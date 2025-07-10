Τράπεζα Πειραιώς: Συνεργασία με Σαρακάκη - Στόχος η αναβάθμιση γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της συστημικής, η νέα αυτή πρωτοβουλία της Πειραιώς στοχεύει στην παροχή χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους προς αγρότες, για την απόκτηση επαγγελματικών οχημάτων και εξοπλισμού, τόσο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω επενδυτικού δανείου και καλύπτει την προμήθεια νέων ή μεταχειρισμένων οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους πελάτες της
Η νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Πειραιώς στην αγροτική οικονομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα μέσα από στοχευμένες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας.
Η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία από το 1922, αποτελεί κορυφαίο διανομέα στον κλάδο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα, με δραστηριότητα στους τομείς των μηχανημάτων έργων, επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, κινητήρων και περονοφόρων μηχανημάτων.
Ειδικά στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκης