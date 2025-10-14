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Αυστραλία: Καμπάνια €7,8 εκατ. για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους
Ειδήσεις
13:26 - 14 Οκτ 2025

Αυστραλία: Καμπάνια €7,8 εκατ. για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους

Reporter.gr Newsroom
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Η Αυστραλία ετοιμάζεται να λανσάρει μια εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια, προϋπολογισμού 14 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 7,8 εκατ. ευρώ), για να υποστηρίξει την πρώτη στον κόσμο απαγόρευση πρόσβασης εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καμπάνια, με το σύνθημα «Για το καλό του» – που ερμηνεύεται ως «Για το καλό των παιδιών μας» – θα ξεκινήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τηλεοπτικά σποτ και διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η εκστρατεία θα αξιοποιήσει και τα ίδια τα social media ως μέσο προβολής, σε μια ειρωνική ανατροπή, όπως ανέφερε η υπουργός Επικοινωνιών της χώρας, Ανίκα Γουέλς.

Η υπουργός τόνισε πως στόχος είναι να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για τις επερχόμενες αλλαγές και να ενθαρρυνθούν οι γονείς να ξεκινήσουν έναν ανοιχτό διάλογο με τα παιδιά τους για το νέο μέτρο. «Η καμπάνια φέρει τον τίτλο ‘Για το καλό του’, και είναι αφιερωμένη στο καλό των παιδιών μας. Στο τέλος της ημέρας, όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται για τους νέους της Αυστραλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το διαφημιστικό βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων δείχνει ανήλικους να είναι βυθισμένοι στα κινητά τους, ενώ μια φωνή αφηγείται: «Για το καλό της Κίρστι, για το καλό της Λούσι και της Άνια, για το καλό του Σαμ, για το καλό της Χόλι, για το καλό του Νόα, για το καλό της ευημερίας τους». Το μήνυμα κλείνει με τη δήλωση πως από τις 10 Δεκεμβρίου, όσοι είναι κάτω των 16 ετών δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης — ένα νέο μέτρο που έχει στόχο να προστατεύσει τους εφήβους στο διαδίκτυο.

Η σχετική νομοθεσία υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και προβλέπει την αύξηση του ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση στα social media από τα 13 στα 16 έτη. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι επισημαίνει ότι η απόφαση βασίζεται σε μελέτες που δείχνουν ότι η υπερβολική έκθεση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αρνητικές συνέπειες, μεταξύ των οποίων η διασπορά παραπληροφόρησης, η προώθηση παραμορφωμένων προτύπων, η επιδείνωση της εικόνας του εαυτού και η διευκόλυνση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν αργήσει να φανούν. Εκπρόσωποι του YouTube, σε πρόσφατη ακρόαση στο αυστραλιανό κοινοβούλιο, δήλωσαν πως ο νόμος ενδέχεται να έχει «ακούσιες συνέπειες» και πως η εφαρμογή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η εταιρεία – θυγατρική της Alphabet – μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων κατά της απαγόρευσης.

Παρόλα αυτά, η Γουέλς εμφανίστηκε καθησυχαστική και αποφασισμένη, ανακοινώνοντας πως μέσα στην εβδομάδα θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους των Meta, TikTok και Snapchat. Στόχος της είναι να τους υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του νέου νομικού πλαισίου. «Είμαι βέβαιη ότι κατανοούν πλήρως τις νομικές τους υποχρεώσεις στην Αυστραλία και ότι θα συμμορφωθούν με αυτές», υπογράμμισε.

Η καμπάνια, που επιδιώκει να δώσει έμφαση στην ευημερία και την προστασία των ανηλίκων, συνοδεύει μια νομοθετική πρωτοβουλία που ήδη προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον – αλλά και έντονες συζητήσεις γύρω από την ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία του διαδικτύου και την προστασία της ανήλικης ηλικίας.

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