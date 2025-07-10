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Wall Street: Μεικτά πρόσημα με φόντο τη δασμολογική πολιτική Τραμπ
Χρηματιστήρια
16:54 - 10 Ιουλ 2025

Wall Street: Μεικτά πρόσημα με φόντο τη δασμολογική πολιτική Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Με μεικτά πρόσημα ανοίγει η συνεδρίαση της Wall Street σήμερα, Πέμπτη 10 Ιουλίου, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προσπαθούν να ξεπεράσουν την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,03% στις 44.471,58 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει ήπια πτώση 0,10% στις 6.257,48 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 0,28% και διαμορφώνεται στις 20.554,96 μονάδες.

Η αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην άνοδο των μετοχών, καθώς οι επενδυτές ξεπέρασαν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (9/7) ότι ο δασμός 50% των ΗΠΑ επί των εισαγωγών χαλκού θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, επίσης, δασμό 50% επί των εισαγωγών από τη Βραζιλία, εν μέρει ως αντίποινα για τη δίκη του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, για το ρόλο του σε μια υποτιθέμενη απόπειρα ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2022 στη χώρα. Η κίνηση αυτή οφείλεται, επίσης, στις «πολύ άδικες εμπορικές σχέσεις» με τη Βραζιλία, πρόσθεσε ο Τραμπ, λέγοντας ότι είναι «μακριά από το να είναι αμοιβαίες».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε αργότερα ότι η χώρα θα ανταποκριθεί στο δασμό 50% σύμφωνα με τον νόμο περί οικονομικής αμοιβαιότητας.

Πριν από την ανακοίνωση του προέδρου για την επιβολή δασμών στη Βραζιλία, έστειλε επιστολές που καθόριζαν νέους αμερικανικούς συντελεστές για τις εισαγωγές τουλάχιστον επτά επιπλέον χωρών. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε, επίσης, στείλει επιστολές με τους νέους συντελεστές στους ηγέτες 14 άλλων χωρών, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να αντισταθμίσει τυχόν αυξήσεις των τιμών από τους δασμούς», δήλωσε ο Jeremy Siegel, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Wharton School και επικεφαλής οικονομολόγος της Wisdom Tree, στο CNBC.

«Αν δεν ακούσουμε για πολλές αρνητικές επιπτώσεις, τότε αυτή η ανοδική αγορά σίγουρα, νομίζω, θα συνεχίσει να εξελίσσεται», πρόσθεσε ο Siegel. «Αν αρχίσουμε να ακούμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια που είναι πιο δύσκολο να ξεπεραστούν, τότε νομίζω ότι θα δούμε αστάθεια αυτό το τρίμηνο».

Οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των δασμών, ειδικά σε σχέση με τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, αναφέρθηκαν, επίσης, στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Ιούνιο. Ωστόσο, τα πρακτικά έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διχασμένοι σχετικά με το πόσες μειώσεις των επιτοκίων θα πρέπει να κάνει η κεντρική τράπεζα τους επόμενους μήνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 16:54
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