Ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας σε ενεργειακές υποδομές και σιδηροδρόμους στην Ουκρανία

Μια εκτεταμένη επίθεση με ρωσικά drones και πυραύλους προκάλεσε ζημιές σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε οκτώ περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας μπλακ άουτ και αναγκάζοντας τα πυρηνικά εργοστάσια να μειώσουν την παραγωγή τους, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας σε σταθμούς παραγωγής ρεύματος και σιδηροδρομικούς κόμβους, καθώς βαθαίνει ο χειμώνας και ο πόλεμος πλησιάζει την τέταρτη επέτειό του.

Υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στις συνομιλίες που διαμεσολάβησε η ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία λειτουργεί τρία πυρηνικά εργοστάσια που παράγουν πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και ο IAEA δήλωσε ότι τα εργοστάσια μείωσαν την παραγωγή λόγω «εκτεταμένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 653 drones και 51 πυραύλους κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 drones και 30 πυραύλους, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στις περιοχές Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, Λβιβ και Ντινιπροπετρόφσκ αποτέλεσαν τον στόχο της επίθεσης, δήλωσε το υπουργείο ανάπτυξης κοινοτήτων και εδαφών της Ουκρανίας.

Στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε ότι 9.500 πολίτες παραμένουν χωρίς θέρμανση και 34.000 χωρίς υδροδότηση στη νότια περιοχή της Οδησσού.

«Έχουν επίσης δεχθεί επίθεση οι λιμενικές εγκαταστάσεις (στην Οδησσό), μέρος των υποδομών έχει απενεργοποιηθεί και οι χειριστές έχουν στραφεί σε εφεδρική παροχή ρεύματος από γεννήτριες», ανέφερε το υπουργείο.

«Έργα έκτακτης επιδιόρθωσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας. Οι εταιρείες ενέργειας κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν το ρεύμα σε όλους τους πελάτες όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας στο Telegram.

Σιδηρόδρομοι «υπό επίθεση»

Μεταξύ των στόχων της νυχτερινής επίθεσης ήταν ένας σιδηροδρομικός κόμβος κοντά στο Κίεβο, όπου υπέστησαν ζημιές αποθήκη και βαγόνια, όπως δήλωσε η ουκρανική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia, ενώ δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση στην πόλη Fastiv.

«Η Ρωσία συνεχίζει να αγνοεί κάθε προσπάθεια ειρήνης και αντίθετα πλήττει κρίσιμες υποδομές πολιτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μας συστήματος και των σιδηροδρόμων», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στο X.

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορούν να καθυστερήσουν οι αποφάσεις για την ενίσχυση της Ουκρανίας και η αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Και ειδικά όχι με το πρόσχημα της διαδικασίας ειρήνης», πρόσθεσε.

Από τη μεριά του, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του διεξήγαγαν μια «μαζική επίθεση» κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απάντηση σε ό,τι χαρακτήρισε ουκρανικές επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η επίθεση χρησιμοποίησε υψηλής ακρίβειας, μακρού βεληνεκούς όπλα αέρος και εδάφους, συμπεριλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων Κινζάλ και drones μακρού βεληνεκούς.

Στόχος ήταν οι ουκρανικές στρατιωτικο-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις τους και οι λιμενικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, πρόσθεσε το υπουργείο.

Η Πολωνία σήκωσε μαχητικά - Δεν υπήρξαν όμως παραβιάσεις του εναέριου χώρου της

Ξεχωριστά, σειρήνες ηχήσαν νωρίς το Σάββατο στο Λουμπάρτοφ, στην περιοχή Λούμπλιν της ανατολικής Πολωνίας, μετέδωσε ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM.

Το RMF μετέδωσε ότι ο τοπικός δήμαρχος Κριστόφ Πάσνικ δήλωσε ότι η προειδοποίηση ενεργοποιήθηκε λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.

Η Πολωνία σήκωσε μαχητικά κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, αλλά η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι δεν υπήρξαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου.