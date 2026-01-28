ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοδικές τάσεις στα crypto – Μια «ανάσα» από τα $90.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:09 - 28 Ιαν 2026

Ανοδικές τάσεις στα crypto – Μια «ανάσα» από τα $90.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η σταδιακή ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin οδήγησε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα περίπου στα 89.500 δολάρια. επίπεδο στο οποίο συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία ανάσα από τα 90.000 δολάρια.

Παρότι τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν κέρδη το τελευταίο 24ωρο, το ενδιαφέρον στρέφεται ξεκάθαρα στο HYPE της Hyperliquid, το οποίο εκτοξεύθηκε κατά 25%, φτάνοντας σε υψηλό πολλών μηνών.

Μετά τη «βουτιά» της περασμένης εβδομάδας – από τα 95.000 δολάρια κάτω από τις 88.000 μέσα σε λίγες ημέρες, ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων – το Bitcoin επιχείρησε να ανακτήσει έδαφος την Παρασκευή (23/1), αγγίζοντας τα 91.000 δολάρια. Ωστόσο, η ανοδική αυτή κίνηση αποδείχθηκε πρόσκαιρη, καθώς η τιμή υποχώρησε γρήγορα ξανά προς τα 89.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα σημειώθηκαν νέες πιέσεις, με το Bitcoin να υποχωρεί στα 86.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Σε αυτό το σημείο οι αγοραστές αντέδρασαν, οδηγώντας την τιμή πίσω προς την περιοχή των 88.000 δολαρίων.

Το τελευταίο 24ωρο η εικόνα ήταν ελαφρώς πιο θετική. Μετά από μια μικρή διόρθωση στα 87.500 δολάρια, το Bitcoin αντέδρασε ανοδικά και εκτινάχθηκε στα 89.500 δολάρια, καταγράφοντας υψηλό τεσσάρων ημερών. Αν και δεν κατάφερε να διασπάσει αυτό το επίπεδο, παραμένει γύρω από τα 89.000 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1% σε ημερήσια βάση.

Η κεφαλαιοποίησή του πλησιάζει τα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins στην CoinGecko έχει υποχωρήσει στο 57,3%.

Παρά ταύτα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περισσότερα από 50 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, ανακτώντας το επίπεδο των 3,1 τρισ. δολαρίων στην CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,18%, διαπραγματευόμενο στα 89.844,15 δολάρια.

Το Ethereum καταγράφει ράλι 4,15% στα 3.037,49 δολάρια, το XRP κινείται ανοδικά κατά 2,54% στα 1,94 δολάρια, ενώ το Solana κερδίζει 3,21% και διαμορφώνεται στα 128,01 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Monero (XMR) σημειώνει ήπια κέρδη 0,19% στα 479,82 δολάρια, το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,27% στα 9,14 δολάρια, ενώ το Litecoin ενισχύεται κατά 1,28% στα 69,87 δολάρια.

Τέλος, το HYPE συνεχίζει την εντυπωσιακή του άνοδο χωρίς… φρένα, καταγράφοντας κέρδη 22,75% στα 33,91 δολάρια. Παράλληλα, το Polkadot σημειώνει άνοδο 2,34% στα 1,89 δολάρια, ενώ το TRUMP κερδίζει 1,60% και διαπραγματεύεται στα 4,82 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Καμπανάκι» ΕΚΤ για «θωράκιση» των τραπεζών απέναντι στα γεωπολιτικά σοκ
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» ΕΚΤ για «θωράκιση» των τραπεζών απέναντι στα γεωπολιτικά σοκ

Οι όροι Σαχινίδη για επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Οι όροι Σαχινίδη για επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα
Νομίσματα

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης
Νομίσματα

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά
Νομίσματα

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Νομίσματα

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:24

Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Αισθητός και στη Βενεζουέλα

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Πολιτική
10/08/2026 - 15:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ