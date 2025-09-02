Τάσεις ανάκαμψης για το Bitcoin με στόχο τα $110.000 δολάρια – Σε αναζήτηση κατεύθυνσης τα altcoins

Tάσεις ανάκαμψης σημειώνει το Bitcoin την Τρίτη (2/9), καθώς το περιουσιακό στοιχείο αγγίζει και πάλι τα 110.000 δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins βρίσκονται σε πτωτική πορεία.

Το BTC στοχεύει τα 111.000 δολάρια

Οι τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν δύσκολες για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Το περιουσιακό στοιχείο κορυφώθηκε πάνω από τις 124.000 δολάρια στις 14 Αυγούστου, αλλά στη συνέχεια η πορεία του ήταν κυρίως καθοδική. Μέχρι τις 22 Αυγούστου είχε χάσει πάνω από 12.000 δολάρια σε αξία, πριν εκτοξευτεί στα 117.500 δολάρια μετά την ομιλία του Jerome Powell στο Jackson Hole.

Ωστόσο, εκείνο το ράλι αποδείχθηκε βραχύβιο και ακολούθησαν περαιτέρω διορθώσεις. Την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin κατρακύλησε κάτω από τα 109.000 δολάρια για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουλίου. Μετά από μία ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια ανάκαμψης, οι πτωτικοί πήραν ξανά τον έλεγχο στις αρχές της τρέχουσας επιχειρηματικής εβδομάδας, πιέζοντας το κρυπτονόμισμα σε χαμηλό δύο μηνών, λίγο πάνω από τις 107.000 δολάρια.

Σε εκείνο το σημείο, οι αγοραστές επανεμφανίστηκαν και δεν επέτρεψαν περαιτέρω πτώση προς τις 100.000 δολάρια. Το BTC αντέδρασε και εκτινάχθηκε ξανά πάνω από τις 109.000 δολάρια τη Δευτέρα (1/9), φτάνοντας σήμερα στα 110.500 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του πλησιάζει πλέον το ορόσημο των 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σταθερά πάνω από 56%.

Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα βρίσκονται σε πτώση.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί περίπου κατά 30 δισ. δολάρια από χθες και πλέον βρίσκεται λίγο πάνω από τα 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CG.

Αναλυτικότερα οι ημερήσιες τάσεις το μεσημέρι της Τρίτης (2/9):

Το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,05% στα 109,042,88 δολάρια και το Ethereum υποχωρεί κατά 0,45% στα 4,374,18 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP κινείται ανοδικά κατά 1,32% στα 2,821 δολάρια, το Solana ανεβαίνει κατά 1,82% στα 203,05 δολάρια και το Dogecoin βρίσκεται στο 0,2124 δολάριο με πτώση 1,63%.

Τέλος, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 0,18% στο 0,8188 δολάριο, το Litecoin σημειώνει κέρδη 1,14% στα 110,74 δολάρια, το Polkadot κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,02% στα 3,77 δολάρια και το TRUMP βυθίζεται κατά 6,53% στα 8,4 δολάρια.