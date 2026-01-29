Αρνητικό γύρισμα στα crypto – Απώλειες άνω των $60 δισ. στην κεφαλαιοποίηση

Τις τελευταίες 24 ώρες οι ταύροι πήραν μια ανάσα, καθώς η διάθεση αποφυγής κινδύνου επικράτησε στις παγκόσμιες αγορές, σπρώχνοντας το Βitcoin προς τα κάτω, κοντά στα 88.000 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 3,5%-3,75% ήταν αναμενόμενη, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η στροφή σε ασφαλή καταφύγια άφησαν τους traders κρυπτονομισμάτων αντιμέτωπους με έντονα «κόκκινα» πρόσημα.

Έτσι, καθώς οι επενδυτές κινήθηκαν προς λιγότερο «επικίνδυνες» τοποθετήσεις, το Bitcoin υποχώρησε, ενώ ο ευρύτερος δείκτης CoinDesk 20 (CD20) έχασε 2,9%.

Στις παραδοσιακές αγορές, παρουσιάστηκαν ανάμεικτες τάσεις και μεταβλητότητα. Highlight της χθεσινής ημέρας, το «άλμα» του S&P 500, που βρέθηκε να ξεπερνά προσωρινά τις 7.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του, πριν υποχωρήσει, επηρεαζόμενος από τις εκθέσεις κερδών των μεγαλύτερων εταιρειών αυτή την εβδομάδα.

Πάντως, η προσωρινή έξοδος από την αγορά κρυπτονομισμάτων ώθησε τον χρυσό σε ιστορικά υψηλά πάνω από 5.500 δολάρια/ουγγιά, σπρώχνοντας προς τα πάνω και τα tokens που υποστηρίζονται από χρυσό, όπως το XAUT, λόγω έντονης συσσώρευσης μετάλλου από την Tether και τις κεντρικές τράπεζες.

Το συμπέρασμα που βγαίνει για ακόμη μία φορά είναι πως το Bitcoin και η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να διαπραγματεύονται περισσότερο ως assets ευαίσθητα στη ρευστότητα παρά ως αξιόπιστο καταφύγιο – γεγονός που ισχύει παρά την πτώση του δείκτη δολαρίου ΗΠΑ (DXY) σε χαμηλό τεσσάρων ετών.

Open Interest και ρευστοποίηση

Η ανοιχτή θέση (open interest) στα futures όλων των κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά σχεδόν 3% στα 132,26 δισ. δολάρια, δείχνοντας αυξανόμενη αποστροφή στον κίνδυνο, ενώ 348,3 εκατ. δολάρια σε futures έχουν ρευστοποιηθεί – αύξηση 13% σε 24 ώρες, κυρίως σε bullish long θέσεις.

Παρά την πτώση των τιμών μετά την ανακοίνωση της Fed, οι 30ήμεροι δείκτες υπονοούμενης μεταβλητότητας για το Bitcoin και το Ethereum παραμένουν κοντά σε πολύμηνα χαμηλά, υποδηλώνοντας ότι οι traders αναμένουν σχετικά ήρεμες συνθήκες στην αγοράς και δεν έχει επικρατήσει πανικός.

Η ανοικτή θέση (open interest) σε futures που συνδέονται με το HYPE μειώθηκε πάνω από 12%, οδηγώντας σε εκροές κεφαλαίων από μεγάλα tokens όπως τα Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP.

Funding Rates

Τα ετήσια ποσοστά χρηματοδότησης στα αέναα futures (perpetual funding rates) για τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα είναι πλέον σχεδόν στο μηδέν, σε αντίθεση με το 10% που είδαμε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που σήμαινε πραγματική bullish δυναμική.

Παράλληλα, τα ποσοστά χρηματοδότησης (funding rates) για XLM έχουν στραφεί αρνητικά, υποδεικνύοντας bearish τάση. Στην αγορά options της Deribit, η διάθεση παραμένει προσεκτική, με τα puts σε Bitcoin και Ethereum να παραμένουν ακριβότερα από τα calls, με πιο ισχυρή τάση puts για το Ethereum.

Buyback και Token News – Optimism

Στα tokens, η κοινότητα Optimism ενέκρινε σχέδιο 12 μηνών για buyback των OP tokens χρησιμοποιώντας έσοδα από το δίκτυο Ethereum layer-2 chains, με ποσοστό συμμετοχής 84% υπέρ. Αν η τελική ψηφοφορία της Joint House περάσει με 60%, η Optimism Foundation θα αρχίσει να μετατρέπει Ethereum από sequencer fees σε OP από τον Φεβρουάριο, με το ήμισυ των εσόδων του Superchain, εκτιμώμενο πάνω από 17 εκατ. δολάρια, να πηγαίνει σε μηνιαίες αγορές token. Το OP έχει χάσει 80% την τελευταία χρονιά και διαπραγματεύεται κάτω από $0,29, με πρόσθετη πτώση 5% σε 24 ώρες.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin κινείται στα «κόκκινα» σήμερα με απώλειες 2,28% που το φέρνουν στα 87.859,78 δολάρια, με κεφαλαιοποίηση 1,75 τρισ. δολάρια και κυριαρχία πάνω από 57,4% έναντι των altcoins.

Σε πτωτική τροχιά έχουν εισέλθει και τα alts, με το Ethereum να «παίζει» στα 2.928,54 δολάρια (-3,28%), το Solana να κινείται στα 122,74 δολάρια (-3,45%), το ΒΝΒ να κυμαίνεται στα 889,20 δολάρια (-1,66%) και το XRP να χάνει 2,86% στο 1,87 δολάριο.

Παράλληλα, το Dogecoin σημειώνει απώλειες 4,31% στο 0,1208 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 4,2% στο 0,3455 δολάριο.

Στα «κόκκινα» είναι και το Monero με -1,74% στα 470,40 δολάρια, ενώ το Shiba Inu κινείται με απώλειες της τάξης του 3,59% στο 0,000007539 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει χάσει πάνω από 60 δισ. δολάρια ημερησίως και πλέον είναι κάτω από 3,05 τρισ. δολάρια.