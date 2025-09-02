ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τάσεις ανάκαμψης για το Bitcoin με στόχο τα $110.000 δολάρια – Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα altcoins
Νομίσματα
14:52 - 02 Σεπ 2025

Τάσεις ανάκαμψης για το Bitcoin με στόχο τα $110.000 δολάρια – Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα altcoins

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Tάσεις ανάκαμψης σημειώνει το Bitcoin την Τρίτη (2/9), καθώς το περιουσιακό στοιχείο αγγίζει και πάλι τα 110.000 δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται σε πτωτική πορεία.

Το BTC στοχεύει τα 111.000 δολάρια

Οι τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν δύσκολες για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Το περιουσιακό στοιχείο κορυφώθηκε πάνω από τις 124.000 δολάρια στις 14 Αυγούστου, αλλά στη συνέχεια η πορεία του ήταν κυρίως καθοδική. Μέχρι τις 22 Αυγούστου είχε χάσει πάνω από 12.000 δολάρια σε αξία, πριν εκτοξευτεί στα 117.500 δολάρια μετά την ομιλία του Jerome Powell στο Jackson Hole.

Ωστόσο, εκείνο το ράλι αποδείχθηκε βραχύβιο και ακολούθησαν περαιτέρω διορθώσεις. Την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin κατρακύλησε κάτω από τα 109.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουλίου. Μετά από μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια ανάκαμψης, οι πτωτικοί πήραν ξανά τον έλεγχο στις αρχές της τρέχουσας επιχειρηματικής εβδομάδας, πιέζοντας το κρυπτονόμισμα σε χαμηλό δύο μηνών, λίγο πάνω από τις 107.000 δολάρια.

Σε εκείνο το σημείο, οι αγοραστές επανεμφανίστηκαν και δεν επέτρεψαν περαιτέρω πτώση προς τις 100.000 δολάρια. Το BTC αντέδρασε και εκτινάχθηκε ξανά πάνω από τις 109.000 δολάρια τη Δευτέρα (1/9), φτάνοντας σήμερα στα 110.500 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του πλησιάζει πλέον το ορόσημο των 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σταθερά πάνω από 56%.

Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα βρίσκονται σε πτώση.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί περίπου κατά 30 δισ. δολάρια από χθες και πλέον βρίσκεται λίγο πάνω από τα 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CG.

Αναλυτικότερα οι ημερήσιες τάσεις το μεσημέρι της Τρίτης (2/9):

Το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,05% στα 109,042,88 δολάρια και το Ethereum υποχωρεί κατά 0,45% στα 4,374,18 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP κινείται ανοδικά κατά 1,32% στα 2,821 δολάρια, το Solana ανεβαίνει κατά 1,82% στα 203,05 δολάρια και το Dogecoin βρίσκεται στο 0,2124 δολάριο με πτώση 1,63%.

Τέλος, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 0,18% στο 0,8188 δολάριο, το Litecoin σημειώνει κέρδη 1,14% στα 110,74 δολάρια, το Polkadot κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,02% στα 3,77 δολάρια και το TRUMP βυθίζεται κατά 6,53% στα 8,4 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ – Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Κόστος διαβίωσης και κοινωνικές ανισότητες στο επίκεντρο
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ – Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Κόστος διαβίωσης και κοινωνικές ανισότητες στο επίκεντρο

Πούτιν: «Κόκκινη γραμμή» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Καμία ένσταση για την ΕΕ
Ειδήσεις

Πούτιν: «Κόκκινη γραμμή» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Καμία ένσταση για την ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000
Νομίσματα

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000
Νομίσματα

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»
Νομίσματα

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000
Νομίσματα

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ