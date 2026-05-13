Στενό του Ορμούζ: Η ναυτιλία μπροστά σε νέα περίοδο αβεβαιότητας

Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι όροι που έθεσε το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών είναι «εντελώς απαράδεκτοι».

Σύμφωνα με αναλυτές, οι πιθανότητες επιστροφής της ναυσιπλοΐας σε κανονικούς ρυθμούς έχουν μειωθεί σημαντικά. Το Ιράν φέρεται να ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, αναγνώριση της κυριαρχίας του στο Στενό του Ορμούζ και άρση των κυρώσεων. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται ακόμη μακριά από συμφωνία, παρά τις αναφορές σε κατάπαυση του πυρός.

Για τη διεθνή οικονομία, οι επιπτώσεις είναι σοβαρές. Για τη ναυτιλία, η εικόνα παραμένει δύσκολη. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα να πραγματοποιούνται περίπου 20 διελεύσεις πλοίων την ημέρα έως το τέλος Μαΐου έχει υποχωρήσει στο 50%, ενώ οι πιθανότητες για πλήρη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα εκτιμώνται μόλις στο 10%.

Το νομικό ζήτημα γύρω από το Στενό του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο. Το Ιράν δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία χαρακτηρίζει το Στενό ως διεθνές πέρασμα όπου ισχύει το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης πλοίων και αεροσκαφών. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πιο περιοριστική ερμηνεία, κάνοντας λόγο για «αβλαβή διέλευση». Ωστόσο, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι στην πράξη έχει επικρατήσει η έννοια της «διέλευσης transit», δηλαδή της συνεχούς και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας.

Το Ιράν και το Ομάν έχουν κυριαρχία στα χωρικά τους ύδατα. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή νομική προσέγγιση, κανένα από τα δύο κράτη δεν μπορεί να εμποδίσει τη διέλευση από το Στενό.

Ο ναυλομεσιτικός οίκος Poten & Partners παρουσίασε τέσσερα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα. Το πρώτο είναι το σενάριο της «καθαρής επαναλειτουργίας». Σε αυτή την περίπτωση, ο πόλεμος τελειώνει, υπάρχει αξιόπιστη επιτήρηση, οι νάρκες απομακρύνονται και δεν σημειώνονται νέες επιθέσεις. Οι εξαγωγές από τον Κόλπο αυξάνονται, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις επισκευάζονται, οι ναύλοι παραμένουν υψηλοί για κάποιους μήνες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να υποχωρούν.

Το δεύτερο σενάριο είναι η «νευρική επαναλειτουργία». Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει επίσημη συμφωνία ειρήνης, αλλά η αγορά παραμένει επιφυλακτική. Οι ασφαλιστές, οι πλοιοκτήτες και τα πληρώματα δεν αισθάνονται ασφαλείς. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου μειώνονται, αλλά παραμένουν υψηλά. Οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων διατηρούνται επίσης σε αυξημένα επίπεδα.

Το τρίτο σενάριο είναι η «ψευδής αυγή». Το Στενό ανοίγει, αλλά στη συνέχεια ένα δεξαμενόπλοιο δέχεται επίθεση, καταλαμβάνεται ή προσκρούει σε νάρκη. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι διελεύσεις μειώνονται, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται απότομα και οι κυβερνήσεις εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων. Σύμφωνα με την ανάλυση, ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αντίδραση, καθώς η αγορά δεν θεωρεί πλέον αδιανόητο το κλείσιμο του Ορμούζ.

Το τέταρτο σενάριο είναι το πιο θετικό. Προβλέπει ειρήνη, ευρύτερη άρση κυρώσεων και πολιτικές διευθετήσεις που επιτρέπουν την επιστροφή περισσότερου ιρανικού και αραβικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, τα αποθέματα αυξάνονται γρήγορα και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Η Poten δεν περιγράφει ένα ακραία αρνητικό σενάριο, στο οποίο ο Κόλπος παραμένει ουσιαστικά κλειστός, με ελάχιστες και επικίνδυνες διελεύσεις. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών ενέργειας, ελλείψεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες, πίεση στις τιμές λιπασμάτων και ευρύτερες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στην παγκόσμια οικονομία.

Στο μεταξύ, η προοπτική συμφωνίας με το Ιράν φαίνεται περιορισμένη, ειδικά πριν από τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Η σχέση του Ιράν με την Κίνα προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα δυσκολίας στις διαπραγματεύσεις, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα καλούνται παράλληλα να συζητήσουν εμπορικές συμφωνίες, δασμούς και ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες.