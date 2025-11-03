ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιέσεις στις τιμές πετρελαίου εν μέσω εκτιμήσεων για ύπαρξη υπερπροσφοράς
Εμπορεύματα
13:54 - 03 Νοε 2025

Πιέσεις στις τιμές πετρελαίου εν μέσω εκτιμήσεων για ύπαρξη υπερπροσφοράς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά τη Δευτέρα (3/11), ενώ μέσω ειδήσεων ότι ο OPEC+ σκοπεύει να τερματίσει τις αυξήσεις στην παραγωγή, καθώς η αγορά επιβαρύνθηκε από τους φόβους για υπερπροσφορά και τα αδύναμα στοιχεία μεταποίησης στην Ασία.

Σε αυτό το παλίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 0,48%, στα 64,46 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει απώλειες 0,52%, στα 60,62 δολάρια το βαρέλι.

Στα αξιόλογα της σημερινής συνεδρίασης, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί συλλογικά ως OPEC+, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά μόλις 137.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Δεκέμβριο και να παγώσουν τις αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι το Brent και το WTI σημείωσαν πτώση άνω του 2% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας απώλειες για τρίτο συνεχόμενο μήνα και φτάνοντας σε χαμηλό πέντε μηνών στις 20 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της ING, Warren Patterson, δήλωσε ότι η απόφαση του OPEC+ φαίνεται να αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου πλεονάσματος που αντιμετωπίζει η αγορά, ιδιαίτερα στις αρχές του επόμενου έτους.

«Προφανώς, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την έκταση του πλεονάσματος, η οποία θα εξαρτηθεί από το πόσο διαταρακτικές θα είναι οι αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές ροές πετρελαίου», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital, Helima Croft, επεσήμανε ότι η Ρωσία παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας στην προσφορά, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μία ουκρανική επίθεση με drone έπληξε την Κυριακή (2/11) το Τουάπσε, ένα από τα κύρια πετρελαϊκά λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε τουλάχιστον ένα πλοίο.

Οι αναλυτές διατηρούν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς η αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ και η υποτονική ζήτηση εξισορροπούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους για την προσφορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Οι εκτιμήσεις για το πλεόνασμα στην αγορά κυμαίνονται από 190.000 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 13,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο.

Τα εμπόδια για τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Ασίας παρέμειναν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επιχειρηματικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Η Ασία είναι η μεγαλύτερη περιοχή κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο.

Κέρδη για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11), το φυσικό αέριο σημειώνει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,986% στα 31,740 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,47% στα 4.015,22 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό με κέρδη 0,45% στα 48,37 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός, σημειώνει ήπια πτώση 0,03% και βρίσκεται στα 5,0875 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,18% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1515δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,23% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3125 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8773 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Ο σοσιαλιστής που ετοιμάζεται να «αλώσει» την μητρόπολη του Καπιταλισμού εμπνέει την Ευρωπαϊκή Αριστερά
Ειδήσεις

Ζόραν Μαμντάνι: Ο σοσιαλιστής που ετοιμάζεται να «αλώσει» την μητρόπολη του Καπιταλισμού εμπνέει την Ευρωπαϊκή Αριστερά

ΟΛΠ: Υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα υποχρεωτικά έργα – Πίεση για ολοκλήρωση εντός του 2026
Ναυτιλία

ΟΛΠ: Υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στα υποχρεωτικά έργα – Πίεση για ολοκλήρωση εντός του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ
Εμπορεύματα

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου
Εμπορεύματα

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ