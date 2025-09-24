Στη ζώνη των $113.000 το Bitcoin στον απόηχο της ομιλίας Πάουελ - Μεικτές τάσεις στα altcoins

Το Bitcoin σημείωσε μικρή πτώση της τιμής του τις τελευταίες 24 ώρες. Απέτυχε στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τα 113.000 δολάρια και, σε κάποιο σημείο, έπεσε ακόμη και κάτω από τα 111.500 δολάρια. Στα altcoins καταγράφονται μεικτές τάσεις, με το ASTER να εκτοξεύεται.

Η τιμή του Bitcoin ήταν ασταθής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Χθες (23/9), ξεπέρασε τα 113.000 δολάρια, αλλά αυτή η άνοδος ήταν βραχύβια και έδωσε τη θέση της σε μια άλλη διόρθωση, η οποία έριξε την τιμή του περιουσιακού στοιχείου στα 111.400 δολάρια.

Η υποχώρηση ακολούθησε τα σχόλια του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος μοιράστηκε ορισμένες ανησυχητικές λεπτομέρειες σχετικά με την αμερικανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας της αγοράς εργασίας. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι οι τιμές των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων φαίνονται «αρκετά υψηλές».

Οι «ταύροι», ωστόσο, σταμάτησαν την ελεύθερη πτώση του Bitcoin και ώθησαν την τιμή λίγο κάτω από τα 113.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin βρίσκεται στα 112,944.23 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,11%. Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει σταθερή στα 2,249 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG και η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται στο 56,37%.

Το HYPE έπεσε κατακόρυφα κατά 7,5% και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κάτω από τα 44,50 δολάρια.

Ακόμα, το Ethereum σημειώνει πτώση 0,50% και βρίσκεται στα 4,176.16 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 0,12% στα 2.8749 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 3,86% και είναι στα 210,93 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 0,50% και διαμορφώνεται στα 4,0547 δολάρια, το Cardano διολισθαίνει κατά 0,75% στα 0.8181 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,30% και βρίσκεται στα 0.2422 δολάρια.

Το ASTER – το κρυπτονόμισμα του πρόσφατα λανσαρισμένου αποκεντρωμένου χρηματιστηρίου για την εμπορία αόριστων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Aster – έχει εκτοξευθεί κατά 36% και τώρα αξίζει περίπου 2,34 δολάρια, ενώ το IMX έχει σημειώσει άνοδο 11% και έχει φτάσει τα 0,76 δολάρια.

Άλλα altcoins που βρίσκονται στο πράσινο (αν και με λιγότερο σημαντικές αυξήσεις) περιλαμβάνουν τα QNT, SKY και PI.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 0,2% και ανέρχεται σε περίπου 3,989 τρισεκατομμύρια δολάρια.