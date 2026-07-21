Νέο ανοδικό κύμα στα crypto: Το Bitcoin «σπάει» τα 66.000 δολάρια

Η τιμή του Bitcoin ανακάμπτει γρήγορα μετά την πτώση της Δευτέρας (20/7) κάτω από τα 64.000 δολάρια και έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 2.000 δολάρια έκτοτε, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, πάνω από τα 66.000 δολάρια.

Ανοδική εικόνα παρουσιάζει και η αγορά των altcoins. Το Ethereum πλησιάζει τα 1.950 δολάρια και το XRP δοκιμάζει την αντίσταση στα 1,13 δολάρια.

Αναλυτικά, η προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε με πιέσεις για το Bitcoin, καθώς η αγορά αποτίμησε τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οδηγώντας την τιμή του κάτω από τα 62.000 δολάρια, από επίπεδα άνω των 64.000 δολαρίων.

Ωστόσο, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά μετά τη δημοσίευση των ευνοϊκών στοιχείων για τον πληθωρισμό (CPI) του Ιουνίου στις ΗΠΑ, ωθώντας το Bitcoin έως τα 65.500 δολάρια για πρώτη φορά έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Η ανοδική πορεία δεν είχε συνέχεια, καθώς το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε εκ νέου στα 62.500 δολάρια μέχρι την Παρασκευή. Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο και προκάλεσαν νέα ανάκαμψη πριν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα η τιμή να επιστρέψει στα 64.000 δολάρια.

Την Κυριακή έγινε προσπάθεια διάσπασης των 65.000 δολαρίων, χωρίς επιτυχία, γεγονός που οδήγησε σε νέα διόρθωση το πρωί της Δευτέρας. Αυτή τη φορά, όμως, η πτώση ήταν περιορισμένη, με το Bitcoin να βρίσκει γρήγορα στήριξη στα 63.750 δολάρια.

Στη συνέχεια κατέγραψε νέο ανοδικό ξέσπασμα, ξεπερνώντας αρχικά τα 65.500 δολάρια και αργότερα αγγίζοντας τα 66.300 δολάρια – το υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές το Bitcoin κινείται πάνω από τα 66.000 δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,33 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Παράλληλα, η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων ενισχύθηκε στο 57,2%.

Η πλειονότητα των altcoins καταγράφει σημαντικά κέρδη. Το Ethereum βρίσκεται μια ανάσα από τα 1.950 δολάρια, με επόμενο στόχο τα 2.000 δολάρια. Η BNB πλησιάζει τα 580 δολάρια, ενώ το XRP και το HYPE σημειώνουν ημερήσια άνοδο περίπου 4%.

Ως αποτέλεσμα της γενικευμένης ανόδου, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 70 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας τα 2,32 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) το Bitcoin κινείται ανοδικά κατά 3,19% στα 66.299,78 δολάρια και το Ethereum ενισχύεται κατά 3,99% στα 1.941,32 δολάρια.

Το BNB καταγράφει κέρδη 2,11% στα 578,14 δολάρια, το XRP σημειώνει άλμα 3,65% στα 1,13 δολάρια, το Solana ανεβαίνει κατά 2,52% στα 78,27 δολάρια και το HYPE ενισχύεται κατά 4,02% στα 63,16 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token σημειώνει κέρδη 0,42% στα 9,72 δολάρια, το XRM κερδίζει 3,04% στα 346,55 δολάρια και το Litecoin ανεβαίνει κατά 1,03% στα 47,49 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει ράλι 7,26% στο 0,8659 δολάριο και το TRUMP κινείται ανοδικά κατά 2,16% στα 1,60 δολάρια.