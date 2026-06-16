Χρηματιστήριο: Στο δρόμο για νέες κορυφές με «ενέργεια» από τον ΑΔΜΗΕ

Μετά από μικρές πρωινές διακυμάνσεις πέριξ του χθεσινού κλεισίματος, ο ΓΔ ακολούθησε τον δρόμο για νέες κορυφές (υψηλό ημέρας 2482 μονάδες) με το κλείσιμο στις 2475 +0,5% να αφήνει ικανοποιημένους τους long επενδυτές και πολλές υποσχέσεις για το επόμενο διάστημα, με τον τζίρο να επανέρχεται στα προ πολέμου επίπεδα στα 350 εκ.
Εξαιρετική η αντίδραση του AKTR από το πρωινό 9,75 (-1,5%) στο κλείσιμο των 11,14 (+12%) μετά από ένα μεγάλο διάστημα ακινησίας για την μετοχή.
Νέα υψηλά και για τον τραπεζικό δείκτη (ΔΤΡ +1,14%) παρά την πρωινή υποχώρηση, με ΕΥΡΩΒ +2,1%, ΑΛΦΑ +1,1%, ΠΕΙΡ +1,1%, δυνατή κίνηση από τα ΕΛΠΕ +2,2%, άνοδος και σε ΛΑΜΔΑ +1,1%, ΔΑΑ +2,5% εν αναμονή της έκδοσης του νέου 7ετούς ομολόγου.
Χαμηλότερες τιμές σε ΒΙΟ -2,2%, ΤΙΤΑΝ -1,4%, METLEN -0,8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,4%,ΕΕΕ -0,6%, ΜΠΕΛΑ -0.9% στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, περισσότερες οι πτωτικές στην μεσαία με την ΠΡΟΝΤΕΑ -30% λόγω της αποκοπής του δικαιώματος για το έκτακτο μέρισμα του 1,5 ευρώ/μετοχή, ΠΡΟΦ -1,3%, ΠΛΑΘ -1,2%, ΛΑΒΙ -0,5%.
Ανοδικά ο ΑΔΜΗΕ +4,3% σε νέο υψηλό εν μέσω ΑΜΚ που δείχνει άνετη υπερκάλυψη με το ζητούμενο την τελική τιμή. Άνοδος και για ΚΟΥΕΣ +1,8%, BYLOT +2,1%, ΠΕΤΡΟ +1,5%, ΚΡΙ +1,4% στην μεσαία.
Αδύναμη εικόνα στην χαμηλή με λίγες ανοδικές μετοχές με ΤΡΑΣΤΟΡ +2,6%, ΦΑΙΣ +1,1%, ΥΚΝΟΤ +0,7% και πολλές καθοδικές όπως ΔΟΜΙΚ -3,5%, ΜΠΡΙΚ -1,9%, ΚΟΥΑΛ -2%, ΠΕΡΦ -0,7%.
Εξαιρετικό το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον ΜΙΒ +1,1%, τον DAX +0.4% και τον Stoxx600 +0.3%.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης