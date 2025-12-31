Το Bitcoin «βλέπει» τα 90.000 δολάρια αλλά και «κόκκινο» κλείσιμο του 2025

Η σχετικά υποτονική πορεία του Bitcoin συνεχίστηκε και το τελευταίο 24ωρο, λίγο πριν το τέλος του 2025, ωστόσο το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κατάφερε να ανακτήσει περίπου 2.000 δολάρια και πλέον κινείται κοντά στα 89.000 δολάρια.

Το βασικό κρυπτονόμισμα πραγματοποίησε μια περίεργη χρονιά το 2025 με πολλά ups and downs, ενώ κινείται «πλάγια» για το μεγαλύτερο μέρος του Δεκεμβρίου. Πιο αναλυτικά, στις αρχές του μήνα, το ανώτερο όριο του εύρους διακύμανσης βρισκόταν στα 94.500 δολάρια και το κατώτερο στα 84.500 δολάρια. Και τα δύο επίπεδα δοκιμάστηκαν αρκετές φορές έως τις 19 Δεκεμβρίου, ωστόσο έκτοτε το εύρος έχει περιοριστεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Bitcoin δεν έχει καταφέρει να διασπάσει την αντίσταση των 90.000 δολαρίων, ενώ η στήριξη στα 86.500 δολάρια έχει αποδειχθεί ανθεκτική. Η πιο πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα ανοδικής διάσπασης σημειώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν το BTC «σκαρφάλωσε» έως τα 90.400 δολάρια, για να απορριφθεί σχεδόν άμεσα και να υποχωρήσει κάτω από τα 87.000 δολάρια.

Έκτοτε ανέκτησε μέρος των απωλειών, όμως χθες «φρέναρε» ξανά στα 89.400 δολάρια. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 89.000 δολάρια, με ελάχιστη ημερήσια μεταβλητότητα. Εάν δεν υπάρξει κάποια θεαματική εξέλιξη τις επόμενες ώρες, το Bitcoin οδεύει προς το να κλείσει το 2025 με αρνητικό πρόσημο – κάτι που δεν έχει συμβεί σε έτος μετά από halving.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitcoin έχει αυξηθεί ελαφρώς στα 1,77 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει ισχυρή στο 57,5%, σύμφωνα με το CoinGecko.

«Νωχελικά» τα περισσότερα alts - Άνοδος για M και CC

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης παραμένουν επίσης νωχελικά, με το Ethereum (ETH) να βρίσκεται κάτω από τα 3.000 δολάρια και το XRP της Ripple να κινείται κάτω από την αντίσταση των 1,90 δολαρίων.

Το Ethereum συνεχίζει να δίνει μάχη με την αντίσταση των 3.000 δολαρίων, η οποία έχει ανακόψει επανειλημμένα την ανοδική του πορεία τον τελευταίο μήνα. Το XRP της Ripple υποχώρησε κάτω από τα 1,90 δολάρια, μετατρέποντας ένα κρίσιμο επίπεδο στήριξης σε αντίσταση. Το BNB καταγράφει μικρά ημερήσια κέρδη, ενώ τα DOGE, ADA, ZEC και XLM κινούνται πτωτικά.

Αντίθετα, το CC συνεχίζει τη δυναμική του άνοδο. Με νέο ημερήσιο άλμα 8,5%, το Canton διαμορφώνεται στα 0,146 δολάρια. Ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας είναι το MemeCore, το οποίο εκτινάχθηκε πάνω από 11% φτάνοντας τα 1,58 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 20 δισ. δολάρια σε ημερήσια βάση και ανέρχεται πλέον στα 3,08 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.