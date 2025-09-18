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Τράπεζα της Αγγλίας: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4%
Ειδήσεις
14:23 - 18 Σεπ 2025

Τράπεζα της Αγγλίας: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4%

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 4% την Πέμπτη (18/9), διαψεύδοντας τις ελπίδες για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση φέτος και προκαλώντας πλήγμα στους κατόχους ενυπόθηκων δανείων και στους δανειολήπτες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας είχε προηγουμένως μειώσει το επιτόκιο της Τράπεζας από 4,25% σε 4% στη συνεδρίασή της τον Αύγουστο, η πρώτη μείωση σε πάνω από δύο χρόνια. Ωστόσο, με τον πληθωρισμό να αποδεικνύεται πιο επίμονος από το αναμενόμενο, η απόφαση της Πέμπτης σηματοδοτεί μια πιο προσεκτική προσέγγιση από την Threadneedle Street.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη (17/9) έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Αύγουστο, σχεδόν διπλάσια από τον στόχο της Τράπεζας για 2% και αμετάβλητες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές ερμήνευσαν ευρέως τα στοιχεία ως ένδειξη ότι είναι απίθανο να γίνουν περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Pantheon Macroeconomics, Rob Wood, δήλωσε: «Δεν αναμένουμε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων φέτος ή το επόμενο έτος».

Οι χρηματαγορές έχουν αποκλείσει όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο μιας νέας μείωσης το 2025, αποδίδοντας λιγότερο από 30% πιθανότητα μείωσης πριν από το τέλος του έτους. Οι περισσότεροι επενδυτές αναμένουν πλέον ότι η επόμενη κίνηση θα γίνει το νωρίτερο τον Απρίλιο του 2026.

Η Deutsche Bank αναμένει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μειώσουν ξανά τα επιτόκια το Δεκέμβριο, αλλά αναγνώρισε ότι τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας «δεν θα κατευνάσουν τους φόβους για τον επίμονο πληθωρισμό».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος για το Ηνωμένο Βασίλειο, Sanjay Raja, δήλωσε: «Προς το παρόν, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στο τέλος του έτους, με δύο ακόμη μειώσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2026. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας παρατεταμένης παύσης, ή ακόμη και ενός υψηλότερου τελικού επιτοκίου, έχει αυξηθεί».

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