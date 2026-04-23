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Πετρέλαιο: Ανοδική πορεία στις τιμές λόγω «παγώματος» των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα
13:36 - 23 Απρ 2026

Πετρέλαιο: Ανοδική πορεία στις τιμές λόγω «παγώματος» των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Πέμπτη (23/4), λόγω των «παγωμένων» ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και των συνεχιζόμενων περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται κατά 2,10% στα 104,04 δολάρια το βαρέλι, αφού την Τετάρτη είχαν κλείσει πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate) ενισχύονται κατά 2,23% στα 95,02 δολάρια το βαρέλι.

Τα δύο βασικά σημεία αναφοράς έκλεισαν την Τετάρτη με άνοδο άνω των 3 δολαρίων, μετά τη -μεγαλύτερη από το αναμενομένο- μείωση στα αμερικανικά αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, καθώς και λόγω της έλλειψης προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.

«Η αγορά μπορεί τώρα να βρίσκεται στο κατώφλι μιας μετατόπισης από την προσδοκία ότι “μια συμφωνία επίκειται” στην εκτίμηση ότι “αυτό μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο”. Εάν η προσδοκία για επαναλειτουργία στις αρχές Μαΐου καταρρεύσει… τότε οι τιμές πιθανότατα θα αναπροσαρμοστούν υψηλότερα, τόσο στο αργό όσο και στα προϊόντα», δήλωσε ο αναλυτής της SEB, Bjarne Schieldrop.

Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών έπειτα από αίτημα Πακιστανών μεσολαβητών, το Ιράν και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να περιορίζουν τη διέλευση πλοίων μέσω του στενού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (22/4) το Ιράν κατέσχεσε δύο πλοία στη θαλάσσια αυτή δίοδο, ενισχύοντας τον έλεγχό του στο στρατηγικό αυτό σημείο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ διατηρεί επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στις θαλάσσιες μεταφορές του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Mohammad Baqer Qalibaf, δήλωσε ότι μια πλήρης εκεχειρία έχει νόημα μόνο εφόσον αρθεί ο αποκλεισμός.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα, κατευθύνοντάς τα μακριά από περιοχές κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Υπενθυμίζεται επίσης ο Τραμπ δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης για την παραταθείσα εκεχειρία, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt.

Ρεκόρ εξαγωγών στις ΗΠΑ

Επισημαίνεται ότι στον τομέα του εμπορίου ενέργειας, οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό των 12,88 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, καθώς ασιατικές και ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν τις αγορές τους λόγω των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακής Πληροφόρησης (EIA) την Τετάρτη.

Πιο αναλυτικά, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι πρόβλεψης για μείωση κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια σε δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ αναλυτών.

Στον αντίποδα, τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,6 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι εκτιμήσεων για μείωση 1,5 εκατομμυρίων βαρελιών. Τα αποθέματα αποσταγμάτων υποχώρησαν κατά 3,4 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι προσδοκιών για μείωση 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών.

Ενισχύεται το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη κατά 3,40% και κυμαίνονται στα 45,03 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, διόρθωση καταγράφεται στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Ειδικότερα, ο χρυσός υποχωρεί 1,03% στα 4,703.84 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες 3,87% στα 75,96 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, απώλειες κατάγράφει και ο χαλκός κατά 1,60% στα 6.0300 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,17% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1686 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,11% με την ισοτιμία στα 1,3493 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει μικρή άνοδο της τάξης του 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8661 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 14:34
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