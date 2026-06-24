ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα
Χρηματιστήρια
08:15 - 24 Ιουν 2026

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ρευστοποιήσεις στις παγκόσμιες τεχνολογικές μετοχές εντάθηκαν την Τρίτη, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές για τα υψηλότερα επιτόκια, τις υπερβολικά αυξημένες αποτιμήσεις και την πιθανότητα τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται για την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσουν κατά πολύ τις προσδοκίες για θεαματικά κέρδη.

Οι απώλειες οδήγησαν τον δείκτη Nasdaq σε πτώση 2,2%. Οι Sandisk και Micron — βασικά μέλη μιας μικρής ομάδας εταιρειών μνήμης, των οποίων οι εκρηκτικές αποδόσεις έχουν βοηθήσει τις μετοχές να προσεγγίσουν ιστορικά υψηλά — υποχώρησαν και οι δύο πάνω από 13%.

Μια νέα πρόκληση διαφαίνεται την Τετάρτη, όταν η Micron θα ανακοινώσει αποτελέσματα, απευθυνόμενη σε επενδυτές που έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί από την πρόσφατη μεταβλητότητα. Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq έχει υποχωρήσει στις τέσσερις από τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις και έχει κινηθεί κατά τουλάχιστον 1% σε έξι συνεχόμενες ημέρες διαπραγμάτευσης.

Οι μετοχές που έχουν εκτοξευθεί είναι συχνά ευάλωτες σε απότομες διορθώσεις. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι βασικοί πυλώνες στήριξης της ανόδου παραμένουν ισχυροί. Η οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, ενώ οι κατασκευαστές τσιπ ήταν μεταξύ των εταιρειών που ανακοίνωσαν εντυπωσιακά κέρδη στην πρόσφατη περίοδο αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μειώσει τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού αργότερα μέσα στη χρονιά.

Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι τα επιτόκια ενδέχεται να αυξηθούν ξανά μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από τις πολεμικές συγκρούσεις.

Πρόσθετες ανησυχίες προήλθαν από τις μειώσεις τιμών που ανακοίνωσαν ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και από τους φόβους για τον τεράστιο δανεισμό και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centers).

Η Lisa Shalett, επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, δήλωσε στη Wall Street Journal, ότι αναμένει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να γίνονται ολοένα και πιο παρόμοια μεταξύ τους και να μετατρέπονται σε εμπορευματοποιημένα προϊόντα, με τη χρήση να κατευθύνεται προς τις φθηνότερες επιλογές. Αυτό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες ότι οι ήδη τεράστιες δαπάνες για υποδομές, όπως τα τσιπ υπολογιστών, θα γίνουν ακόμη πιο δαπανηρές σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

«Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα θα αποδειχθούν πιο κυκλικά και, κατά συνέπεια, πολύ πιο ευαίσθητα στα επιτόκια», ανέφερε.

Η Shalett πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος της πρόσφατης πτώσης σχετίζεται με τη θέση των επενδυτών στην αγορά, καθώς οι πελάτες hedge funds της Morgan Stanley άρχισαν να μειώνουν τον επενδυτικό τους κίνδυνο από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τη μεταβλητότητα, οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών τσιπ εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα της αρχής του έτους. Οι μεγάλες απώλειες της Τρίτης περιόρισαν τα κέρδη της Sandisk και της Micron για το 2026 στο 727% και 269% αντίστοιχα.

«Σε γενικές γραμμές, είμαι περισσότερο διατεθειμένη να αγοράζω στη σημερινή αγορά παρά να πουλάω», δήλωσε.

Ωστόσο, οι πιέσεις ήταν παγκόσμιες. Οι Αμερικανοί επενδυτές ξύπνησαν βλέποντας τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να καταγράφει πτώση 10%, επηρεασμένο κυρίως από τους κατασκευαστές τσιπ Samsung και SK Hynix. Πολλοί απέδωσαν το μέγεθος της πτώσης στην έντονη κερδοσκοπία ιδιωτών επενδυτών και συναλλαγές με δανεικά κεφάλαια, που έχουν καταστήσει τον φετινό κορυφαίο παγκόσμιο χρηματιστηριακό δείκτη ιδιαίτερα ευάλωτο σε ανατροπές γύρω από το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες μεταφέρθηκαν και στη συνεδρίαση των ΗΠΑ, όπου οι βασικοί δείκτες άνοιξαν σημαντικά χαμηλότερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επεκτείνοντας την πτώση που τη Δευτέρα έπληξε τις μετοχές των λεγόμενων «AI hyperscalers», όπως η Alphabet και η Microsoft. Αν και οι ευρύτεροι δείκτες και οι hyperscalers ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, η καταστροφή στις μετοχές των τσιπ παρέμεινε έντονη. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,4%.

Παράλληλα, οι απώλειες συγκεντρώθηκαν κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, αναδεικνύοντας πόσο εξαρτημένοι έχουν γίνει οι βασικοί δείκτες από τη θεαματική άνοδο λίγων μόνο εταιρειών. Έξι από τους έντεκα κλάδους του S&P 500 κατέγραψαν άνοδο, μεταξύ των οποίων τα βασικά καταναλωτικά αγαθά (+1,8%) και η υγειονομική περίθαλψη (+1,4%). Ο Dow Jones Industrial Average υπεραπέδωσε έναντι των άλλων δεικτών, υποχωρώντας λιγότερο από 0,1%, δηλαδή περίπου 46 μονάδες.

Σε μία ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας των εταιρειών ημιαγωγών, οι οκτώ από τις έντεκα πιο διαπραγματεύσιμες μετοχές της πλατφόρμας Interactive Brokers την τελευταία εβδομάδα συνδέονταν με τον κλάδο των τσιπ. Οι άλλες τρεις ήταν η Tesla, η SpaceX και η Microsoft.

Πολλοί αναλυτές σημείωσαν ότι δεν αποτελεί έκπληξη η αύξηση της μεταβλητότητας, μετά τη σταθερή άνοδο των αμερικανικών μετοχών που οδήγησε σε μία από τις καλύτερες διμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους ανησυχούν ότι ορισμένες τεχνολογικές μετοχές είναι πλέον πιο ευαίσθητες στα υψηλότερα επιτόκια απ’ ό,τι στο παρελθόν, ειδικά τώρα που οι αγορές παραγώγων προεξοφλούν σχεδόν δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά.

«Οι εταιρείες ημιαγωγών είναι δομικά πιο ευμετάβλητες και πιο κυκλικές από τους hyperscalers που στήριξαν τις αγορές στον προηγούμενο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων», δήλωσε η Julia Hermann, στρατηγική αναλύτρια αγορών της New York Life Investment Management. «Οι εταιρείες ημιαγωγών είναι πιθανό να είναι πιο ευαίσθητες στα επιτόκια, εκθέτοντας την αγορά στις συνέπειες μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς
Ναυτιλία

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς

«Τέλος το ΝΑΤΟ»: Η... νεκρολογία που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ
Ειδήσεις

«Τέλος το ΝΑΤΟ»: Η... νεκρολογία που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi
Χρηματιστήρια

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία
Πολιτική

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή
Ανακοινώσεις

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της METLEN

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:15

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

Πολιτική
24/06/2026 - 08:07

«Όλα καλά» με τον Αβραμόπουλο, υποστηρίζει ο Βορίδης

ΜΕΤΑΛΛΑ
24/06/2026 - 08:04

Σκουριές: Εθνικό στίγμα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών - Επενδύσεις άνω των $3 δισ. στην Ελλάδα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:59

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:44

«Τέλος το ΝΑΤΟ»: Η... νεκρολογία που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ

Ναυτιλία
24/06/2026 - 07:01

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:14

Σε κλοιό ρευστοποιήσεων η Wall Street – Βουτιά άνω του 2% για τον Nasdaq

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 23:00

SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
23/06/2026 - 22:55

Ποιος έχει την ευθύνη στον μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας;

Magazino
23/06/2026 - 22:30

Ο καλύτερος μου φίλος, ο καφές

Ναυτιλία
23/06/2026 - 22:00

Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Πολιτική
23/06/2026 - 21:37

Καλαφάτης: Αναβαθμίζουμε τη συμμαχία μας με τη Γαλλία στην τεχνολογία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ