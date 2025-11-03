Ζόραν Μαμντάνι: Ο σοσιαλιστής που ετοιμάζεται να «αλώσει» την μητρόπολη του Καπιταλισμού εμπνέει την Ευρωπαϊκή Αριστερά

Η άνοδος του Ζόραν Μάμντανι, από έναν σχετικά άγνωστο βουλευτή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης σε φαβορί για τη δημαρχία της πόλης, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα αισιοδοξίας στους αριστερούς πολιτικούς της Ευρώπης, ενόψει των δικών τους τοπικών εκλογών την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το Politico, στρατηγικοί επιτελείς κομμάτων απ’ όλη την Ευρώπη ταξιδεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να μάθουν από τον τριαντάρη πολιτικό που εκτινάχθηκε από την αφάνεια στην κορυφή της πιο σημαντικής πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών – ή του κόσμου, αν ρωτήσεις έναν Νεοϋορκέζο.

Θέλουν να διαπιστώσουν αν η εκστρατεία βάσης του Μάμντανι, με τον αυστηρό προσανατολισμό της σε θέματα προσιτότητας και κόστους ζωής, μπορεί να αποδώσει στις δικές τους πόλεις και περιφέρειες, όπως λειτούργησε στη Νέα Υόρκη — και ίσως και στις γενικές εκλογές της Τρίτης.

Μαθαίνοντας από τον Μάμντανι

Η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της ομάδας Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – που συγκεντρώνει σοσιαλιστές, που δεν απορρίπτουν ως εργαλείο τον αριστερό λαϊκισμό– ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα και συμμετείχε στο τελευταίο στάδιο της εκστρατείας του Μάμντανι, μαζί με εθελοντές που χτυπούσαν πόρτες.

Η Ομπρί και το κόμμα της, Ανυπότακτη Γαλλία, βλέπουν τον Μάμντανι ως παράδειγμα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί μια «ριζοσπαστική αλλαγή», καθώς προετοιμάζονται να προκαλέσουν αίσθηση στις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία το 2026.

Το γερμανικό αντικαπιταλιστικό κόμμα Η Αριστερά έστειλε τέσσερα στελέχη του στη Νέα Υόρκη για να συναντηθούν με τον επικεφαλής στρατηγικής της εκστρατείας, Μόρις Κατς. Η συμπρόεδρος του κόμματος Ίνες Σβέρντνερ και ο Μαξιμιλιαν Σίρμερ, επικεφαλής του παραρτήματος του κόμματος στο Βερολίνο, πραγματοποίησαν επίσης επίσκεψη.

Η Λίζα Φλάουμ, υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού γραφείου του έτερου συμπροέδρου του κόμματος, Γιαν φαν Άκεν, δήλωσε πως θεωρεί ότι το κόμμα της ξεπέρασε κάθε προσδοκία στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, εφαρμόζοντας την ίδια συνταγή με εκείνη του Μάμντανι: εστίαση στο κόστος ζωής, προσέλκυση μικρών δωρητών και μεγάλη επένδυση στην εθελοντική δράση πόρτα-πόρτα.

Η Φλάουμ αναμένει ότι το κόμμα θα χρησιμοποιήσει την τρέχουσα εκστρατεία του Μάμντανι ως πρότυπο για τις πολιτειακές εκλογές του Βερολίνου τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους.

«[Εκείνος] προσφέρει ένα απτό όραμα για το πώς μπορεί πραγματικά να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων», είπε. «Το νιώθεις αμέσως εδώ στη Νέα Υόρκη: οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αισθάνονται ξανά ελπίδα».

Ζωναντός και καθόλου βαρετός

Ερωτηθείς για την επιρροή του σε άλλους προοδευτικούς ανά τον κόσμο, ο Μάμντανι απάντησε την Κυριακή πως, προς το παρόν, παραμένει συγκεντρωμένος στα τοπικά ζητήματα.

«Ξέρετε εκείνο το εξώφυλλο του New Yorker όπου ο κόσμος τελειώνει στο Νιου Τζέρσεϊ; Έτσι προσπαθώ να σκέφτομαι αυτές τις τελευταίες μέρες», είπε στο Politico. «Για μένα, αυτό σημαίνει να στρέψουμε ξανά την προσοχή μας στους εργαζόμενους· η έμφαση στην προσιτότητα είναι κάτι που έλειπε δραματικά».

Γάλλοι και Βρετανοί πολιτικοί δηλώνουν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τη στρατηγική επικοινωνίας της ομάδας του Μάμντανι, που αξιοποιεί τη γοητεία του υποψηφίου — ειδικά μέσω σύντομων βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προβάλλουν το μήνυμα της προσιτότητας ενώ τον κάνουν να φαίνεται προσιτός και ανθρώπινος.

«Το γεγονός ότι [ο Μάμντανι] κέρδισε το δημοκρατικό χρίσμα είναι ήδη σημαντικό πολιτικό γεγονός, τόσο για αυτά που υποστήριξε όσο και για τον τρόπο που έκανε εκστρατεία: τη στρατηγική επικοινωνίας, τη χρήση των social media. Μας εμπνέει πολύ», δήλωσε η βουλεύτρια της Ανυπότακτης Γαλλίας Ντανιέλ Ομπόνο, που θα διοργανώσει ζωντανή εκπομπή για τα αποτελέσματα μαζί με άλλα ηγετικά στελέχη του κόμματος την Τρίτη.

Ο Μόθιν Άλι, αναπληρωτής ηγέτης των Πρασίνων του Ηνωμένου Βασιλείου, σημείωσε ότι οι Βρετανοί πολιτικοί συνήθως φτιάχνουν «βαρετά και απλά» βίντεο και ότι η αριστερά πρέπει να μάθει να μεταδίδει τα μηνύματά της πιο «δυναμικά», όπως ο Μάμντανι.

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν — που πλέον ηγείται του νέου κόμματος Your Party — δήλωσε στο X την Κυριακή ότι συμμετείχε τηλεφωνικά στην καμπάνια του Μάμντανι.

Νέα δυναμική στην παγκόσμια Αριστερά

Η πιθανή επικράτηση του Μάμντανι έναντι του έμπειρου αλλά σκανδαλοπλήκτου Άντριου Κουόμο – πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του από τον Μάμντανι στις εσωκομματικές εκλογές – αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς τα πιο μετριοπαθή κόμματα υποσκελίζονται από πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις, τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά.

Η Ανυπότακτη Γαλλία έχει εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη στην αριστερά την τελευταία δεκαετία, μετά τη λήξη της απογοητευτικής θητείας του πρώην σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Ωστόσο, παρά τις ισχυρές προεδρικές επιδόσεις του ηγέτη της, Ζαν-Λικ Μελανσόν, το κόμμα έχει δυσκολευτεί να αποκτήσει έλεγχο σε τοπικές διοικήσεις και να αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει με ριζοσπαστικό πρόγραμμα — κάτι που ελπίζει να πετύχει στις δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους.

Η δημοσκόπηση του Politico για το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι οι Πράσινοι έχουν φτάσει στο 14%, μόλις τέσσερις μονάδες πίσω από το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέα δημοσκόπηση της Find Out Now, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, έδειξε τους Πράσινους – ενισχυμένους από τον νέο ηγέτη Ζακ Πολάνσκι και το μήνυμά του «οικο-λαϊκισμού» - να ξεπερνούν για πρώτη φορά τους Εργατικούς.

Στη Γερμανία, Η Αριστερά συνεχίζει να ανεβαίνει σταδιακά μετά το απρόσμενο αποτέλεσμα του Φεβρουαρίου, και πλέον βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση για να ανταγωνιστεί τα μετριοπαθή κόμματα, τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες.

Ο υποψήφιος των Πρασίνων για τη δημαρχία του Παρισιού, Νταβίντ Μπεγιάρ, είπε ότι η επιτυχία του Μάμντανι στο να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους που ανησυχούν για το κόστος ζωής – ένα ζήτημα που απασχολεί εξίσου τους Παριζιάνους όσο και τους Νεοϋορκέζους – επιβεβαίωσε την πεποίθησή του ότι το κόμμα του πρέπει να κάνει μια πιο προοδευτική καμπάνια, μετά από δύο δεκαετίες συμμετοχής ως ήσυχος εταίρος σε κυβερνήσεις κεντροαριστερών δημάρχων που έκαναν την πόλη πιο πράσινη, αλλά όχι πιο οικονομική.

«Ξοδέψαμε πολύ καιρό πολεμώντας το τέλος του κόσμου, αλλά ίσως όχι αρκετό βοηθώντας τους ανθρώπους να τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα», είπε ο Μπεγιάρ.