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Χρηματιστήριο: Ζημιές -8,8% στον ΓΔ από τον πόλεμο - Ακόμα βαρύτερες απώλειες στον τραπεζικό κλάδο (-12%)
Σχόλια Αγοράς
11:15 - 20 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Ζημιές -8,8% στον ΓΔ από τον πόλεμο - Ακόμα βαρύτερες απώλειες στον τραπεζικό κλάδο (-12%)

Reporter.gr Newsroom
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Μάρτης γδάρτης, όχι μόνο για τον καιρό αλλά και για τις αγορές, με το ΧΑ στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων λόγω και του πολυετούς ράλι (απόδοση ΓΔ από 1.1.25 έως 28.2.26 +55%) εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει από τον πόλεμο στην ΜΑ.

Η έως σήμερα ‘ζημιά’ των πολεμικών επιχειρήσεων στην ΜΑ έχουν στοιχίσει από 28.2.26 στον ΓΔ -8.8% ενώ ακόμα βαρύτερες είναι οι απώλειες για τον τραπεζικό κλάδο με τον ΔΤΡ στο -12%.

Οι εβδομαδιαίες απώλειες (έως 19/3) κινούνται στα επίπεδα του -2.6% για τον ΓΔ, γυρνώντας σε αρνητική απόδοση για πρώτη φορά από την αρχή του χρόνου στο -2%, αποδόσεις που παρατηρούμε και σε όλες τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού (ενδεικτικά DAX -6.2%, S&P -3.6%).

Ουσιαστικά το risk off κυρίως ξένων αλλά και εγχώριων επενδυτών έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά την εικόνα στο ΧΑ και περισσότερο έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για τις προοπτικές της αγοράς παρά τα σταθερά θετικά αποτελέσματα έτους των εισηγμένων και την σχετικά πιο αμυντικογενής διάσταση του χρέους της χώρας (διάρκεια, ληκτότητα, επιτόκια) αλλά και την δημοσιονομική υπεροχή (πλεονάσματα προϋπολογισμού).

Σε επίπεδο μετοχών μόλις τρείς έχουν διασωθεί εν μέσω εχθροπραξιών με τα δύο διυλιστήρια τα βασικά hedging plays με τα ΕΛΠΕ +14% ως ‘πολεμική απόδοση’ και την ΜΟΗ +6%, ενώ πρόσφατα έχει ξεχωρίσει και η ΕΥΔΑΠ στο +17% μετά τις συνεχιζόμενες αγορές πακέτων μετοχών από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ με σημαντικό premium (τιμές από 9,7 έως 10 ευρώ) ελέγχοντας πλέον το 13% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της κρίσιμης αυτής υποδομής.

Σε ότι αφορά στην ροή αποτελεσμάτων χθες είχαμε αρχικά τον ΤΙΤΑΝ με ανθεκτικά μεγέθη σε όλο το εύρος (έσοδα +1%, ebitda +4%), εξαιρετικά χαμηλό δείκτη χρέους στο 0.5x και προτεινόμενο μέρισμα 1,10 ευρώ/μετοχή και την ΔΕΗ με εξαιρετικά – αν και αναμενόμενα – μεγέθη 2025 με τα έσοδα να φτάνουν στα 9,7 δις (+8%), τα ebitda στα 2 δις (!) +13% και τα κέρδη στα 450 εκ. (+23%), με την εταιρία να πετυχαίνει όλους τους στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς με προτεινόμενο μέρισμα στα 0,60 ευρώ/μετοχή και την διοίκηση να δηλώνει οχυρωμένη απέναντι στην κρίση με στόχο ebitda 2026 στα 2,4 δις.

Αλλά και μετοχές χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης που παρουσιάζουν αποτελέσματα έτους δείχνουν και ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα με την ΛΑΒΙ να ανακοινώνει αύξηση εσόδων στα 70 εκ. (+15%), ebitda στα 15 εκ. (+49%) και κέρδη στα 7,5 εκ., ενώ και η ΜΟΤΟ παρουσίασε έσοδα ύψους 215 εκ. (+9%) , ebitda στα 31 εκ. (+6%) και κέρδη παρόμοια με τα περυσινά στα 9,5 εκ.

Η τεχνική εικόνα στο ΧΑ όπως έχουμε τονίσει έχει διαταραχτεί σημαντικά με τον ΓΔ να έχει απωλέσει την μηνιαία στήριξη των 2150 μονάδων και πλέον να θέτει ως τελευταίο οχυρό τις 2050 μονάδες από τις οποίες περνάει ο ΚΜΟ των 200 ημερών, τεχνικά επίπεδα που στις κρίσεις των τελευταίων 3 ετών έχουν αποδειχτεί ανθεκτικά.

Σε γενικότερο επίπεδο είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ τουλάχιστον μέσω δηλώσεων του προέδρου Τράμπ επιχειρούν να κατευνάσουν τις αγορές (διάρκεια πολέμου, μη χερσαία επέμβαση, προτροπή για όχι άλλο Ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν κλπ) γιατί σε μεγάλο βαθμό ισχύει το ρητό που ειδικά στις ΗΠΑ είναι τρόπος ζωής, το perception is reality και με βάση αυτό πορεύονται.

Το κατά πόσο οι αγορές – που πλέον είναι πιο υποψιασμένες και λιγότερο ευκολόπιστες – θα πειστούν από παρόμοιες δηλώσεις ή θα ‘απαιτήσουν’ ουσιαστικά βήματα αποκλιμάκωσης μένει να φανεί!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 19:25
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