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Γρ. Σαράντης: Γεωπολιτικές πιέσεις και στρατηγική ανάπτυξης
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
09:38 - 21 Απρ 2026

Γρ. Σαράντης: Γεωπολιτικές πιέσεις και στρατηγική ανάπτυξης

Γιώργος Αλεξάκης
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Ισχυρές αναταράξεις στην παραγωγή πρώτων υλών, ως αποτέλεσμα του πολέμου και της καταστροφής κρίσιμων υποδομών, επιβαρύνουν την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνουν το κόστος για τη βιομηχανία, όπως ανέφερε ο CEO της Γρ. Σαράντης, Γιάννης Μπούρας, στο περιθώριο της χθεσινής γενικής συνέλευσης, αποτυπώνοντας το εύρος των πιέσεων που ήδη καταγράφονται.

«Βρισκόμαστε σε μια μορφή αδράνειας. Αν και η συζήτηση επικεντρώνεται στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, το βασικό πρόβλημα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αφορά τις πρώτες ύλες που προέρχονται από πετρελαϊκά παράγωγα», σημείωσε, περιγράφοντας το νέο διεθνές σκηνικό. Όπως εξήγησε, η αστάθεια στην περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρές διακοπές στην παραγωγή, με περισσότερες από δέκα μεγάλες βιομηχανικές μονάδες να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μονάδες αυτές κάλυπταν έως και το 20%-30% της παγκόσμιας παραγωγής συγκεκριμένων πρώτων υλών, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ήδη παρατηρούνται ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά, τα οποία, αν και μικρά ως επιμέρους στοιχεία, είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της παραγωγής.

Η εταιρεία έχει ήδη δεχθεί τις πρώτες αυξήσεις τιμών, με το μέσο κόστος να διαμορφώνεται στο 8%-9% από 5% πριν λίγες εβδομάδες, ενώ στις πλαστικές συσκευασίες οι ανατιμήσεις φτάνουν έως και το 30% και στο αλουμίνιο περίπου το 50%. Στα εξειδικευμένα συστατικά, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά, οι αυξήσεις κινούνται στο 5%-7%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη και διπλασιασμοί τιμών.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι ότι αυτή τη φορά οι αυξήσεις δεν θα περάσουν σταδιακά, όπως την περίοδο 2022–2023 κατά την ενεργειακή κρίση λόγω Ουκρανίας, αλλά αναμένεται να μετακυλιστούν πιο απότομα στην αγορά μέσα στο δεύτερο εξάμηνο. Οι τελικές ανατιμήσεις προς τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα κινηθούν στην περιοχή του 3%-7%, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία προϊόντων, που θα γίνουν εμφανείς τους επόμενους μήνες.

Προοπτικές

Παρά τις πιέσεις, η διοίκηση της Σαράντης διατηρεί τους στόχους για το 2026, προβλέποντας κύκλο εργασιών στα 620 εκατ. ευρώ και EBITDA στα 97 εκατ. ευρώ, στηριζόμενη στην ισχυρή εκκίνηση του πρώτου τριμήνου, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,7% φτάνοντας τα 147,1 εκατ. ευρώ και τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκατ. ευρώ (+19,9%). Οι επιδόσεις αυτές ενισχύθηκαν από το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, με αυξημένη συμβολή των αντηλιακών προϊόντων, με το Carroten να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην αγορά των ΗΠΑ, όπου το brand ενισχύει σταθερά τη θέση του.

Το 2025 ο τζίρος από τις ΗΠΑ, όπου το brand έχει παρουσία τόσο μέσω της Amazon όσο και στο δίκτυο της Target, έφτασε τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις αυξάνονται με ρυθμό 25%. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ενίσχυση της παρουσίας με νέους κωδικούς, καθώς και την είσοδο της Clinea στην αγορά των ΗΠΑ, αρχικά μέσω της Amazon, εντός του τρίτου τριμήνου.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το Carroten μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά διεθνές brand, καθώς καταγράφει θετική ανταπόκριση σε κάθε αγορά όπου λανσάρεται. Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα, ο τζίρος του έχει πενταπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια, από 7 εκατ. ευρώ το 2020 σε 35 εκατ. ευρώ το 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εξετάζει πιο ενεργά την περαιτέρω διεθνή επέκταση, τόσο προς τη Λατινική Αμερική όσο και προς αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η βρετανική αγορά ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα σημαντική για τα αντηλιακά προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές τείνουν να τα προμηθεύονται πριν από το ταξίδι και όχι στον προορισμό, στοιχείο που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της κατηγορίας.

Πέραν των ΗΠΑ, σημαντικές αγορές για την εταιρεία είναι οι Φιλιππίνες, η Αυστραλία και πιο πρόσφατα η Μέση Ανατολή. Οι Φιλιππίνες αποτελούν ώριμη αγορά με παρουσία περίπου 15 ετών και ισχυρές επιδόσεις, ενώ η Αυστραλία διατηρεί σταθερά υψηλή δυναμική.

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, η διοίκηση σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται αναταράξεις, ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών. Η γεωπολιτική αστάθεια ενδέχεται να δημιουργεί πιο ελκυστικές αποτιμήσεις σε σχέση με το παρελθόν, όταν οι απαιτήσεις των πωλητών ήταν υψηλότερες. Η εταιρεία παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις, εστιάζοντας σε κινήσεις συμπληρωματικού χαρακτήρα που θα ενισχύσουν τις συνέργειες και θα διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό της, χωρίς να εξετάζει είσοδο σε νέους κλάδους.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 09:59
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