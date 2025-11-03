Πιέσεις στις τιμές πετρελαίου εν μέσω εκτιμήσεων για ύπαρξη υπερπροσφοράς

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά τη Δευτέρα (3/11), ενώ μέσω ειδήσεων ότι ο OPEC+ σκοπεύει να τερματίσει τις αυξήσεις στην παραγωγή, καθώς η αγορά επιβαρύνθηκε από τους φόβους για υπερπροσφορά και τα αδύναμα στοιχεία μεταποίησης στην Ασία.

Σε αυτό το παλίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 0,48%, στα 64,46 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει απώλειες 0,52%, στα 60,62 δολάρια το βαρέλι.

Στα αξιόλογα της σημερινής συνεδρίασης, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί συλλογικά ως OPEC+, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά μόλις 137.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Δεκέμβριο και να παγώσουν τις αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Σημειώνεται ότι το Brent και το WTI σημείωσαν πτώση άνω του 2% τον Οκτώβριο, καταγράφοντας απώλειες για τρίτο συνεχόμενο μήνα και φτάνοντας σε χαμηλό πέντε μηνών στις 20 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της ING, Warren Patterson, δήλωσε ότι η απόφαση του OPEC+ φαίνεται να αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου πλεονάσματος που αντιμετωπίζει η αγορά, ιδιαίτερα στις αρχές του επόμενου έτους.

«Προφανώς, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με την έκταση του πλεονάσματος, η οποία θα εξαρτηθεί από το πόσο διαταρακτικές θα είναι οι αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές ροές πετρελαίου», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital, Helima Croft, επεσήμανε ότι η Ρωσία παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας στην προσφορά, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μία ουκρανική επίθεση με drone έπληξε την Κυριακή (2/11) το Τουάπσε, ένα από τα κύρια πετρελαϊκά λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές σε τουλάχιστον ένα πλοίο.

Οι αναλυτές διατηρούν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου, καθώς η αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ και η υποτονική ζήτηση εξισορροπούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους για την προσφορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Οι εκτιμήσεις για το πλεόνασμα στην αγορά κυμαίνονται από 190.000 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 13,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο.

Τα εμπόδια για τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Ασίας παρέμειναν τον Οκτώβριο, σύμφωνα με επιχειρηματικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Η Ασία είναι η μεγαλύτερη περιοχή κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο.

Κέρδη για φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11), το φυσικό αέριο σημειώνει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,986% στα 31,740 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,47% στα 4.015,22 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό με κέρδη 0,45% στα 48,37 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός, σημειώνει ήπια πτώση 0,03% και βρίσκεται στα 5,0875 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,18% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1515δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,23% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3125 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8773 βρετανική λίρα ανά ευρώ.