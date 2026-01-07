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Ισχυρές διακυμάνσεις στην αγορά crypto – «Κρατιέται» κοντά στα $93.000 το Bitcoin
Νομίσματα
13:31 - 07 Ιαν 2026

Ισχυρές διακυμάνσεις στην αγορά crypto – «Κρατιέται» κοντά στα $93.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Η πορεία της τιμής του Bitcoin έγινε αισθητά πιο ασταθής την Τρίτη (6/1), όταν το περιουσιακό στοιχείο πλησίασε τα 95.000 δολάρια, μόνο και μόνο για να απορριφθεί και να κινηθεί χαμηλότερα κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια, πριν καταφέρει τελικά να ανακάμψει.

Αναλυτικότερα, η έναρξη του έτους έφερε κάποια κέρδη για τους αγοραστές (bulls), καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα διέγραψε γρήγορα μέρος των απωλειών από τα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και ανέκτησε το επίπεδο των 90.000 δολαρίων την Παρασκευή (2/1). Διατήρησε τη θέση του πάνω από αυτό το όριο και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς ακόμη και οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας δεν κατάφεραν να το επηρεάσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμη ράλι, το οποίο ώθησε το Bitcoin στα 93.000 δολάρια μέχρι αργά τη Δευτέρα. Λίγες ώρες αργότερα, το κρυπτονόμισμα άγγιξε ένα υψηλό πολλών εβδομάδων, κοντά στα 95.000 δολάρια, με τους αγοραστές να φαίνονται απόλυτα κυρίαρχοι.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε μέσα στην ημέρα, καθώς το BTC υποχώρησε κάτω από τα 91.500 δολάρια σε κάποιο σημείο, έπειτα από ακόμη μία απόρριψη στα 94.500 δολάρια. Ακολούθησε αυξημένη μεταβλητότητα, με το Bitcoin να εκτοξεύεται στα 93.800 δολάρια, όπου και πάλι σταμάτησε, και πλέον κινείται λίγο κάτω από τα 93.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του, πάντως, έχει επιστρέψει στα 1,85 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει μειωθεί κατά πάνω από 1% τις τελευταίες εβδομάδες και διαμορφώνεται στο 56,5% σύμφωνα με το CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει χάσει περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την ίδια ώρα χθες και ανέρχεται πλέον στα 3,275 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (7/1), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,80% στα 92.113,91 δολάρια, το Ethereum σημειώνει πτώση 0,35% στα 3.225,13 δολάρια και το XRP βυθίζεται κατά 5,17% στα 2,25 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Solana καταγράφει απώλειες 1,02% στα 138,01 δολάρια, το LEO Token σημειώνει ζημιές 2,80% στα 9,09% και το Moreno κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,05% στα 446,64 δολάρια.

Παράλληλα, το Litecoin υποχωρεί κατά 1,20% στα 82,78 δολάρια, το Polkadot σημειώνει ζημιές 1,38% στα 2,19 δολάρια και το TRUMP κινείται πτωτικά κατά 0,12% στα 5,52 δολάρια.

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