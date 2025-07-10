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Ευρωβουλή: Επείγουσα η ανάγκη προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία
Ειδήσεις
16:38 - 10 Ιουλ 2025

Ευρωβουλή: Επείγουσα η ανάγκη προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία

Reporter.gr Newsroom
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Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη έκτακτα ψηφίσματα σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφερόμενο και στην τρομοκρατική επίθεση στην εκκλησία Mar Elias στη Δαμασκό.

Δεδομένου ότι η πολιτική μετάβαση στη Συρία ξεκίνησε μόλις πριν από λίγους μήνες, το Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις κατά θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, ιδίως μετά την τρομοκρατική επίθεση στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία (Mar Elias) τον Ιούνιο στη Δαμασκό, καθώς και τις απειλές κατά άλλων λατρευτικών χώρων. Εκφράζει την αλληλεγγύη τους προς όλα τα θύματα, τονίζοντας παράλληλα το ευάλωτο των χριστιανικών κοινοτήτων στη Συρία. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν, παράλληλα, τη μεγάλη πολυμορφία των θρησκευτικών δογμάτων στη Συρία, στα οποία συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, και η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σεβασμού στη συμβολή αυτών και άλλων κοινοτήτων στην πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά της Συρίας και την ανάγκη η νέα πολιτική δομή να αντικατοπτρίζει αυτή την πολυμορφία. Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν επίσης με ανησυχία ότι πολλά μέλη της Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) με ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναλάβει ρόλο εντός των μεταβατικών διοικητικών αρχών, με δυνητικά ανησυχητικό αντίκτυπο στη θρησκευτική ελευθερία.

Το κείμενο καλεί τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να διευκολύνουν τη γρήγορη, διαφανή και ανεξάρτητη διερεύνηση των πράξεων αυτών και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πάταξη της θρησκευτικής βίας, τη διασφάλιση της λογοδοσίας, την προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας και την προστασία όλων των κοινοτήτων.

Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν τη στήριξη της ΕΕ για μια πολιτική μετάβαση στη Συρία που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την υπό όρους άρση των κυρώσεων. Η μετάβαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς μεταβατικής δικαιοσύνης, καταπολέμηση της ατιμωρησίας και συνταγματική εγγύηση για διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς και για επαρκή εκπροσώπηση των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων, προσθέτουν. Ταυτόχρονα, καλούν τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να παρουσιάσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διοργάνωση αξιόπιστων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών χωρίς αποκλεισμούς.

Καλούν, τέλος, αφενός την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο για την ανασυγκρότηση της Συρίας, υπό την προϋπόθεση της αποδεδειγμένης προόδου όσον αφορά τις προτεραιότητες αυτές, αφετέρου το Συμβούλιο να διατηρήσει και να επιβάλει πιο στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος παραγόντων που ευθύνονται για παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας. Οι συριακές αρχές και η ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας, προσθέτει το Κοινοβούλιο.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 625 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 10 αποχές.

Ψηφίσματα για τις υποθέσεις Ryan Cornelius και Joseph Figueira Martin

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης δύο ακόμη έκτακτα ψηφίσματα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ντουμπάι και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, εκφράζοντας αφενός βαθιά ανησυχία για την αυθαίρετη και παρατεταμένη κράτηση του Ryan Cornelius στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και καλώντας αφετέρου τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να απελευθερώσουν άμεσα τον ερευνητή και εργαζόμενο στον ανθρωπιστικό τομέα Joseph Figueira Martin, επιτρέποντας παράλληλα την ιατρική του διακομιδή. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά).

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