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Στα «κόκκινα» η αγορά crypto με μαζικές ρευστοποιήσεις – Στη ζώνη των $91.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:53 - 05 Δεκ 2025

Στα «κόκκινα» η αγορά crypto με μαζικές ρευστοποιήσεις – Στη ζώνη των $91.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Σε πτωτική τροχιά κινείται η αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin – που υποχώρησε πάνω από 1% σε μία ημέρα – να τραβάει μαζί του προς τα κάτω και τα περισσότερα alts, με κάποια εξ αυτών (XRP, Solana, Dogecoin) να σημειώνουν απώλειες ακόμη και άνω του 3%.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του TradingView, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί σχεδόν 2% το τελευταίο 24ωρο, πέφτοντας στα 3,14 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα στοιχεία από το CoinGlass δείχνουν ότι οι traders πραγματοποίησαν ρευστοποιήσεις ύψους 286,5 εκατομμυρίων δολαρίων το τελευταίο 24ωρο. Οι long θέσεις υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες, φτάνοντας τα 209,62 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι short traders έχασαν 76,89 εκατομμύρια.

Παρά την αυξημένη πίεση πωλήσεων, ορισμένοι μεγάλοι παίκτες μετέφεραν κεφάλαια εκτός των ανταλλακτηρίων, κάτι που δείχνει ότι ναι μεν προτιμούν το self-custody, αλλά δεν εγκαταλείπουν την αγορά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Matrixport, που μετέφερε 3.805 Bitcoin εκτός Binance μέσα σε 24 ώρες.

Τα σενάρια για ανάκαμψη μετά τη διόρθωση

Το Bitcoin έχει χάσει σχεδόν 30% από το ιστορικό υψηλό του. Ωστόσο, οι αναλυτές παρατηρούν πως αυτό ευθυγραμμίζεται με τις συνηθισμένες ιστορικές τάσεις. Σύμφωνα με τα στατιστικά, η αγορά συχνά καταγράφει διορθώσεις της τάξης του 30-40% πριν επανακάμψει.

Το Bitcoin έπεσε έως τα 80.000 δολάρια στα τέλη του προηγούμενου μήνα, πριν σημειώσει άνοδο και μετά ξαναπέσει μέσα στην εβδομάδα. Σημειώνεται πως στο χαμηλότερο σημείο του είχε χάσει περίπου 26% από τα 126.000 δολάρια.

Η πτώση αυτή εντάσσεται σε μια μακρά ιστορία έντονων διορθώσεων που έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενους κύκλους αγοράς. Για παράδειγμα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα είχε υποχωρήσει κατά 32,7% μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2024 και ακολούθησε άλλη μία διόρθωση 31,7% από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2025. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι τέτοιες διορθώσεις συνήθως ακολουθούνται από ισχυρές ανακάμψεις.

Επίσης, το ανοιχτό ενδιαφέρον στα Futures έχει μειωθεί κατά 1,87%, φτάνοντας τα 132 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι traders περιορίζουν τη μόχλευση. Οι ρευστοποιήσεις στην αγορά futures μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, στα 267 εκατομμύρια. Όταν το ανοιχτό ενδιαφέρον μειώνεται, αυτό υποδηλώνει μειωμένη ζήτηση και μπορεί να οδηγεί σε πιο αδύναμες τάσεις τιμών.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, για την ώρα ο φόβος και η επιφυλακτικότητα παραμένουν στην αγορά, όπως δείχνουν οι σχετικοί δείκτες, με τους επενδυτές να έχουν – μεταξύ άλλων – στραμμένο το βλέμμα τους και στη Fed, αναμένοντας την απόφαση της επόμενης εβδομάδας για τη νομισματική της πολιτική.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα, Παρασκευή (5/12), το Bitcoin διαπραγματεύεται με απώλειες κοντά στο 19% που το φέρνουν στα 91.291 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,82 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κοντά στο 58%.

Εν των μεταξύ, το Ethereum «παίζει» στα 3.132,60 με απώλειες 1,4%, το Solana κάνει «βουτιά» της τάξης του 4,10% στα 137,06 δολάρια και το XRP χάνει 3,46% στα 2,07 δολάρια, ενώ το Polkadot υποχωρεί κατά 3,6% σχεδόν στα 2,24 δολάρια.

Το Dogecoin και το Cardano βυθίζονται με τη σειρά τους στα «κόκκινα», με απώλειες -3,31% στο 0,1445 δολάριο και -3,51% στο 0,4313 δολάριο, ενώ το Shiba Inu υποχωρεί κατά 3,67% στο 0,000008433 δολάριο και το Monero περιορίζει τις απώλειές του στο 1,56%, με αποτέλεσμα να πέφτει στα 401,50 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 14:57
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