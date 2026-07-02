Νέα εποχή στο Euronext Athens: Η προσέγγιση των 2500 μονάδων δείχνει την δυναμική της αγοράς

Με το δεξί το ξεκίνημα της αγοράς τον Ιούλιο, με τον ΓΔ να ανεβαίνει στις 2481 μονάδες (+0,88%) και μάλιστα σε μια συνεδρίαση με σοβαρές αποκοπές μερισμάτων που τον επηρέασαν κατά -0,35% περίπου.

Αυξημένος ο τζίρος στα 336 εκ. με επαναφορά του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +1,4%) , δυνατή την υψηλή κεφαλαιοποίηση (FTSE +0.9%) και αναιμική την μεσαία (FTSEM +0.1%).

Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης το ιστορικό υψηλό της ΕΕΕ κοντά στα 58 ευρώ, η άνετη απορρόφηση από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ του fast track placement στα 42,5 με κλείσιμο στα 45,3 αλλά και η νέα απόπειρα της ΜΟΗ να διασπάσει τα ιστορικά επίπεδα των 40 ευρώ έχοντας πλέον και την ‘συμπαράσταση’ δύο εκθέσεων εγχώριων οίκων (Eurobank Equities & Pantelakis Sec.) όπου συστήνουν αγορές στον κλάδο με υψηλότερες τιμές στόχους.

Η νέα εποχή στο Euronext Athens δεν θα μπορούσε να εκκινήσει με καλύτερο τρόπο εφόσον όλες οι ΑΜΚ, placements, IPO’s, ΔΠ κα υπερκαλύπτονται με χαρακτηριστική άνεση ωθώντας όλο και περισσότερες εισηγμένες στο να εκμεταλλευτούν την συγκυρία για να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους διάρθρωση και να ετοιμαστούν για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις, με την σκυτάλη να παίρνουν η ΕΛΧΑ (ΕΓΣ στις 9/7 με πιθανές ημερομηνίες ολοκλήρωσης από 13-15/7) και ο AKTOR (ΕΓΣ στις 16/7 με πιθανές ημερομηνίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταξύ 21-23/7).

Θετικά τα μηνύματα της ΤτΕ για το μέτωπο του πληθωρισμού Ιουνίου προς το 3,9% όπως και από τον ΙΟΒΕ για έστω και οριακή βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο στις 108,3 μονάδες, με θετικές προσλαμβάνουσες και οι δηλώσεις του διοικητή της ΤτΕ σχετικά με τις μικρότερες πλέον πιθανότητες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Στα αρνητικά το νέο sell-off στους ημιαγωγούς τόσο στις ΗΠΑ (Nasdaq -0.7%) όσο κυρίως στην Ασία με τον Nikkei -1.7% και τον κορεατικό Kospi -5.8%.

Η προσέγγιση των 2500 μονάδων για τον ΓΔ δείχνει την δυναμική της αγοράς και το βάθος που έχει αποκτήσει λόγω της σταδιακής διεθνοποίησης θεσμών και επιχειρήσεων, ταυτόχρονα όμως η άνοδος στις αποτιμήσεις (ενδεικτικά στο σύνολο της αγοράς το Ρ/Ε είναι στις 12x και το EV/Ebitda στις 8x) έχουν μειώσει αισθητά το όποιο discount υπήρχε ιστορικά έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αφήνοντας ένα περιθώριο έως 20% για την πλήρη εξισορρόπηση των δεικτών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης