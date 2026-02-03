Σε χαμηλό έτους το Bitcoin: Έχασε τα κέρδη μετά τη νίκη Τραμπ - Αιτίες και στήριξη

Το Bitcoin υποχωρεί το βράδυ της Τρίτης 3/2 κάτω από τα 73.000 δολάρια στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, καθώς λίγο μετά από μια μικρή ανάκαμψη που παρουσίασε νωρίτερα σήμερα (3/2) επανέρχονται οι έντονες πωλήσεις.

Το Bitcoin υποχωρεί κάτω από το όριο των 73.000 δολαρίων την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να απομακρύνονται από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών ανησυχιών και παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της σημερινής ημέρας έδειχνε τάσεις σταθεροποίησης στη ζώνη των 79.000 δολαρίων.

Το κυριότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο κατρακύλησε έως τα 72.884,38 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Νοεμβρίου 2024, λίγο πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, όταν διαπραγματευόταν στα 68.898 δολάρια, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή του εδώ και σχεδόν 16 μήνες.

Από την αρχή του έτους, το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά 16%, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών ανησυχιών, αλλά και λόγω της καθυστέρησης στη δημοσιοποίηση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ εξαιτίας της μερικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η εταιρεία Strategy, που δραστηριοποιείται ως εταιρεία διαχείρισης αποθεμάτων Bitcoin, κατέγραφε πτώση 9% μετά τη διόρθωση του ψηφιακού νομίσματος.

«Πολλοί traders προσπαθούσαν να αγοράσουν στη διόρθωση, ποντάροντας σε μια ανάκαμψη πάνω από τα 80.000 δολάρια», δήλωσε ο Μπόχαν Γιανγκ, trader παραγώγων στην FalconX. «Καθώς το bitcoin κινείται χαμηλότερα, πολλές από αυτές τις θέσεις έχουν ρευστοποιηθεί, ασκώντας πίεση στις τιμές» πρόσθεσε.

Η αγορά αντιμετωπίζει επίμονες καθοδικές πιέσεις μετά το sell-off του Οκτωβρίου. Μετά από μια σύντομη «ανάσα» την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών, όταν το Bitcoin ανέκαμψε σχεδόν κατά 7%, το κλίμα επιδεινώθηκε εκ νέου τον Δεκέμβριο.

Γιατί το Bitcoin δυσκολεύεται: 8 παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές κρυπτονομισμάτων

Ένας γνωστός αναλυτής της αγοράς κρυπτονομισμάτων παρουσίασε μια σειρά παραγόντων που τροφοδοτούν τη σημερινή πτωτική πορεία της αγοράς, ενώ παράλληλα ανέλυσε και τους μακροπρόθεσμους λόγους που αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Η ανάλυση, που κοινοποιήθηκε από τον ιδρυτή του Post Fiat, Alex Good, γνωστό ως «goodalexander», στις 3 Φεβρουαρίου 2026, έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων καταγράφουν το πιο αρνητικό κοινωνικό συναίσθημα των τελευταίων μηνών και το Bitcoin διαπραγματεύεται κοντά σε χαμηλά εννέα μηνών.

Ο αναλυτής απαρίθμησε οκτώ πτωτικούς παράγοντες για τη σημερινή υποχώρηση, με βασικότερο την αποτυχία των μεγάλων αφηγημάτων ενσωμάτωσης της τεχνολογίας blockchain να δημιουργήσουν διατηρήσιμη αξία.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η πρόσκαιρη άνοδος του Arbitrum μετά από ανακοίνωση της Robinhood, η οποία όμως κατέληξε σε εσωτερική λύση της χρηματιστηριακής εταιρείας, καθώς και η επιλογή του Nasdaq να χρησιμοποιήσει ιδιωτικά blockchains για on-chain συναλλαγές αντί για δημόσια δίκτυα.

Ο Good σημείωσε ότι η πραγματική είσπραξη τελών για τα μεγάλα layer-1 πρωτόκολλα παραμένει χαμηλή, με τα ημερήσια τέλη της Solana να έχουν υποχωρήσει περίπου στο 1 εκατ. δολάρια από κορυφές άνω των 24 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της φρενίτιδας του «Trump coin».

Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη στροφή της μακροοικονομικής προσοχής προς τις διεθνείς μετοχές, τον χρυσό και την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει αποσπάσει το ενδιαφέρον από τα κρυπτονομίσματα. Ο αναλυτής υποστήριξε επίσης ότι η αγορά λειτούργησε ως ένα είδος «proxy του Trump», καταγράφοντας άνοδο με βάση προσδοκίες για φιλο-crypto πολιτικές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως.

Επιπλέον, επισήμανε δομικές πιέσεις στην αγορά, εξηγώντας ότι εάν διευρυνθούν οι εκπτώσεις στα digital asset trusts (DATs), οι ακτιβιστές επενδυτές ενδέχεται να έχουν κίνητρο να πουλήσουν τα υποκείμενα tokens, εντείνοντας την καθοδική πίεση.

Τα δεδομένα ενισχύουν αυτή την απαισιόδοξη εικόνα. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αγοράς Santiment, «ο φόβος, η αβεβαιότητα και η αμφιβολία (FUD) έχουν κατακλύσει τα social media» μετά την πτώση 16% του Bitcoin την τελευταία εβδομάδα, με την εταιρεία να κάνει λόγο για το πιο αρνητικό κλίμα λιανικών επενδυτών από τον Νοέμβριο του 2025.

Αντίστοιχα αρνητικές είναι και οι επενδυτικές ροές. Στοιχεία της CoinShares δείχνουν εβδομαδιαίες εκροές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων από επενδυτικά προϊόντα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων τα 1,32 δισ. αφορούν αποκλειστικά το Bitcoin. Παράλληλα, από τα υψηλά του Οκτωβρίου 2025, ο κλάδος έχει χάσει συνολικά 73 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια.

Τι θα μπορούσε να στηρίξει το Bitcoin μακροπρόθεσμα

Παρά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων, ο Good υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία. Όπως ανέφερε, η αυξανόμενη κατακερματισμένη παγκόσμια τάξη, η άνοδος του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, καθώς και ο κίνδυνος επιβολής φόρων στον πλούτο, είναι παράγοντες που θα μπορούσαν να ανανεώσουν το ενδιαφέρον για περιουσιακά στοιχεία περιορισμένης προσφοράς.

Υποστήριξε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας αντί για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γεγονός που θα εντείνει τις πιέσεις προς τις κεντρικές τράπεζες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής — μια εξέλιξη που ιστορικά ευνοεί τα σπάνια περιουσιακά στοιχεία.

Παρόμοιες εκτιμήσεις έχουν διατυπώσει και άλλοι αναλυτές, τονίζοντας ότι ο κύκλος βρίσκεται υπό πίεση αλλά δεν έχει καταρρεύσει. Στις 2 Φεβρουαρίου, ο ιδρυτής του Global Macro Investor, Raoul Pal, δήλωσε ότι η πτώση του Bitcoin αντανακλά μια αποστράγγιση ρευστότητας στις ΗΠΑ, που συνδέεται με δημοσιονομικούς μηχανισμούς και το shutdown της κυβέρνησης, και όχι αποτυχία της ίδιας της δομής της αγοράς. Υποστήριξε ότι η χαλάρωση της ρευστότητας αργότερα μέσα στο έτος θα μπορούσε να αλλάξει τις συνθήκες, αν και η βραχυπρόθεσμη δυναμική παραμένει αδύναμη.

Προς το παρόν, ωστόσο, οι traders θα πρέπει να παρακολουθούν κατά πόσο το Bitcoin μπορεί να διατηρήσει τη σταθερότητά του στη ζώνη των μεσαίων 70.000 δολαρίων. Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς, όπως ο Daan Crypto Trades, μια σταθερή επιστροφή πάνω από τα 80.000 δολάρια θα μπορούσε να καθησυχάσει τις αγορές, ενώ μια νέα καθοδική διάσπαση πιθανότατα θα δοκιμάσει εκ νέου το επενδυτικό κλίμα.