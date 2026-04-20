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Το Bitcoin αντέχει τους γεωπολιτικούς κραδασμούς – Στη ζώνη των $75.000
Νομίσματα
14:05 - 20 Απρ 2026

Το Bitcoin αντέχει τους γεωπολιτικούς κραδασμούς – Στη ζώνη των $75.000

Reporter.gr Newsroom
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Η μεταβλητότητα έχει επιστρέψει στην αγορά crypto, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας ανησυχία στους traders. Παρ’ όλα αυτά, ενώ το προηγούμενο διήμερο είχαν καταγραφεί μεγαλύτερες διακυμάνσεις, σήμερα – Δευτέρα (20/4) – η εικόνα είναι καλύτερη, με μεικτά πρόσημα και ήπιες μεταβολές.  

Το Bitcoin δεν έχει καταφέρει να διατηρηθεί στα επίπεδα των 78.000 δολαρίων, όπου είχε φτάσει μετά την ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Οι δηλώσεις Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες, δε, ενίσχυσαν το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, δίνοντας του ώθηση να αγγίξει υψηλό 10 εβδομάδων στα 78.400 δολάρια.

Ωστόσο, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές που ακολούθησε έριξε το Bitcoin λίγο πιο πάνω από τα 73.500 δολάρια, με την κεφαλαιοποίησή του να υποχωρεί κάτω από τα 1,5 τρισ. δολάρια.

Τελικά, γύρω στις 13:30 (ώρα Ελλάδος), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης προσπαθεί να ισορροπήσει πέριξ των 75.200 δολαρίων με οριακές απώλειες της τάξης του -0,08%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει επιστρέψει στα 1,51 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά είναι κοντά στο 57,5%.

Στα alts το τοπίο δεν είναι πολύ διαφορετικό, με το Ethereum να «παίζει» στα 2.309,36 δολάρια με απώλειες 0,42% και το XRP να κινείται στο 1,42 δολάριο με -0,19%, ενώ το ΒΝΒ σημειώνει κέρδη 1,02% στα 626,71 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Solana κερδίζει 0,16% στα 84,98 δολάρια και το Dogecoin σημειώνει κέρδη 0,75% στο 0,09471 δολάριο, ενώ το Cardano ενισχύεται κατά 0,45% στο 0,2470 δολάριο.

Απ’ την άλλη, το Monero είναι στα «κόκκινα» με πτώση 0,27% στα 353,30 δολάρια, ενώ σημαντικότερες απώλειες σημειώνει το HYPE που υποχωρεί κατά 4,68% αγγίζοντας τα 41,06 δολάρια.

Το Official Trump (token του προέδρου Τραμπ) κερδίζει σε ημερήσια βάση 0,37% στα 2,85 δολάρια.

Το Bitcoin σχηματίζει bull flag μετά από άνοδο 21%

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το Bitcoin απορροφά την επιστροφή του γεωπολιτικού ρίσκου στη Μέση Ανατολή καλύτερα από το πετρέλαιο ή τις μετοχές. Ενδεικτικό αυτού ότι σε εβδομαδιαία βάση παραμένει στα «πράσινα», με κέρδη 1,03%, παρά τις σημερινές ήπιες απώλειες.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 20,72% από το χαμηλό της 29ης Μαρτίου έως το υψηλό της 17ης Απριλίου στα 78.380 δολάρια, μια κίνηση περίπου 13.444 μονάδων σε τρεις εβδομάδες. Από το υψηλό αυτό, η τιμή κινείται μέσα σε καθοδικό παράλληλο κανάλι, το λεγόμενο bull flag, ένα τεχνικό μοτίβο που συνήθως υποδηλώνει συνέχεια της ανόδου μετά από ισχυρή κίνηση.

Το άνω όριο του σχηματισμού έχει δοκιμαστεί δύο φορές πρόσφατα (18 και 20 Απριλίου). Η τελευταία προσπάθεια συνοδεύτηκε από μακρύ «άνω φυτίλι», ένδειξη ότι οι αγοραστές ώθησαν την τιμή σε αντίσταση, αλλά οι πωλητές πήραν τον έλεγχο πριν το κλείσιμο.

Ο όγκος συναλλαγών δείχνει επίσης μεικτή εικόνα: στις ανοδικές συνεδριάσεις μέσα στο κανάλι ο όγκος είναι χαμηλότερος από τις πτωτικές, κάτι που αποδυναμώνει την καθαρά bullish ένδειξη. Η συμπίεση όγκου είναι φυσιολογική σε ένα flag, όμως όταν οι πωλητές υπερισχύουν σταθερά, το σήμα γίνεται πιο αδύναμο.

Τα παράγωγα «αποφορτίζονται»

Το open interest έχει μειωθεί σχεδόν 10%, από 30,46 δισ. δολάρια σε 27,44 δισ. μέσα σε τρεις συνεδρίες μετά το υψηλό της 17ης Απριλίου.

Το funding rate έχει επίσης μετακινηθεί από -0,014% σε -0,002%, πλησιάζοντας το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά παραγώγων δεν δείχνει έντονη κατεύθυνση και βρίσκεται σε φάση «επαναφοράς».

Παράλληλα, βάσει των στατιστικών οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι αυξάνουν τις θέσεις τους: από από 32.942 Bitcoin στις 17 Απριλίου σε 36.482 Bitcoin στις 19 Απριλίου (+10,75%).

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι πιο πρόσφατοι αγοραστές (βραχυπρόθεσμοι speculators) ρευστοποιούν, ενώ οι long-term holders απορροφούν την προσφορά.

Κρίσιμα επίπεδα τιμής

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, για να συνεχιστεί η ανοδική τάση, το Bitcoin πρέπει να κλείσει ημερησίως πάνω από τα 75.190,98 δολάρια.

Έτσι, πιο αναλυτικά:

  • Πάνω από τα 75.190 δολάρια ενεργοποιείται ανοδικό σενάριο
  • Στόχος breakout: Περίπου στα 90.841 δολάρια (+21%)
  • Κάτω από 73.218–71.624: Πιθανή βαθύτερη διόρθωση
  • Κάτω από 70.030: Ακύρωση του bullish σεναρίου
Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 14:35
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