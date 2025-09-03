Κοντά στα $111.500 το Bitcoin - Ανακάμπτουν τα altcoins

Το Bitcoin συνεχίζει να ανεβαίνει αργά, καθώς το περιουσιακό στοιχείο έφτασε τα 111.800 δολάρια νωρίτερα σήμερα, πριν υποχωρήσει ελαφρώς. Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) βρίσκεται κοντά στα 111.500 δολάρια.

Μετά την έκρηξη των τιμών στις 22 Αυγούστου, όταν το Bitcoin εκτοξεύθηκε από κάτω από τα 112.000 δολάρια σε πάνω από 117.000 δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τζερόμ Πάουελ, το κρυπτονόμισμα δεν κατάφερε να διατηρήσει την ανοδική του πορεία και διαπραγματεύτηκε σε μια εμφανή πτωτική τάση.

Αφού έχασε μερικά βασικά επίπεδα στήριξης στην πορεία, η τιμή του Bitcoin έπεσε στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας σε λίγο πάνω από 107.000 δολάρια. Αυτή ήταν η χαμηλότερη τιμή του σε περίπου δύο μήνες.

Οι «ταύροι» τελικά ανέλαβαν δράση το βράδυ της Δευτέρας (1/9) και δεν επέτρεψαν περαιτέρω πτώση. Αντίθετα, το Bitcoin άρχισε να ανακτά έδαφος και χθες επέστρεψε στα 110.000 δολάρια. Την Τετάρτη το πρωί ανέβηκε ξανά ελαφρώς στα 112.000 δολάρια, όπου αντιμετώπισε κάποια πίεση και οδηγήθηκε στα 111.000 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται 3,937 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG μετά από μια ημερήσια αύξηση περίπου 1,5%.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin ανέκαμψε από τα χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν την Τρίτη και διαπραγματεύεται στα 111,508,55 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 2,49%. Προς το παρόν, όμως, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin έχει ανέβει στα 2,220 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων ανέρχεται σε 56,38% στο CoinGecko.

Το Ethereum σταμάτησε πρόσφατα στα 4.500 δολάρια και, παρά τις μαζικές συσσωρεύσεις από εταιρείες και «φάλαινες», το περιουσιακό στοιχείο δεν κατάφερε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και τώρα βρίσκεται στα 4,375.18 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 0,61%. Σε ημερήσια βάση, τα BNB, TRX, LINK και HYPE βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Ακόμα, το XRP ενισχύεται κατά 2,20% στα 2.8597 δολάρια και το Solana σημειώνει κέρδη 4,31% και είναι στα 210,65 δολάρια.

Το Polkadot κινείται ανοδικά κατά 1,99% και διαμορφώνεται στα 3,8302 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 2,06% στα 0.8328 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 2,43% και βρίσκεται στα 0.2166 δολάρια.

Η μέρα ανήκει στα Avalanche και Bitcoin Cash από τα εναλλακτικά νομίσματα μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης, καθώς και τα δύο έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 4% και 6% αντίστοιχα, φτάνοντας στα 25 και 602 δολάρια. Το SUI έχει, επίσης, σημειώσει σημαντικά κέρδη.

Το MemeCore είναι και πάλι το κορυφαίο σε απόδοση, έχοντας σημειώσει άνοδο 12% σε ημερήσια βάση και βρίσκεται στα 0,95 δολάρια.