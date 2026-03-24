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Νευρικότητα στην αγορά crypto – Άνοδος για τα περισσότερα altcoins
Νομίσματα
14:06 - 24 Μαρ 2026

Νευρικότητα στην αγορά crypto – Άνοδος για τα περισσότερα altcoins

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin πέρασε άλλη μια έντονα ασταθή συνεδρία τη Δευτέρα (23/3), μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν, κινούμενο από κάτω από τα 68.000 δολάρια έως ένα πολυήμερο υψηλό σχεδόν 72.000 δολάρια, πριν χάσει κάποια δυναμική.

Αρκετά μεγαλύτερα altcoins σημείωσαν εντυπωσιακά κέρδη σε κλίμακα 24 ωρών, με το ETH να φτάνει τα 2.150 δολάρια και το SOL να ξεπερνά τα 90 δολάρια.

Μετά την απόρριψη της τιμής στα 76.000 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin κατάφερε να παραμείνει γύρω από τα 74.000 δολάρια για μια μέρα περίπου, πριν υποχωρήσει κάτω από τα 71.000 δολάρια τις ώρες που προηγήθηκαν της δεύτερης συνεδρίασης της FOMC για φέτος. Η ανάκαμψη ήταν σύντομη, καθώς οι σκληρές δηλώσεις του Πάουελ το έστειλαν και πάλι προς τα 70.000 δολάρια.

Το Bitcoin παρέμεινε μεταξύ 69.000 και 71.000 δολαρίων το Σάββατο, αλλά η προειδοποίηση του Τραμπ να «καταστραφούν» οι πυρηνικοί σταθμοί του Ιράν εάν δεν ανοίξει με ασφάλεια ο Στενός του Ορμούζ το έριξε στα 68.000 δολάρια. Όταν άνοιξαν τα futures την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, το Bitcoin υποχώρησε ξανά κάτω από τα 67.500 δολάρια.

Τη Δευτέρα (23/3) διαπραγματευόταν γύρω από τα 68.000 δολάρια, πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν επιτύχει κάποια μορφή συμφωνίας αποκλιμάκωσης και ανέστειλαν οποιαδήποτε στρατιωτική δράση κατά των πυρηνικών σταθμών του Ιράν. Ωστόσο, άμεσες αναφορές από το Ιράν διέψευσαν αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Bitcoin εκτοξεύτηκε αρχικά στα 71.800 δολάρια, όπου απορρίφθηκε και έπεσε κάτω από τα 70.000 δολάρια, αλλά τελικά ανέκτησε αυτό το επίπεδο και τώρα βρίσκεται γύρω από τα 71.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του φτάνει πλέον τα 1,420 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins αυξήθηκε στο 56,7%.

Την ίδια στιγμή, η δυναμική του Ethereum έχει ξεπεράσει το Bitcoin τις τελευταίες 24 ώρες, σημειώνοντας αύξηση 6% και φτάνοντας πάνω από τα 2.150 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε σχεδόν κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια μέρα και πλέον ξεπερνά τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.

Ημερήσεις τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin ενισχύεται κατά 1,39% στα 71.093,38 δολάρια και το Ethereum ανεβαίνει κατά 1,35% στα 2.163,51 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP ανεβαίνει κατά 0,67% στα 1,42 δολάρια, το BNB χάνει ελαφρώς κατά 0,01% στα 638,22 δολάρια και το Solana σημειώνει άλμα 3,30% στα 91,68 δολάρια.

Παράλληλα, το HYPE ανεβαίνει κατά 2,66% στα 38,59 δολάρια, το LEO Token κερδίζει 0,60% στα 9,44 δολάρια, ενώ το XMR βυθίζεται κατά 4,23% στα 343,51 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin κερδίζει 1,34% στα 55,68 δολάρια, το Polkadot υποχωρεί κατά 5,04% στα 1,40 δολάρια και το TRUMP καταγράφει ήπιες ζημιές 0,20% στα 3,26 δολάρια.

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