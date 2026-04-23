Έντονη μεταβλητότητα στην αγορά crypto μετά το υψηλό 11 εβδομάδων

Η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα τις τελευταίες ώρες.

Το Bitcoin βρέθηκε κοντά στο να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 80.000 δολαρίων, όμως έχασε τη δυναμική του λίγο πριν τα καταφέρει. Αντίθετα, ορισμένα altcoins, όπως το MemeCore, κατάφεραν να διατηρήσουν την ανοδική τους πορεία.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κατέγραψε σημαντικά κέρδη στις 22 Απριλίου, φτάνοντας στιγμιαία πάνω από τα 79.500 δολάρια — το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου. Η άνοδος αυτή φαίνεται να συνδέεται με την παράταση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες έδειξαν ότι οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν υψηλές, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, το BTC υποχώρησε και διαπραγματεύεται πλέον γύρω στα 77.700 δολάρια, σημειώνοντας μικρή ημερήσια πτώση της τάξης του 0,5%. Παρ’ όλα αυτά, σε εβδομαδιαία βάση εξακολουθεί να κινείται έντονα ανοδικά.

Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι τοποθετήσεις σε Bitcoin έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, υποδηλώνοντας αυξημένη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευαισθησία της αγοράς σε απότομες διακυμάνσεις λόγω αυξημένης μόχλευσης.

Η κεφαλαιοποίηση του BTC διαμορφώνεται περίπου στα 1,55 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει ανέβει στο 58,3%.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά 0,7% το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας περίπου τα 2,68 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) το Bitcoin υποχωρεί σε ημερήσια βάση κατά 0,96% στα 77.404,70 δολάρια και το Ethereum σημειώνει βουτιά 3,24% στα 2.312,91 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP παρουσιάζει πτώση 2,74% στα 1,41 δολάρια, το BNB αποδυναμώνεται κατά 1,52% στα 632,14 δολάρια και το Solana κινείται πτωτικά κατά 3,29% στα 85,43 δολάρια.

Παράλληλα, το HYPE υποχωρεί κατά 0,95% στα 40,61 δολάρια, το LEO Token σημειώνει πτώση 0,84% στα 10,10 δολάρια, ενώ το XMR χάνει 1,07% στα 374,61 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin υποχωρεί κατά 2,05% στα 55,08 δολάρια, το Polkadot καταγράφει ηχηρές ζημιές της τάξης του 5,33% στα 1,24 δολάρια και το TRUMP κατρακυλά κατά 5,12% στα 2,85 δολάρια.