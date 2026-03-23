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«Τρενάκι τρόμου» ο χρυσός – Κατάρρευση και rebound μέσα σε λίγες ώρες
Εμπορεύματα
17:26 - 23 Μαρ 2026

«Τρενάκι τρόμου» ο χρυσός – Κατάρρευση και rebound μέσα σε λίγες ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Ο χρυσός και το ασήμι συνέχισαν αρχικά την πτωτική τους πορεία τη Δευτέρα (23/3), αλλά ανακάμπτουν δυναμικά από τις αρχικές απότομες απώλειες, καθώς οι νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή του spot χρυσού είχε υποχωρήσει πάνω από 5% το πρωί της Δευτέρας, στα 4.262,50 δολάρια, πριν ανακάμψει και διαμορφωθεί στα 4.482 δολάρια στις 2:40 μ.μ. στο Λονδίνο.

Η έντονη μεταβλητότητα ακολούθησε την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μετά από «καλές και παραγωγικές» συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του χρυσού καταγράφονταν περίπου 1,5% χαμηλότερα, στα 4.502 δολάρια, έχοντας νωρίτερα σημειώσει πτώση σχεδόν 10%.

Ο χρυσός σημείωσε απώλειες σχεδόν 10% την περασμένη εβδομάδα — τη χειρότερη επίδοσή του από τον Σεπτέμβριο του 2011 — και συνολικά έχει χάσει περίπου 25% από το ιστορικό υψηλό των 5.594,92 δολαρίων ανά ουγγιά που κατέγραψε στα τέλη Ιανουαρίου.

Το ασήμι spot υποχωρεί κατά 5,9% στα 63,76 δολάρια — χαμηλό έτους και σχεδόν στο μισό της τιμής των 117 δολαρίων που είχε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση με το Ιράν. Παρότι οι έντονες πιέσεις περιορίστηκαν αργότερα μέσα στην ημέρα, τα futures του ασημιού παρέμεναν χαμηλότερα κατά 8,3%, στα 63,98 δολάρια.

Η πτώση επεκτείνεται και σε άλλα πολύτιμα μέταλλα: τα futures της πλατίνας αποδυναμώνεται κατά 9,7% στα 1.780,20 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί κατά 4,7% στα 1.377,50 δολάρια.

Η υποχώρηση του χρυσού – που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής – συνδέεται με το ευρύτερο «risk-off» κλίμα στις αγορές, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για πληθωρισμό και αύξηση των τιμών ενέργειας.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λόγω του πολέμου θα μπορούσε να ενισχύσει την ελκυστικότητα των κρατικών ομολόγων εις βάρος των πολύτιμων μετάλλων, τα οποία δεν αποδίδουν τόκο, όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης κινήθηκαν και πάλι ανοδικά στις αρχές της Δευτέρας, καθώς η τελευταία κλιμάκωση της σύγκρουσης άφησε περιορισμένες επιλογές «ασφαλούς καταφυγίου» για τους επενδυτές.

Νωρίτερα, μετά το τελεσίγραφο του Ντόναντ Τραμπ προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, και την απειλή της Τεχεράνης προς αγοραστές αμερικανικών ομολόγων, ο Nic Puckrin, συνιδρυτής της Coin Bureau, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της ανοδικής πορείας του χρυσού τον τελευταίο χρόνο.

«Τα διακυβεύματα στον πόλεμο με το Ιράν μόλις αυξήθηκαν και αυτό που βλέπουμε είναι μια απόλυτη στροφή προς την ασφάλεια. Έτσι ακριβώς τελειώνουν οι “συνωστισμένες” ανοδικές τάσεις», δήλωσε.

«Οι εξελίξεις στα πολύτιμα μέταλλα δείχνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες και τα κράτη του Κόλπου αξιοποιούν τα αποθέματα χρυσού που έχουν συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια. Η προτεραιότητα μετατοπίζεται από τη συσσώρευση στη διατήρηση κεφαλαίου — κάτι που θα θέσει φυσικό “ταβάνι” στις τιμές του χρυσού.»

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