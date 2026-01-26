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Γιατί γυρίζουν οι αγοραστές την πλάτη στα παλιά διαμερίσματα – Τι συμβαίνει στην αγορά ακινήτων
Ακίνητα
12:45 - 26 Ιαν 2026

Γιατί γυρίζουν οι αγοραστές την πλάτη στα παλιά διαμερίσματα – Τι συμβαίνει στην αγορά ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για το πώς σκέφτονται οι πολίτες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη έκρυβε, μεταξύ άλλων, το 5ο «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων», που παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επενδυτή και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για λογαριασμό του blog για επενδύσεις και ακίνητα του κ. Παπαγεωργιάδη. Τα ευρήματά της αναλύθηκαν επί σκηνής από τον επ. καθηγητή Γιώργο Σιάκα, διευθυντή της Μονάδας, τον δημοσιογράφο Παύλο Πανταζόπουλο και τον διοργανωτή. Το δείγμα της ήταν 1.500 άτομα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων» είναι η πρώτη προσπάθεια που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2023 για να εντοπίσουμε «τον παλμό» της αγοράς και τις προσδοκίες των πολιτών, μιας και «η Αγορά είναι πρώτα από όλα ψυχολογία». Τα ευρήματα που ξεχώρισαν από το 5ο Βαρόμετρο είναι:

«Η διαφορά ανάμεσα σε νεόδμητο και παλιό διαμέρισμα να είναι 25 – 30%»

Με τις τιμές πολλών παλιών διαμερισμάτων να έχουν ανέβει συχνά πολύ κοντά σε αυτές των νεόδμητων, σε αυτή την έρευνα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ένα ερώτημα που είχε ως στόχο να διερευνήσει πότε είναι ελκυστικό το παλιό ακίνητο και πότε το νέο. Έτσι στο ερώτημα «Αν στην περιοχή που ζείτε, ένα νεόδμητο και ένα παλαιότερης κατασκευής έχουν τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά εκτός από την ημερομηνία κατασκευής, ποιο θα επιλέγατε»...

• Όταν το παλιό ακίνητο έχει τιμή 20% μικρότερη από το νεόδμητο, το 67% όσων δηλώνουν αγοραστές επιλέγουν το νεόδμητο και 31% το παλιό.
• Όταν όμως το παλιό ακίνητο έχει τιμή 30% μικρότερη από το νεόδμητο, τότε το 56% όσων δηλώνουν αγοραστές επιλέγουν το παλιό ακίνητο και 38% το νεόδμητο.
• (Στη ζωντανή ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι 800+ συμμετέχοντες ψήφισαν και αυτοί ως «σωστή» διαφορά το όριο του 30%).

«Είναι ξεκάθαρο ότι απέναντι στις υπερβολές που παρατηρούμε σήμερα στην αγορά, όσοι ακόμη δηλώνουν αγοραστές στην πλειοψηφία τους θέλουν μία χαμηλότερη τιμολόγηση για να επιλέξουν το παλιό διαμέρισμα έναντι ενός νεόδμητου, όταν τα χαρακτηριστικά τους είναι ίδια», σχολίασε ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης. «Το όριο του 25 – 30% φαίνεται να είναι αυτό που κάνει τους αγοραστές να αλλάζουν γνώμη και προτείνω αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι πωλητές, αν θέλουν φυσικά πραγματικά να πουλήσουν το ακίνητό τους».

«Οι πωλητές είναι πλέον σχεδόν διπλάσιοι από τους πραγματικούς αγοραστές»

Ένα άλλο, πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας ήταν η ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού όσων δηλώνουν αγοραστές σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, αλλά και όσων πραγματικά θέλουν να αγοράσουν κάτι φέτος.

Το ποσοστό αυτών που δηλώνουν αγοραστές έπεσε από το 23% στο 19% και την ίδια ώρα όσοι θέλουν να αγοράσουν σπίτι «άμεσα, εντός εξαμήνου ή εντός του χρόνου» υποχώρησε από το 34% (Νοέμβριος 2024) στο 23% σήμερα. Στην πράξη λοιπόν μόλις το... 4,37% των ερωτώμενων δηλώνουν αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν ακίνητο εντός 12μήνου.

Με τους πωλητές να παραμένουν σταθερά στο 8%, βλέπουμε ότι ουσιαστικά οι πωλητές έχουν φτάσει να είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους αγοραστές!

Το Στεγαστικό πρόβλημα παραμένει πολύ μεγάλο. Λύση η προστασία των ιδιοκτητών

Το 89% των πολιτών θεωρεί το Στεγαστικό πρόβλημα ως «αρκετά μεγάλο / πολύ μεγάλο πρόβλημα», ενώ ένα ακόμη 10% το θεωρεί «μικρό πρόβλημα». Αυτά τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά σε όλα τα «Βαρόμετρα» και καταδεικνύουν την ένταση του προβλήματος.

Σε άλλη ερώτηση, το 17% των ερωτηθέντων δήλωσε πως διαθέτει σπίτι που κρατά κλειστό. Όσοι δήλωσαν πως έχουν τέτοιο ακίνητο, ρωτήθηκαν για το ποια θα ήταν τα κατάλληλακίνητρα για να αποφασίσουν να ανοίξουν το σπίτι αυτό.

• Το 65% διάλεξε τη μείωση φορολογίας
• Το 64% τη γενναία επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση
• Το 62% επέλεξε τα μέτρα προστασίας των ιδιοκτητών
• Το 35% περιμένει περαιτέρω αύξηση των τιμών
• Ενώ το 18% απάντησε πως για κανέναν λόγο δεν θα ανοίξει το κλειστό του ακίνητο

«Με δεδομένο ότι σοβαρή μείωση της φορολογίας δεν περιμένουμε στο άμεσο μέλλον, ενώ στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να δούμε πρώτα τους όρους τους, ο πιο άμεσος και «ανώδυνος» οικονομικά τρόπος για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια είναι να προστατευθούν, επιτέλους, οι ιδιοκτήτες», εξήγησε ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης. «Το πιστοποιητικό φερεγγυότητας και όλα τα μέτρα που έχουν προταθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν τη σιγουριά στους ιδιοκτήτες να βάλουν τα σπίτια τους στην αγορά. Εννοείται πως θα βοηθήσει σημαντικά και η τριετής φοροαπαλλαγή για τα ακίνητα που είναι τώρα κλειστά, ελπίζουμε αυτό το μέτρο να μονιμοποιηθεί, για να γίνει συνείδηση στον κόσμο».

«Το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» ανέβασε τις τιμές πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων»

Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα που είχε το πρόγραμμα «Το Σπίτι μου, 2» στις τιμές πώλησης των κατοικιών, το 39% απάντησε «αύξηση πάνω από 10%», το 38% «αύξηση ως 10%», σταθερές είδε τις τιμές το 13% και το 2% θεωρεί ότι αυτές μειώθηκαν λόγω του προγράμματος. Έτσι περίπου το 77% των πολιτών θεωρεί πως το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών (με αυτή τη γνώμη συμφωνεί το 87% των επαγγελματιών της αγοράς).

Στην ερώτηση για τις επιπτώσεις του προγράμματος αυτού στα ενοίκια των κατοικιών, το 82% εκτίμησε ότι οδήγησαν σε άνοδο ως 10% ή πάνω από 10%, με το 13% να δηλώνει πως οι τιμές έμειναν σταθερές και το 1% να λέει πως αυτές μειώθηκαν. (Στην ομάδα αυτών που δηλώνουν αγοραστές και αναζητούν κατοικία το ποσοστό αυτό φτάνει το 87%).

Το πλήρες «Βαρόμετρο της Αγοράς Ακινήτων» θα είναι διαθέσιμο στο blog iliaspapageorgiadis.com, περιλαμβάνοντας τις προσδοκίες των πολιτών για πολλές και διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων και άλλων θεμάτων του χώρου, με παραμετροποίηση για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τους αγοραστές, τους πωλητές, τους επαγγελματίες του χώρου και τους απλά ενδιαφερόμενους.

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