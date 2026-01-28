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Οι όροι Σαχινίδη για επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
13:38 - 28 Ιαν 2026

Οι όροι Σαχινίδη για επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Η Νίνα Κασιμάτη βρίσκεται στο κατώφλι του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο Φίλιππος Σαχινίδης θεωρεί πως πρώτα θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.

«Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά θα πρέπει άνθρωποι που διατύπωσαν απόψεις για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως να τους δεχτούμε. Ως χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω και στην άφεση των αμαρτιών. Να περάσουν και να πουν 'κάναμε ένα τεράστιο λάθος', να πουν ότι εμείς που υπερασπιστήκαμε τη χώρα δεν ήμασταν προδότες και μετά είναι ευπρόσδεκτοι» τόνισε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στο Action 24, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Ο λόγος που θέτει αυτούς τους όρους είναι ασφαλώς μία δήλωση της Νίνας Κασιμάτη το 2013: Με αφορμή το μακελειό στον μαραθώνιο της Βοστόνης η μετέπειτα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκφράσει τη... λύπη της επειδή ανάμεσα στα θύματα δεν βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις η κ. Κασσιμάτη είχε αποσύρει την ανάρτηση, αλλά κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνούν.

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