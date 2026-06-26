Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Η Binance ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουλίου θα σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πρόκειται να εξασφαλίσει εγκαίρως την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρό πλήγμα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της κανονιστικής του συμμόρφωσης και της παρουσίας του στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η αίτηση της Binance στην Ελλάδα για τη χορήγηση άδειας με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ απορρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος της σχετικής προθεσμίας, και πλέον το ανταλλακτήριο σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση μέσω της Γαλλίας, όπου είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει συνομιλίες για την απόκτηση άδειας, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις προθέσεις της εταιρείας, γράφουν οι Financial Times.

Ωστόσο, ακόμη και αν εγκριθεί, οποιαδήποτε άδεια θα χρειαστεί να περάσει καιρός και, στο μεταξύ, το ανταλλακτήριο δεν επιτρέπεται να εξυπηρετεί πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πελάτες της Binance στην Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία — όπου η εταιρεία διαθέτει σήμερα τοπικές άδειες — έλαβαν αυτή την εβδομάδα ηλεκτρονικά μηνύματα που τους ενημερώνουν για τον τρόπο ανάληψης των χρημάτων τους από την πλατφόρμα, επειδή η εταιρεία «δεν θα λάβει άδεια MiCA έως τις 30 Ιουνίου 2026».

Η Binance ανέφερε ότι δεν έλαβε επίσημη απάντηση σχετικά με την αίτησή της στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, «έλαβε τη συνετή απόφαση να αποσύρει την ελληνική αίτηση και να επιδιώξει αδειοδότηση σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ».

«Η Ευρώπη παραμένει σημαντική αγορά για τη Binance και η δέσμευσή μας σε ένα σαφές, δίκαιο και εναρμονισμένο πλαίσιο MiCA παραμένει αμετάβλητη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξασφαλίσουμε άδεια MiCA τους επόμενους μήνες και θα ανακοινώσουμε το σχετικό κράτος-μέλος όταν είμαστε έτοιμοι», ανέφερε η εταιρεία.

«Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να επηρεαστούν πριν από την 1η Ιουλίου και επικοινωνούμε απευθείας μαζί τους — δεν ζητούμε από τους χρήστες να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους έως την 1η Ιουλίου. Τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών παραμένουν ασφαλή και προστατευμένα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες εποπτείας των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, τα οποία επιτρέπουν συναλλαγές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το bitcoin σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο του MiCA, οι εταιρείες του κλάδου οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια από την εποπτική αρχή ενός κράτους-μέλους, η οποία στη συνέχεια λειτουργεί ως «διαβατήριο» για δραστηριοποίηση και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εποπτεία μιας αγοράς αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ενδέχεται να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές και ζημίες στους επενδυτές εάν δεν ελέγχεται επαρκώς.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του Reuters, η εταιρεία ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι σκοπεύει να «υποστηρίξει μια ομαλή διαδικασία μετάβασης και να περιορίσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στους χρήστες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκπρόσωπος της Binance, η οποία διαθέτει περίπου 300 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, δήλωσε ότι η εταιρεία επιδιώκει την αδειοδότησή της μέσω του MiCA και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εδώ και 18 μήνες.