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Κικίλιας για μεταναστευτικό: Ο Χαφτάρ αντιγράφει τον Ερντογάν για να εκβιάσει την Ε.Ε.
Πολιτική
10:44 - 10 Ιουλ 2025

Κικίλιας για μεταναστευτικό: Ο Χαφτάρ αντιγράφει τον Ερντογάν για να εκβιάσει την Ε.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Για την αυξανόμενη πίεση από μεταναστευτικές ροές μέσω του Λιβυκού πελάγους και την ανάγκη για πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο MEGA επεσήμανε την αλλαγή των διαδρομών που ακολουθούν οι μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι «οι ροές έχουν μεταφερθεί στο λιβυκό πέλαγος με τις εικόνες που βλέπουμε στην Κρήτη» και υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει οδηγηθεί σε λήψη «πιο σκληρών μέτρων» για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο κ. Κικίλιας κατηγόρησε ανοιχτά τον στρατάρχη της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ ότι ακολουθεί το παράδειγμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χρησιμοποιώντας το μεταναστευτικό ως μέσο πολιτικής πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως τόνισε «στην Κρήτη έχουμε το αποτέλεσμα μίας πολιτικής στη βόρεια Αφρική, επιδίωξη της ανατολικής και της δυτικής Λιβύης, πολιτική που έδωσε δισεκατομμύρια στον Ερντογάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε λόγω γειτονίας είτε λόγω αντιγραφής, το ίδιο πράγμα προσπαθεί να εκβιάσει ο Χαφτάρ».

Αναφερόμενος στις αιτίες των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως η κατάσταση σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπως εμφύλιες συγκρούσεις, γενοκτονίες, πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και η κλιματική κρίση, συντηρούν και θα συνεχίσουν να δημιουργούν κύματα μετακίνησης πληθυσμών προς την Ευρώπη. Ωστόσο, τόνισε ότι απαιτείται στρατηγική ετοιμότητα και εφαρμογή ισχυρής πολιτικής για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε μία σειρά πιο σκληρών μέτρων. Δεν είναι απλό πράγμα ότι δεν δέχομαι με πλωτά μέσα από χώρες της βόρειας Αφρικής τον οποιοδήποτε μετανάστη να πάρει άσυλο. Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται περί προσφύγων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε μια σειρά πιο σκληρών μέτρων

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα πολιτική της κυβέρνησης για τις κλειστές δομές φιλοξενίας, ειδικά στην Κρήτη, αναφέροντας πως δεν θα επιτραπεί πλέον σε μετανάστες που εισέρχονται μέσω της νήσου να μετακινούνται στην ενδοχώρα και στη συνέχεια προς τη Βόρεια Ευρώπη. «Δεν βγαίνει από τη δομή, εκτός εάν θέλει να γυρίσει πίσω, αλλιώς κρατείται. Θα εφαρμοστεί ο νόμος», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, κάλεσε σε ψυχραιμία και υπευθυνότητα στη δημόσια συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι η ανησυχία των πολιτών δεν πρέπει να συγχέεται με ακροδεξιές αντιλήψεις. «Δεν θέλω να φτάσουμε στο άλλο άκρο», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης να εφαρμόζει την έννομη τάξη, προσθέτοντας: «Παρακαλώ θερμά να προσέχουμε είτε για τους νησιώτες είτε για τους συμπολίτες μας όταν μιλάμε με ανοίκειους χαρακτηρισμούς. Εσείς εάν ζούσατε σε μία περιοχή που υπήρχε ανομία, η αίσθηση ότι είναι χύμα και κοιμούνται μπροστά στην πόρτα σου, που δεν ήξερες εάν με ασφάλεια μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά στο σχολείο και την παιδική χαρά, κι αυτό γινόταν επί μήνες ποια θα ήταν η ψυχολογία σου ή τι θα πίστευες;».

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