Ανοδικές τάσεις στα crypto – Μια «ανάσα» από τα $90.000 το Bitcoin

Η σταδιακή ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin οδήγησε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα περίπου στα 89.500 δολάρια. επίπεδο στο οποίο συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία ανάσα από τα 90.000 δολάρια.

Παρότι τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν κέρδη το τελευταίο 24ωρο, το ενδιαφέρον στρέφεται ξεκάθαρα στο HYPE της Hyperliquid, το οποίο εκτοξεύθηκε κατά 25%, φτάνοντας σε υψηλό πολλών μηνών.

Μετά τη «βουτιά» της περασμένης εβδομάδας – από τα 95.000 δολάρια κάτω από τις 88.000 μέσα σε λίγες ημέρες, ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων – το Bitcoin επιχείρησε να ανακτήσει έδαφος την Παρασκευή (23/1), αγγίζοντας τα 91.000 δολάρια. Ωστόσο, η ανοδική αυτή κίνηση αποδείχθηκε πρόσκαιρη, καθώς η τιμή υποχώρησε γρήγορα ξανά προς τα 89.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα σημειώθηκαν νέες πιέσεις, με το Bitcoin να υποχωρεί στα 86.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Σε αυτό το σημείο οι αγοραστές αντέδρασαν, οδηγώντας την τιμή πίσω προς την περιοχή των 88.000 δολαρίων.

Το τελευταίο 24ωρο η εικόνα ήταν ελαφρώς πιο θετική. Μετά από μια μικρή διόρθωση στα 87.500 δολάρια, το Bitcoin αντέδρασε ανοδικά και εκτινάχθηκε στα 89.500 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό τεσσάρων ημερών. Αν και δεν κατάφερε να διασπάσει αυτό το επίπεδο, παραμένει γύρω από τα 89.000 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1% σε ημερήσια βάση.

Η κεφαλαιοποίησή του πλησιάζει τα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins στην CoinGecko έχει υποχωρήσει στο 57,3%.

Παρά ταύτα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περισσότερα από 50 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, ανακτώντας το επίπεδο των 3,1 τρισ. δολαρίων στην CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,18%, διαπραγματευόμενο στα 89.844,15 δολάρια.

Το Ethereum καταγράφει ράλι 4,15% στα 3.037,49 δολάρια, το XRP κινείται ανοδικά κατά 2,54% στα 1,94 δολάρια, ενώ το Solana κερδίζει 3,21% και διαμορφώνεται στα 128,01 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Monero (XMR) σημειώνει ήπια κέρδη 0,19% στα 479,82 δολάρια, το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,27% στα 9,14 δολάρια, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 1,28% στα 69,87 δολάρια.

Τέλος, το HYPE συνεχίζει την εντυπωσιακή του άνοδο χωρίς… φρένα, καταγράφοντας κέρδη 22,75% στα 33,91 δολάρια. Παράλληλα, το Polkadot σημειώνει άνοδο 2,34% στα 1,89 δολάρια, ενώ το TRUMP κερδίζει 1,60% και διαπραγματεύεται στα 4,82 δολάρια.