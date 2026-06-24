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Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins
Νομίσματα
14:13 - 24 Ιουν 2026

Crypto: Το Bitcoin αναζητά στήριξη, το ενδιαφέρον στρέφεται στα altcoins

Reporter.gr Newsroom
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Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, το οποίο κατέγραψε νέα πτώση χθες (23 Ιουνίου), επιχείρησε να ανακτήσει μέρος των απωλειών του, ωστόσο η αντίδραση των αγοραστών αποδείχθηκε ιδιαίτερα αδύναμη. Την ίδια στιγμή, αρκετά altcoins παραμένουν στο «κόκκινο».

Το Bitcoin ξεκίνησε την εβδομάδα με θετικό πρόσημο, φτάνοντας κοντά στα 66.000 δολάρια. Ωστόσο, η ανοδική αυτή κίνηση δεν είχε διάρκεια, καθώς ακολούθησε έντονη διόρθωση που οδήγησε την τιμή του έως τα 61.900 δολάρια.

Κατά το τελευταίο 24ωρο, οι αγοραστές προσπάθησαν να επαναφέρουν το κρυπτονόμισμα σε υψηλότερα επίπεδα, ωθώντας το προσωρινά κοντά στις 63.000 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, οι πωλητές διατήρησαν τον έλεγχο, εμποδίζοντας μια πιο ουσιαστική ανάκαμψη.

Τη στιγμή της συγγραφής του άρθρου, το Bitcoin διαπραγματεύεται γύρω στα 62.600 δολάρια, καταγράφοντας οριακή ημερήσια άνοδο 0,5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση οι απώλειες φτάνουν το 4,5%.

Η υποτονική πορεία του Bitcoin συμπίπτει με τις πιέσεις που δέχονται και οι παραδοσιακές αγορές. Όπως ανέφερε το CryptoPotato, οι δείκτες Nasdaq και S&P 500, καθώς και οι τεχνολογικές μετοχές της Νότιας Κορέας, υποχώρησαν μετά το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Παράλληλα, οι συνεχείς εκροές κεφαλαίων από τα spot Bitcoin ETFs υποδηλώνουν μειωμένο ενδιαφέρον από τους θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που ενδέχεται να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην τιμή του BTC βραχυπρόθεσμα.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 56,3%.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6), το Bitcoin υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,23% στα 62.290,65 δολάρια, το Ethereum ενισχύεται κατά 0,08% στα 1.659,61 δολάρια και το BNB κερδίζει 0,17% στα 574,35 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP κινείται πτωτικά κατά 2,21% στα 1,08 δολάρια, το Solana σημειώνει πτώση 0,62% στα 68,79 δολάρια και το HYPE κατρακυλά κατά 1,93% στα 61,95 δολάρια.

Ταυτόχρονα, το XMR καταγράφει κέρδη 1,85% στα 323,66 δολάρια, το LEO Token σημειώνει ήπια άνοδο 0,05% στα 9,54 δολάρια και το Litecoin βυθίζεται κατά 3,7% στα 41,81 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot χάνει 0,65% και διαμορφώνεται στα 0,89 δολάρια, ενώ το TRUMP κινείται πτωτικά κατά 1,19% στα 1,72 δολάρια.

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