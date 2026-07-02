ΙΟΒΕ: Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο, με αμετάβλητη καταναλωτική εμπιστοσύνη

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις 108,3 μονάδες, από 107,7 μονάδες τον Μάιο. Η βελτίωση αυτή προέρχεται από ενίσχυση των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και στις Υπηρεσίες, με τους υπόλοιπους τομείς, Βιομηχανία και Κατασκευές να κινούνται ήπια πτωτικά, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη διατηρείται στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Στις Κατασκευές, διακόπτεται η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, κυρίως λόγω των Ιδιωτικών κατασκευών, ενώ στο Λιανικό εμπόριο υπάρχει σημαντική ενίσχυση, λόγω των ήπια αισιόδοξων εκτιμήσεων για τις τρέχουσες και μελλοντικές πωλήσεις. Στις Υπηρεσίες καταγράφεται έντονη βελτίωση, λόγω των αισιόδοξων προβλέψεων όλων των επιμέρους παραγόντων που συνθέτουν τον σχετικό δείκτη. Στη Βιομηχανία, οι προσδοκίες για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες καταγράφουν σημαντική εξασθένιση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, διατυπώνουν ήπια πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, αλλά υποχωρεί έντονα η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, με αποτέλεσμα συνολικά η καταναλωτική εμπιστοσύνη να παραμένει αμετάβλητη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένει η κύρια πηγή αβεβαιότητας για τη ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω του πληθωρισμού, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η εκεχειρία και προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί σε σημαντική άμβλυνση των πιέσεων στις αγορές ενέργειας. Η εύρυθμη επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο κρίκο ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και στον πληθωρισμό.

Η άνοδος του κόστους παραγωγής τους προηγούμενους μήνες, οδήγησε σε αυξήσεις τιμών με επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στον τουρισμό, ενώ βρισκόμαστε στην κεντρική περίοδο, η κάμψη εκτιμάται, προς το παρόν, μικρή. Το οικονομικό κλίμα κατά τους επόμενους μήνες θα επηρεαστεί αφενός από το αν θα υπάρξει λήξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή και αφετέρου από τις εγχώριες τάσεις, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ισοσκελισμένο ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση εξασθένισε ήπια, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησε ελαφρά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο.

➢ στις Κατασκευές, οι θετικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εξασθένισαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν εντονότερα.

➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται ελαφρά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, με το ύψος των αποθεμάτων να αποκλιμακώνεται ήπια.

➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ήπια, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις της βραχυπρόθεσμης εξέλιξής της κινήθηκαν έντονα ανοδικά.

➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, υποχώρησαν έντονα οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ βελτιώθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση