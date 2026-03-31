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Πτωτικό γύρισμα στα crypto – Το Βitcoin ισορροπεί στα $66.500 ενώ η ζήτηση παραμένει αδύναμη
Νομίσματα
14:39 - 31 Μαρ 2026

Πτωτικό γύρισμα στα crypto – Το Βitcoin ισορροπεί στα $66.500 ενώ η ζήτηση παραμένει αδύναμη

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά κρυπτονομισμάτων εμφάνισε σημάδια μεταβλητότητας την Τρίτη (31/3), με το Βitcoin να εκτοξεύεται αρχικά στα 68.300 δολάρια, σημειώνοντας πενθήμερο υψηλό, για να υποχωρήσει, ύστερα, ξανά κοντά στα 66.500 δολάρια.  

Στο ίδιο τέμπο συντονίστηκαν και τα alts, σημειώνοντας απώλειες της τάξης του 2-3% το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αγωνιούν για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές της στην παγκόσμια οικονομία και σταθερότητα.

Ως προς τον βασιλιά της κρυπτογράφησης, η αρχική άνοδος πυροδοτήθηκε από τια διαρροές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν, ακόμη και χωρίς να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η αισιοδοξία εξανεμίστηκε γρήγορα, αφού Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η χώρα είναι έτοιμη «να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για εβδομάδες».

Ο πόλεμος, που βρίσκεται τώρα στην 32η ημέρα, έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ευρεία τάση απομάκρυνσης από τον κίνδυνο (risk-off sentiment).

Η αγορά κρυπτονομισμάτων, αν και παρέμεινε σχετικά ανθεκτική καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, αρχίζει να δείχνει σημάδια αδυναμίας μετά την αποτυχία του Βitcoin να ξεπεράσει τα 75.000 δολάρια παρότι έγιναν δύο απόπειρες ανόδου.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι συνθήκες ζήτησης φαίνονται αδύναμες και οι πραγματικές ή προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται, αποθαρρύνοντας επενδύσεις σε ριψοκίνδυνες και αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το Βitcoin.

Από την άλλη, οι αμερικανικές μετοχές διαφοροποιούνται από την αγορά κρυπτονομισμάτων σήμερα, με τα futures των δεικτών Nasdaq 100 και S&P 500 να καταγράφουν άνοδο 0,8%.

Παράγωγα

Το open interest (ΟΙ) στα futures των crypto μειώθηκε κατά περισσότερο από 3% στα 103,79 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 24 ώρες, συνεχίζοντας την τάση απομάκρυνσης από τον κίνδυνο που παρατηρήθηκε καθ’ όλη την πρώτη τριμηνία. Σημειώνεται πως το OI έχει μειωθεί πάνω από 18% από την αρχή του έτους.

Η υποχώρηση του ΟΙ εντοπίζεται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που αφορούν τα Bitcoin, Ethereum, Solana και XRP, πράγμα που αντικατοπτρίζει μία τάση για εκροές κεφαλαίου από τα σημαντικά αυτά ψηφιακά νομίσματα. Την ίδια ώρα, άλλα alts (BCH, AVA, κλπ.) παρουσίασαν διψήφια ποσοστιαία μείωση στο ΟΙ.

Το privacy-focused ZEC ξεχωρίζει, με την αγορά futures του να εμφανίζει ανοδική τάση. Το ανοιχτό ενδιαφέρον στα συμβόλαια μελλοντικής του εκπλήρωσης αυξήθηκε πάνω από 3%, κίνηση που συνοδεύτηκε από ελαφρώς θετικά funding rates και θετικό cumulative volume delta, κάτι που υποδεικνύει αυξανόμενη ζήτηση για bullish θέσεις.

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το DOGE, με το πιο αρνητικό 24ωρο cumulative volume delta μεταξύ των μεγάλων tokens.

Ο δείκτης implied volatility 30 ημερών του Bitcoin (BVIV) αυξήθηκε στο 58% από 54% στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο 50 ημερών και υποδηλώνοντας πιθανές μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών.

Ο δείκτης μεταβλητότητας του Ethereum παραμένει αμετάβλητος μεταξύ 70% και 80% για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Στο Deribit, οι Βitcoin Risk Reversals μέχρι τη λήξη του Ιουνίου δείχνουν ισχυρή προτίμηση για put options. Αυτές οι προστασίες πτώσης διαπραγματεύονται με premium 8-10 μονάδων μεταβλητότητας σε σχέση με τα call options. Η αρνητική στάση στο Ether είναι σχετικά μετρημένη.

Το put των 60.000 δολαρίων για το bitcoin παραμένει η πιο δημοφιλής επιλογή με συνολική ανοιχτή θέση 1,50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Πρωταγωνιστής» στα alts το QRL

Στα alts τις σημαντικότερες απώλειες εμφανίζουν σήμερα tokens όπως NEO, HBAR και PUMP με χασούρα μεταξύ 2,6% και 3,3%.

Μερικά επιλεγμένα tokens αντιστέκονται σε αυτή την τάση, όπως το BCH και κάποια AI-related coins, που καταγράφουν κέρδη.

Το token QRL ξεχωρίζει με τα ημερήσια κέρδη του να υπερβαίνουν το 41,10% και την τιμή του να αγγίζει για πρώτη φορά το 1,62 δολάριο.

Ο δείκτης «Altcoin Season» του CoinMarketCap βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 51/100, υποδηλώνοντας σχετική ισχύ τις τελευταίες εβδομάδες παρά τη σημερινή πτώση.

Ωστόσο, η επόμενη μεγάλη κίνηση θα καθοριστεί από το Βitcoin και το αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τα 75.000 δολάρια ή να υποχωρήσει κάτω από τα 62.000 δολάρια. Όσο για τα alts, αυτά συνήθως αποδίδουν καλά όταν το Βitcoin συγκρατείται, αλλά χάνουν έδαφος κατά τις μεγάλες διακυμάνσεις.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα χάνει 1,52% στα 66.605 δολάρια περίπου, με την κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,33 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του στην αγορά να παραμένει λίγο πάνω από το 56,5%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum χάνει, επίσης, γύρω στο 1,55% και πέφτει στα 2.037,38 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ σημειώνει απώλειες 2,07% στα 604,56 δολάρια και το XRP πέφτει κατά 2,63% στο 1,31 δολάριο.

Το Solana κινείται πέριξ των 80,5 δολαρίων με χασούρα 4,30%, ενώ πτωτικά κινούνται και τα Cardano και Dogecoin, στο 0,2406 δολάριο (-3,89%) και 0,09033 δολάριο (-2,68%) αντίστοιχα.

Τέλος, το Monero κάνει «βουτιά» 4,06% στα 322,63 δολάρια και το Litecoin χάνει μόλις 0,76% στα 53,35 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια ημερησίως και βρίσκεται πλέον στα 2,380 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko.

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