δείκτη δανεισμού στο 0,4x, παρά την καταβολή μερίσματος ύψους €224 εκ. εντός του 2025. Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου αναβαθμίστηκε από τους οίκους S&P και Fitch σε «BB+ με θετική προοπτική».

• Το 2025, ο ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), ολοκλήρωσε την πώληση της συμμετοχής του στην Adoçim (Ανατολική Τουρκία) και υπέγραψε συμφωνίες για την εξαγορά των Keystone Cement (Πενσυλβάνια, ΗΠΑ), Traçim Cement (ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) και Vracs de l’ Estuaire (Χάβρη, Γαλλία), με τις δύο τελευταίες να ολοκληρώνονται στις αρχές του 2026.

• Ο Όμιλος, ολοκλήρωσε επιπλέον στοχευμένες συμπληρωματικές εξαγορές στον κλάδο αδρανών υλικών στην Ελλάδα, εισήλθε στην αγορά προκατασκευασμένου σκυροδέματος μέσω κοινοπραξίας στα Δυτικά Βαλκάνια, εξασφάλισε έγκριση για την παραγωγή νέων προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Φλόριντα και σύναψε στρατηγική συνεργασία στον τομέα των προηγμένων κονιαμάτων και συστημάτων μόνωσης.

• Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €285 εκ., σε συνέχεια του προγράμματος ενισχυμένων επενδύσεων που ξεκίνησε το 2022 και στοχεύει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και βελτίωση της αποδοτικότητας.

• Τον Νοέμβριο 2025, στο πλαίσιο του Investor Day, ο Όμιλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2026 ένα έτος νωρίτερα και παρουσίασε το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο TITAN Forward 2029, μαζί με τις ανανεωμένες στρατηγικές προτεραιότητες και τους νέους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους.

• Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να ενισχύουν την αποδοτικότητα στην παραγωγή τσιμέντου. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει Real-Time Optimizers (RTOs) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου, προχωρώντας προς τον στόχο της πλήρους ψηφιοποίησης της παραγωγής τσιμέντου έως το 2026.

• Ο Όμιλος συνέχισε τη μείωση του αποτυπώματος CO₂ του και αναγνωρίστηκε από τους Financial Times ως «Europe’s Climate Leaders», από το TIME ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρίες παγκοσμίως, ενώ συμπεριλήφθηκε στη Λίστα A του CDP για το 2025.

• Για το 2025, προτείνεται μέρισμα ύψους €1,10 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2024, σε ευθυγράμμιση με την αύξηση των κερδών EBITDA (εξαιρουμένου του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου μερίσματος ύψους €2,00 που καταβλήθηκε το 2025 σε σχέση με το IPO της Titan America).

• Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους €10 εκ. και διάρκειας 9 μηνών θα ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου 2026.

• Συγκρατημένα αισιόδοξες προοπτικές για το 2026, καθώς αναμένονται αυξημένοι όγκοι πωλήσεων και σταθερά επίπεδα τιμών, σε συνδυασμό με τη μη οργανική ανάπτυξη από τις πρόσφατες συναλλαγές. Εκτιμάται ήπια αύξηση των πωλήσεων και μέτρια αύξηση των κερδών EBITDA (LfL).

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Ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου δήλωσε:

«Το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, με ισχυρές επιδόσεις και πρόωρη επίτευξη των στρατηγικών στόχων για το 2026, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερή ικανότητα του Ομίλου να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική του και να επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αποδόσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Το 2025 ολοκληρώσαμε επίσης την εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) ενώ υλοποιήσαμε μια σειρά συναλλαγών, με την υπογραφή τριών εξαγορών στον κλάδο του τσιμέντου και την ολοκλήρωση συμπληρωματικών επενδύσεων σε αδρανή υλικά, καθώς και συνεργασιών σε εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACMs) και προκατασκευασμένα προϊόντα. Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, παρουσιάσαμε πρόσφατα τη στρατηγική “Titan Forward 2029”, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο πελατοκεντρικού και έτοιμου για το μέλλον Ομίλου, με έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων τσιμέντου και αδρανών υλικών, την επέκταση των δραστηριοτήτων στα εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά (ACMs) και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες, προωθώντας παράλληλα ένα πιο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο, με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Τα επιτεύγματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του οργανισμού μας, όπου η βαθιά τεχνογνωσία και η κουλτούρα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα ενισχύουν την καινοτομία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες τις ομάδες και τους συνεργάτες μας για τη συμβολή τους».

O Γιάννης Ιωάννου, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου σημείωσε:

«Το 2025 ήταν για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ μια χρονιά επιταχυνόμενης προόδου, καθώς καταγράψαμε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, ενισχύσαμε την οικονομική μας θέση και διευρύναμε τη στρατηγική μας ευελιξία. Βασιζόμενοι σε αυτά τα σταθερά θεμέλια, πετύχαμε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας και αντλήσαμε νέα χρηματοδότηση μέσω ομολογιακής έκδοσης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην ανθεκτικότητα των ταμειακών μας ροών και στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, επενδύοντας με συνέπεια στο μέλλον και προωθώντας τη στρατηγική “Titan Forward 2029” μέσα από οργανικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και στοχευμένες εξαγορές που δημιουργούν αξία. Η εστίαση μας παραμένει στη λειτουργική αριστεία, στη συνετή κατανομή κεφαλαίων και στη βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε ισχυρή θέση να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία.»

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 11:14
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