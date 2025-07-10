ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τράπεζα Πειραιώς: Συνεργασία με Σαρακάκη - Στόχος η αναβάθμιση γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:37 - 10 Ιουλ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Συνεργασία με Σαρακάκη - Στόχος η αναβάθμιση γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πειραιώς, με σταθερό προσανατολισμό στην προσφορά ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων στους αγρότες-πελάτες της και στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επενδυτικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα, ανακοινώνει μία ακόμη στρατηγική συνεργασία στον κλάδο των γεωργικών οχημάτων και εξοπλισμού με την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ»).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της συστημικής, η νέα αυτή πρωτοβουλία της Πειραιώς στοχεύει στην παροχή χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους προς αγρότες, για την απόκτηση επαγγελματικών οχημάτων και εξοπλισμού, τόσο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω επενδυτικού δανείου και καλύπτει την προμήθεια νέων ή μεταχειρισμένων οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους πελάτες της

Η νέα συνεργασία έρχεται να ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Πειραιώς στην αγροτική οικονομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα μέσα από στοχευμένες και καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας.

Η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία από το 1922, αποτελεί κορυφαίο διανομέα στον κλάδο της αυτοκίνησης στην Ελλάδα, με δραστηριότητα στους τομείς των μηχανημάτων έργων, επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, κινητήρων και περονοφόρων μηχανημάτων.

Ειδικά στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκης συνεργάζεται από το 2018 με τη Massey Ferguson ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας στην Ελλάδα. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανήματα χορτονομής, χορτοδετικά, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, καλλιεργητές, καθώς και παρελκόμενα και εξαρτήματα. Επιπλέον, προσφέρονται λύσεις τεχνολογίας τηλεματικής και γεωργίας ακριβείας, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Το τελευταίο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ξεκίνησε νέα συνεργασία με τη Manitou, παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τους τηλεσκοπικούς φορτωτές, διευρύνοντας περαιτέρω τις λύσεις για τον σύγχρονο επαγγελματία αγρότη.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 10:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξοπλισμοί: Η Άγκυρα δείχνει ΝΑΤΟ – αλλά σημαδεύει Αθήνα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Εξοπλισμοί: Η Άγκυρα δείχνει ΝΑΤΟ – αλλά σημαδεύει Αθήνα

«Ζαλίστηκε» το Bitcoin από τα ύψη των $112.000
Νομίσματα

«Ζαλίστηκε» το Bitcoin από τα ύψη των $112.000

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις

Η JPMorgan βλέπει νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας στις ελληνικές τράπεζες

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ