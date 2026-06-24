Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

Οι ρευστοποιήσεις στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές εντάθηκαν την Τρίτη, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές για τα υψηλότερα επιτόκια, τις υπερβολικά αυξημένες αποτιμήσεις και την πιθανότητα τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται για την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες για θεαματικά κέρδη.

Οι απώλειες οδήγησαν τον δείκτη Nasdaq σε πτώση 2,2%. Οι Sandisk και Micron — βασικά μέλη μιας μικρής ομάδας εταιρειών μνήμης, των οποίων οι εκρηκτικές αποδόσεις έχουν βοηθήσει τις μετοχές να προσεγγίσουν ιστορικά υψηλά — υποχώρησαν και οι δύο πάνω από 13%.

Μια νέα πρόκληση διαφαίνεται την Τετάρτη, όταν η Micron θα ανακοινώσει αποτελέσματα, απευθυνόμενη σε επενδυτές που έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί από την πρόσφατη μεταβλητότητα. Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq έχει υποχωρήσει στις τέσσερις από τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις και έχει κινηθεί κατά τουλάχιστον 1% σε έξι συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης.

Οι μετοχές που έχουν εκτοξευθεί είναι συχνά ευάλωτες σε απότομες διορθώσεις. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι βασικοί πυλώνες στήριξης της ανόδου παραμένουν ισχυροί. Η οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, ενώ οι κατασκευαστές τσιπ ήταν μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν εντυπωσιακά κέρδη στην πρόσφατη περίοδο αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μειώσει τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού αργότερα μέσα στη χρονιά.

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι τα επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν ξανά μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από τις πολεμικές συγκρούσεις.

Πρόσθετες ανησυχίες προήλθαν από τις μειώσεις τιμών που ανακοίνωσαν ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και από τους φόβους για τον τεράστιο δανεισμό και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centers).

Η Lisa Shalett, επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, δήλωσε στη Wall Street Journal, ότι αναμένει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να γίνονται ολοένα και πιο παρόμοια μεταξύ τους και να μετατρέπονται σε εμπορευματοποιημένα προϊόντα, με τη χρήση να κατευθύνεται προς τις φθηνότερες επιλογές. Αυτό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι οι ήδη τεράστιες δαπάνες για υποδομές, όπως τα τσιπ υπολογιστών, θα γίνουν ακόμη πιο δαπανηρές σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

«Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα θα αποδειχθούν πιο κυκλικά και, κατά συνέπεια, πολύ πιο ευαίσθητα στα επιτόκια», ανέφερε.

Η Shalett πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος της πρόσφατης πτώσης σχετίζεται με τη θέση των επενδυτών στην αγορά, καθώς οι πελάτες hedge funds της Morgan Stanley άρχισαν να μειώνουν τον επενδυτικό τους κίνδυνο από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τη μεταβλητότητα, οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών τσιπ εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα της αρχής του έτους. Οι μεγάλες απώλειες της Τρίτης περιόρισαν τα κέρδη της Sandisk και της Micron για το 2026 στο 727% και 269% αντίστοιχα.

«Σε γενικές γραμμές, είμαι περισσότερο διατεθειμένη να αγοράζω στη σημερινή αγορά παρά να πουλάω», δήλωσε.

Ωστόσο, οι πιέσεις ήταν παγκόσμιες. Οι Αμερικανοί επενδυτές ξύπνησαν βλέποντας τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να καταγράφει πτώση 10%, επηρεασμένο κυρίως από τους κατασκευαστές τσιπ Samsung και SK Hynix. Πολλοί απέδωσαν το μέγεθος της πτώσης στην έντονη κερδοσκοπία ιδιωτών επενδυτών και συναλλαγές με δανεικά κεφάλαια, που έχουν καταστήσει τον φετινό κορυφαίο παγκόσμιο χρηματιστηριακό δείκτη ιδιαίτερα ευάλωτο σε ανατροπές γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες μεταφέρθηκαν και στη συνεδρίαση των ΗΠΑ, όπου οι βασικοί δείκτες άνοιξαν σημαντικά χαμηλότερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επεκτείνοντας την πτώση που τη Δευτέρα έπληξε τις μετοχές των λεγόμενων «AI hyperscalers», όπως η Alphabet και η Microsoft. Αν και οι ευρύτεροι δείκτες και οι hyperscalers ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, η καταστροφή στις μετοχές των τσιπ παρέμεινε έντονη. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,4%.

Παράλληλα, οι απώλειες συγκεντρώθηκαν κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, αναδεικνύοντας πόσο εξαρτημένοι έχουν γίνει οι βασικοί δείκτες από τη θεαματική άνοδο λίγων μόνο εταιρειών. Έξι από τους έντεκα κλάδους του S&P 500 κατέγραψαν άνοδο, μεταξύ των οποίων τα βασικά καταναλωτικά αγαθά (+1,8%) και η υγειονομική περίθαλψη (+1,4%). Ο Dow Jones Industrial Average υπεραπέδωσε έναντι των άλλων δεικτών, υποχωρώντας λιγότερο από 0,1%, δηλαδή περίπου 46 μονάδες.

Σε μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας των εταιρειών ημιαγωγών, οι οκτώ από τις έντεκα πιο διαπραγματεύσιμες μετοχές της πλατφόρμας Interactive Brokers την τελευταία εβδομάδα συνδέονταν με τον κλάδο των τσιπ. Οι άλλες τρεις ήταν η Tesla, η SpaceX και η Microsoft.

Πολλοί αναλυτές σημείωσαν ότι δεν αποτελεί έκπληξη η αύξηση της μεταβλητότητας, μετά τη σταθερή άνοδο των αμερικανικών μετοχών που οδήγησε σε μία από τις καλύτερες διμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους ανησυχούν ότι ορισμένες τεχνολογικές μετοχές είναι πλέον πιο ευαίσθητες στα υψηλότερα επιτόκια απ’ ό,τι στο παρελθόν, ειδικά τώρα που οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν σχεδόν δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

«Οι εταιρείες ημιαγωγών είναι δομικά πιο ευμετάβλητες και πιο κυκλικές από τους hyperscalers που στήριξαν τις αγορές στον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων», δήλωσε η Julia Hermann, στρατηγική αναλύτρια αγορών της New York Life Investment Management. «Οι εταιρείες ημιαγωγών είναι πιθανό να είναι πιο ευαίσθητες στα επιτόκια, εκθέτοντας την αγορά στις συνέπειες μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.