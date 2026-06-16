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Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ
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17:33 - 16 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η οριστικοποίηση της συμφωνίας (MOU) μεταξύ ΗΠΑ & Ιράν (χωρίς πάντως την συμμετοχή και τα θέλω του Ισραήλ) έχει δώσει εντελώς διαφορετική διάσταση στις επενδυτικές εξελίξεις, με risk on στα περισσότερα asset classes και εκτιμήσεις για εξασθένιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Μετά από μικρές πρωινές διακυμάνσεις πέριξ του χθεσινού κλεισίματος, ο ΓΔ ακολούθησε τον δρόμο για νέες κορυφές (υψηλό ημέρας 2482 μονάδες) με το κλείσιμο στις 2475 +0,5% να αφήνει ικανοποιημένους τους long επενδυτές και πολλές υποσχέσεις για το επόμενο διάστημα, με τον τζίρο να επανέρχεται στα προ πολέμου επίπεδα στα 350 εκ.

Εξαιρετική η αντίδραση του AKTR από το πρωινό 9,75 (-1,5%) στο κλείσιμο των 11,14 (+12%) μετά από ένα μεγάλο διάστημα ακινησίας για την μετοχή.

Νέα υψηλά και για τον τραπεζικό δείκτη (ΔΤΡ +1,14%) παρά την πρωινή υποχώρηση, με ΕΥΡΩΒ +2,1%, ΑΛΦΑ +1,1%, ΠΕΙΡ +1,1%, δυνατή κίνηση από τα ΕΛΠΕ +2,2%, άνοδος και σε ΛΑΜΔΑ +1,1%, ΔΑΑ +2,5% εν αναμονή της έκδοσης του νέου 7ετούς ομολόγου.

Χαμηλότερες τιμές σε ΒΙΟ -2,2%, ΤΙΤΑΝ -1,4%, METLEN -0,8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,4%,ΕΕΕ -0,6%, ΜΠΕΛΑ -0.9% στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, περισσότερες οι πτωτικές στην μεσαία με την ΠΡΟΝΤΕΑ -30% λόγω της αποκοπής του δικαιώματος για το έκτακτο μέρισμα του 1,5 ευρώ/μετοχή, ΠΡΟΦ -1,3%, ΠΛΑΘ -1,2%, ΛΑΒΙ -0,5%.

Ανοδικά ο ΑΔΜΗΕ +4,3% σε νέο υψηλό εν μέσω ΑΜΚ που δείχνει άνετη υπερκάλυψη με το ζητούμενο την τελική τιμή. Άνοδος και για ΚΟΥΕΣ +1,8%, BYLOT +2,1%, ΠΕΤΡΟ +1,5%, ΚΡΙ +1,4% στην μεσαία.

Αδύναμη εικόνα στην χαμηλή με λίγες ανοδικές μετοχές με ΤΡΑΣΤΟΡ +2,6%, ΦΑΙΣ +1,1%, ΥΚΝΟΤ +0,7% και πολλές καθοδικές όπως ΔΟΜΙΚ -3,5%, ΜΠΡΙΚ -1,9%, ΚΟΥΑΛ -2%, ΠΕΡΦ -0,7%.

Εξαιρετικό το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον ΜΙΒ +1,1%, τον DAX +0.4% και τον Stoxx600 +0.3%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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