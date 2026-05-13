ΧΑ: MSCI, ΔΕΗ και εταιρικά deals δίνουν στίγμα σε μια επιφυλακτική αγορά

Σε στάση αναμονής αλλά με θετικές προϋποθέσεις εισέρχεται η αγορά, καθώς οι επενδυτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στο επιβαρυμένο διεθνές περιβάλλον και τις επιμέρους εγχώριες επιχειρηματικές εξελίξεις που διατηρούν το ενδιαφέρον ενεργό.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών ενέργειας και η ανοδική πορεία των αποδόσεων των ομολόγων περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο, διαμορφώνοντας ένα πιο επιφυλακτικό διεθνές σκηνικό. Το πετρέλαιο κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ και το φυσικό αέριο παραμένει ακριβό, εντείνοντας το ενεργειακό premium στις αγορές.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον εστιάζεται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους τίτλους, με τις τράπεζες, τη ΔΕΗ και τις μετοχές που επηρεάζονται από τις αλλαγές στους δείκτες MSCI να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI Greece Standard λειτουργεί υποστηρικτικά, ενώ η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκεντρώνει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως από ξένους θεσμικούς.

Παράλληλα, η δημόσια πρόταση εξαγοράς της AUSTRIACARD από ιαπωνικό όμιλο αναδεικνύει κινητικότητα σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, ενισχύοντας το αφήγημα των επιλεκτικών ευκαιριών.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τη ζώνη των 2.250–2.280 μονάδων να αποτελεί βασικό όριο ισορροπίας: η διατήρησή της διατηρεί το σενάριο ελεγχόμενης διόρθωσης, ενώ ενδεχόμενη διάσπαση προς τα κάτω ενδέχεται να πυροδοτήσει βαθύτερη υποχώρηση.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, καταγράφονται ισχυρές επιδόσεις και θετικές προοπτικές σε εταιρείες με εξωστρεφή δραστηριότητα και τεχνολογικό προσανατολισμό, ενώ αρκετοί τίτλοι εμφανίζουν βελτιωμένη τεχνική εικόνα και δυναμική συνέχισης της ανόδου, υπό την προϋπόθεση διατήρησης κρίσιμων στηρίξεων.

Συνολικά, η αγορά κινείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, αλλά με ενεργούς καταλύτες στο εσωτερικό, που συντηρούν τη δυναμική επιλεκτικών τοποθετήσεων.