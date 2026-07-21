ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια
Νομίσματα
13:30 - 21 Ιουλ 2026

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τιμή του Bitcoin ανακάμπτει γρήγορα μετά την πτώση της Δευτέρας (20/7) κάτω από τα 64.000 δολάρια και έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 2.000 δολάρια έκτοτε, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, πάνω από τα 66.000 δολάρια.

Ανοδική εικόνα παρουσιάζει και η αγορά των altcoins. Το Ethereum πλησιάζει τα 1.950 δολάρια και το XRP δοκιμάζει την αντίσταση στα 1,13 δολάρια.

Αναλυτικά, η προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε με πιέσεις για το Bitcoin, καθώς η αγορά αποτίμησε τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οδηγώντας την τιμή του κάτω από τα 62.000 δολάρια, από επίπεδα άνω των 64.000 δολαρίων.

Ωστόσο, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά μετά τη δημοσίευση των ευνοϊκών στοιχείων για τον πληθωρισμό (CPI) του Ιουνίου στις ΗΠΑ, ωθώντας το Bitcoin έως τα 65.500 δολάρια για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Η ανοδική πορεία δεν είχε συνέχεια, καθώς το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε εκ νέου στα 62.500 δολάρια μέχρι την Παρασκευή. Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο και προκάλεσαν νέα ανάκαμψη πριν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα η τιμή να επιστρέψει στα 64.000 δολάρια.

Την Κυριακή έγινε προσπάθεια διάσπασης των 65.000 δολαρίων, χωρίς επιτυχία, γεγονός που οδήγησε σε νέα διόρθωση το πρωί της Δευτέρας. Αυτή τη φορά, όμως, η πτώση ήταν περιορισμένη, με το Bitcoin να βρίσκει γρήγορα στήριξη στα 63.750 δολάρια.

Στη συνέχεια κατέγραψε νέο ανοδικό ξέσπασμα, ξεπερνώντας αρχικά τα 65.500 δολάρια και αργότερα αγγίζοντας τα 66.300 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το Bitcoin κινείται πάνω από τα 66.000 δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,33 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Παράλληλα, η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων ενισχύθηκε στο 57,2%.

Η πλειονότητα των altcoins καταγράφει σημαντικά κέρδη. Το Ethereum βρίσκεται μια ανάσα από τα 1.950 δολάρια, με επόμενο στόχο τα 2.000 δολάρια. Η BNB πλησιάζει τα 580 δολάρια, ενώ το XRP και το HYPE σημειώνουν ημερήσια άνοδο περίπου 4%.

Ως αποτέλεσμα της γενικευμένης ανόδου, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 70 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας τα 2,32 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) το Bitcoin κινείται ανοδικά κατά 3,19% στα 66.299,78 δολάρια και το Ethereum ενισχύεται κατά 3,99% στα 1.941,32 δολάρια.

Το BNB καταγράφει κέρδη 2,11% στα 578,14 δολάρια, το XRP σημειώνει άλμα 3,65% στα 1,13 δολάρια, το Solana ανεβαίνει κατά 2,52% στα 78,27 δολάρια και το HYPE ενισχύεται κατά 4,02% στα 63,16 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token σημειώνει κέρδη 0,42% στα 9,72 δολάρια, το XRM κερδίζει 3,04% στα 346,55 δολάρια και το Litecoin ανεβαίνει κατά 1,03% στα 47,49 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει ράλι 7,26% στο 0,8659 δολάριο και το TRUMP κινείται ανοδικά κατά 2,16% στα 1,60 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα
Πολιτική

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Ειδήσεις

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών
Νομίσματα

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β&#039; τρίμηνο του 2026
Νομίσματα

Τα 6 highlights της αγοράς crypto για το β' τρίμηνο του 2026

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων
Νομίσματα

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:32

Σε κατηγορία ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές την Τετάρτη (22/7)

Οικονομία
21/07/2026 - 14:29

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Πολιτική
21/07/2026 - 14:14

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:13

Ναυτικό ατύχημα στη Σούδα - Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 14:11

Ford Kuga Full Hybrid: Τα τέσσερα σημεία που ξεχωρίζει το πολυτελές SUV με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία

Οικονομία
21/07/2026 - 14:09

Politico: Το σχέδιο Πιερρακάκη να γεμίσουν τα ταμεία της ΕΕ από τον «αέρα»

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:43

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νομίσματα
21/07/2026 - 13:30

Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:30

Βρετανία: Σταθεροποιείται η αγορά εργασίας – Σε χαμηλό εξαετίας η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 13:27

Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 13:25

Οι επιθέσεις κατά ελλήνων εφοπλιστών από ΕΕ και Ουκρανία και η στάση της Ελλάδας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/07/2026 - 13:09

Το Nissan Qashqai ξεπερνά τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις στην Ευρώπη και συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 13:00

Μπέρναμ: Ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:58

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πολιτική
21/07/2026 - 12:39

Παρουσίαση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Μητσοτάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μία καλύτερη χώρα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
21/07/2026 - 12:37

ΕΕΤΤ: Εντείνει τους ελέγχους για ασφαλέστερες ψηφιακές υπηρεσίες

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:16

Πολάκης: «Ντροπή και Αίσχος» η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 12:12

Μπρατάκος: Ανάγκη για ρεαλιστικό χρόνο και μεταβατική περίοδο για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ειδήσεις
21/07/2026 - 12:03

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 12:02

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής το εμπόριο - Γόνιμος ο διάλογος με Μαρκόπουλο

Πολιτική
21/07/2026 - 11:51

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 11:49

ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση €380 εκατ. για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ