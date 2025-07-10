Ευρωαγορές: Ανοδικές τάσεις στα ισχυρά χρηματιστήρια – Πτώση στην περιφέρεια

Μεικτά πρόσημα, αλλά κυρίως ανοδικά, παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης (10/7).

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,57%.

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,38% στις 24.618,33 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,98% στις 8.954,01 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,69% στις 7.932,29 μονάδες

Από την άλλη, πτωτικές τάσεις παρουσιάζει η περιφέρεια, με τον ισπανικό IBEX να καταγράφει ζημιές 0,30% στις 14.202,57 μονάδες, τον ιταλικό MIB να υποχωρεί κατά 0,19% στις 40.750,00 μονάδες και τον πορτογαλικό PSI να ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,09% στις 7.798,42 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές αποτιμούν τις συνέπειες της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 50% στον εισαγόμενο χαλκό από την 1η Αυγούστου. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι συζητήσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας.