Τι δείχνουν οι επιδόσεις των ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακών στη Wall Street
Ναυτιλία
08:02 - 24 Φεβ 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2025 βρίσκει τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη Wall Street με μικτή αλλά σαφώς προσδιορισμένη εικόνα. Τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου και δωδεκαμήνου καταγράφουν διατηρούμενη κερδοφορία σε βασικούς κλάδους, συνέχιση μερισματικών πολιτικών και ισχυρά επίπεδα ρευστότητας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη γνωστή κυκλικότητα της ναυτιλίας και την αυξημένη επίδραση γεωπολιτικών παραγόντων στις θαλάσσιες μεταφορές.

Στον κλάδο των containerships, τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν υψηλή ορατότητα εσόδων μέσω μακροχρόνιων ναυλώσεων και συγκρατημένη αλλά σταθερή κερδοφορία.

Η Danaos κατέγραψε στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 καθαρά κέρδη άνω των 117 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη άνω των 131 εκατ., με προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 190 εκατ. δολάρια. Σε επίπεδο έτους, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν κοντά στα 486 εκατ. δολάρια, ενώ η ρευστότητα ανήλθε περίπου στο 1,4 δισ. δολάρια. Η διοίκηση επισημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών διαταραχών, με ισχυρούς όγκους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και συνεχιζόμενη αποφυγή της Διώρυγας του Σουέζ, στοιχεία που ενισχύουν τη στρατηγική μακροχρόνιας απασχόλησης πλοίων και τη σταδιακή επέκταση σε δραστηριότητες ενέργειας και LNG. Παράλληλα, εγκρίθηκε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο.

Η Costamare παρουσίασε στο τέταρτο τρίμηνο συνολικά έσοδα περίπου 212 εκατ. δολάρια και καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες άνω των 79 εκατ. δολαρίων, ενώ σε επίπεδο έτους τα αντίστοιχα κέρδη προσέγγισαν τα 397 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία αναφέρει σημαντική ρευστότητα και υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαιοποιημένων εσόδων, αποτέλεσμα νέων συμφωνιών ναύλωσης πλοίων που ενισχύουν τη μελλοντική ταμειακή ροή. Το κοινό μέρισμα διατηρήθηκε στα 0,115 δολάρια ανά μετοχή, στοιχείο που υποδηλώνει συνέχιση της μερισματικής πολιτικής.

Στη ναυτιλία ξηρού φορτίου, τα αποτελέσματα αντανακλούν την αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς, αλλά και την ικανότητα ορισμένων εταιρειών να διατηρούν θετική κερδοφορία.

Η Safe Bulkers κατέγραψε στο τέταρτο τρίμηνο καθαρά έσοδα περίπου 72,6 εκατ. δολάρια και καθαρά κέρδη 11,8 εκατ., με προσαρμοσμένα κέρδη κοντά στα 16 εκατ. δολάρια. Η διοίκηση επισημαίνει ότι το 2025 χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία ισορροπίας μεταξύ ναυλώσεων spot και χρονικής διάρκειας. Ανακοινώθηκε μέρισμα 0,05 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίμηνο.

Η Seanergy, με στόλο προσανατολισμένο στα πλοία Capesize, εμφάνισε στο τέταρτο τρίμηνο καθαρά έσοδα περίπου 49 εκατ. δολάρια και καθαρά κέρδη άνω των 12 εκατ., με προσαρμοσμένο EBITDA σχεδόν 29 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία συνέχισε τη διανομή μερισμάτων για δέκατο έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο, ανακοινώνοντας 0,20 δολάρια ανά μετοχή. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς Capesize παραμένουν υποστηρικτικά για το 2026, επικαλούμενη τη ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα και βωξίτη σε συνδυασμό με περιορισμένο βιβλίο παραγγελιών νέων πλοίων.

Στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, η Okeanis Eco Tankers παρουσίασε έντονη κερδοφορία, με έσοδα περίπου 127 εκατ. δολάρια και καθαρά κέρδη σχεδόν 60 εκατ. στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ξεπέρασαν τα 120 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα 1,55 δολαρίων ανά μετοχή, αντανακλώντας τις ισχυρές ναυλαγορές των VLCC και Suezmax και τις υψηλές αποδόσεις που καταγράφηκαν στις αρχές του 2026.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα έως τώρα δημοσιευμένα στοιχεία υποδηλώνει ότι οι ελληνικών συμφερόντων εισηγμένες ναυτιλιακές διατηρούν ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, με διαφοροποίηση επιδόσεων ανά κλάδο αλλά κοινά χαρακτηριστικά την κερδοφορία, τη ρευστότητα και τη συνέχιση επιστροφών προς τους μετόχους.

Ταυτόχρονα, η πορεία των ναυλαγορών εξακολουθεί να εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεταβολές στις θαλάσσιες εμπορικές ροές.

Η εικόνα θα συμπληρωθεί τις επόμενες ημέρες με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων από επιπλέον εισηγμένες εταιρείες του κλάδου, γεγονός που θα επιτρέψει συνολικότερη αποτίμηση της χρήσης 2025 και των προοπτικών για το 2026.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ