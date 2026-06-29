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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά
07:40 - 29 Ιουν 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.740.042 δικαιούχους, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 29 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,

- στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021,

- στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026 και

- από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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