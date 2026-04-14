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Χρηματιστήριο: Πάρτι με τα... leftovers του Πάσχα και τις αναπτερωμένες ελπίδες για ειρήνη ΗΠΑ-Ιράν
Σχόλια Αγοράς
17:44 - 14 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Πάρτι με τα... leftovers του Πάσχα και τις αναπτερωμένες ελπίδες για ειρήνη ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η  τετραήμερη αργία στο ΧΑ εξαιτίας του Πάσχα των Ορθοδόξων δεν επηρέασε αρνητικά την αγορά, με τον ΓΔ να κινείται έντονα ανοδικά στο άνοιγμα και να αγγίζει τις 2300 μονάδες (+3.3%) σε συνάρτηση και με τις αναπτερωμένες ελπίδες για νέες συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ΓΔ έκλεισε τελικά στις 2284 μονάδες +2.64% με την βοήθεια του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +5.6%) που επανήλθε στις προηγούμενες ρυθμίσεις, ενώ και συνολικά στον FTSE η πλειοψηφία των μετοχών κινήθηκε ανοδικά (18 ανοδικές για 7 καθοδικές) με τον τζίρο πολύ υψηλό για την περίοδο στα 470 εκ. εκ των οποίων το 60% σε τραπεζικούς τίτλους.

Καλύτερες αποδόσεις σε ΕΥΡΩΒ +7.5%, ΕΤΕ +5.9%, BOCHGR +5.7%, ΠΕΙΡ +4.5% από τράπεζες.

Εξαιρετική εικόνα στον κλάδο κατασκευών/υποδομών με τον ΑKTR +9.2%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3.2% & ΑΒΑΞ +4,9%, αλλά και σε ΒΙΟ +5.2%, CENER +2.8%, ΤΙΤΑΝ +0.6%, ΑΡΑΙΓ +3% και ΕΛΧΑ +3% στις υπόλοιπες της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Υποχώρηση για METLEN -2.5% λόγω της διήμερης πτώσης που προηγήθηκε στο Λονδίνο , ΕΛΠΕ -0.2% και ΜΟΗ -1.2% στα διυλιστήρια, ΣΑΡ -0,9%, ΕΥΔΑΠ -0.8% και ALWN -5.5% παρά το θετικό ξεκίνημα στα 14,90.

Μικρότερα κέρδη στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις με τον FTSEM +2.2% και τον ATHEX_SCI +0.97% , με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε CREDIA +6%, ΠΡΟΦ +3.8%, ACAG +4.8%, ΑΛΜΥ +4.2%, ΠΡΟΝΤΕΑ +3.4%, ΦΡΛΚ +3.8%, ΟΤΟΕΛ +2.5% στην μεσαία και ΔΟΜΙΚ +3.1%, REALCONS +5.1%, ΙΝΛΙΦ +2.2%.

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις από οίκους του εξωτερικού (HSBC, UBS κα) για τις ελληνικές τράπεζες, όπως και για επιμέρους μετοχές που ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους (Morgan Stanley & BofA για METLEN).

Μόλις τρεις εισηγμένες του FTSE (AKTR, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ) μένουν για να συμπληρωθεί το πάζλ των αποτελεσμάτων 2025 ενώ από την επόμενη εβδομάδα εκκινεί η διαδικασία για τα ακόμα πιο σημαντικά – στο βαθμό που περιλαμβάνουν και τον 1ο μήνα του πολέμου στην ΜΑ – αποτελέσματα Α τριμήνου 2026, με την αρχή να κάνει ο ΣΑΡ και να ακολουθούν οι τράπεζες.

Σε τεχνικό επίπεδο η ανοδική διάσπαση των 2225 μονάδων θεωρείται εξαιρετικό νέο για το 2ο δεκαπενθήμερο του Απριλίου όπως και η ανοδική διάσπαση των κοντινών ΚΜΟ (5,20) στους μακρινούς (50,200).

Βασικός στόχος οι 2330 μονάδες (ετήσια αντίσταση με τα βάση τα pivot points) σε μια συγκυρία που οι αγορές – δυστυχώς – χορεύουν στους ρυθμούς του PotUS.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 17:48
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