ΧΑ: Κρατά στο «ραντάρ» τις 2330 μονάδες παρά το risk-off κλίμα

Οι νέες γεωπολιτικές ανησυχίες εξαιτίας της μη συμφωνίας ΗΠΑ & Ιράν καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των αγορών στις χθεσινές συνεδριάσεις με τους επενδυτές να επανέρχονται σε τακτική risk off και αμυντικών κινήσεων κατοχύρωσης κερδών.

Το Euronext Athens δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως το -1,6% και να κλείνει τελικά στις 2266 μονάδες με απώλειες -1,26%, με το βάρος των πωλητών να πέφτει κυρίως στον τραπεζικό κλάδο (CREDIA, BOCHGR, ΕΥΡΩΒ κα) αλλά και σε τίτλους που είναι έτσι και αλλιώς ουραγοί στις αποδόσεις φέτος (ALWN, ΜΠΕΛΑ).

Διυλιστήρια (ΜΟΗ &ΕΛΠΕ) καθώς και μετοχές του ομίλου Viohalco (ΒΙΟ, ΕΛΧΑ) στους κερδισμένους της συνεδρίασης.

Όπως αναμενόταν ο οίκος MSCI ανακοίνωσε στην εξαμηνιαία έκθεσή της ορισμένες αλλαγές στους δείκτες με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ να εισέρχεται για πρώτη φορά στον MSCI Standard ως η 9η ελληνική εισηγμένη, ενώ λόγω και της διαγραφής της από τον αντίστοιχο Small cap (όπως και η CENER) στην θέση της μπαίνει η CREDIA.

Σημαντική εξέλιξη όμως είχαμε και από την συνάντηση μεταξύ ΕΕ, ΕΤΕπ, Ελλάδας και Κύπρου σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση (GSI) όπου όλα δείχνουν ότι πάμε για ξεπάγωμα της διαδικασίας ως έργου στρατηγικής σημασίας , κάτι που θα εξυπηρετήσει και τις κινήσεις του ΑΔΜΗΕ για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του μεγάλου αυτού έργου.

Σε ότι αφορά στα αποτελέσματα τριμήνου - που συνεχίζουν οι εισηγμένες να δημοσιεύουν καταστάσεις – θα πρέπει να σταθούμε στα μεγέθη της ΔΕΗ όπου παρά την μικρή υποχώρηση εσόδων (2,3 δις -5%) επέδειξε αξιοθαύμαστη κερδοφορία τόσο σε όρους ebitda (687 εκ. +52%) όσο και σε τελική γραμμή με τα καθαρά κέρδη τριμήνου στα 234 εκ. +204%. Παράλληλα από την διοίκηση βγαίνει μια διάχυτη αισιοδοξία για την πορεία της μεγάλης ΑΜΚ των 4 δις (με την μέθοδο του book building και εκκινεί στις 18/5) με σημαντική ζήτηση που ήδη υπερκαλύπτει το ζητούμενο ποσό.

Από την μεσαία κεφαλαιοποίηση η ACAD παρουσίασε βελτιωμένα μεγέθη τριμήνου με τα έσοδα στα 89,4 εκ. (+8%), ebitda στα 11,5 εκ. (+11%) και κέρδη στα 4,1 εκ. (+61%).

Η DNP σκοπεύει να προβεί σε προαιρετική δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά, ποσού 10 Ευρώ ανά μετοχή της AUSTRIACARD. Η AUSTRIACARD και η Dai Nippon Printing έχουν συνάψει Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding) που καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο για τη σκοπούμενη συναλλαγή.

Σε λοιπές επιχειρηματικές εξελίξεις ως μη αναμενόμενη κρίνεται η είσοδος της ΑΕΜ στο μετοχικό κεφάλαιο (10%) της Alterlife έναντι 4,7 εκ. δείχνοντας έναν νέο δρόμο πέρα των media που είναι η βασική της δραστηριότητα, ενώ θυμίζουμε ότι σήμερα λήγει και η ΑΜΚ (μέσω Δημόσιας Προσφοράς) της ΤΡΑΣΤΟΡ ύψους 150 εκ.

Σε τεχνικό επίπεδο η χθεσινή υποχώρηση απομάκρυνε τον ΓΔ από τον κύριο ετήσιο στόχο των 2330 μονάδων χωρίς πάντως να δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για επαναφορά της αγοράς στα πρόσφατα χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης