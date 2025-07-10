Ferrero: Συμφωνία $3,1 δισ. για την εξαγορά της WK Kellogg

Ο Όμιλος Ferrero και η WK Kellogg Co ανακοίνωσαν σήμερα, Πέμπτη 10 Ιουλίου, ότι έχουν συνάψει οριστική συμφωνία, βάσει της οποίας η Ferrero συμφώνησε να εξαγοράσει την WK Kellogg Co, έναντι 23,00 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει συνολική αξία 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξαγορά, η οποία περιλαμβάνει την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή του εμβληματικού χαρτοφυλακίου δημητριακών της WK Kellogg Co στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Καραϊβική, αποτελεί μέρος του σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης της Ferrero και επεκτείνει την εμβέλειά της σε περισσότερες καταναλωτικές ευκαιρίες με γνωστές και αγαπητές μάρκες και ισχυρή συνάφεια με τους καταναλωτές.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο στην αποδεδειγμένη στρατηγική της Ferrero για την εξαγορά, την επένδυση και την ανάπτυξη εμβληματικών εμπορικών σημάτων, καθώς συνεχίζει να ενισχύει τη συνολική της παρουσία και την προσφορά προϊόντων στη Βόρεια Αμερική. Με βάση τις προηγούμενες εξαγορές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ferrero σχεδιάζει να επενδύσει και να αναπτύξει τις εμβληματικές μάρκες της WK Kellogg Co.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω την WK Kellogg Co στον Όμιλο Ferrero. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή εξαγορά – αντιπροσωπεύει την ένωση δύο εταιρειών, καθεμία με μια περήφανη κληρονομιά και γενιές πιστών καταναλωτών», δήλωσε ο Giovanni Ferrero, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Ferrero. «Τα τελευταία χρόνια, η Ferrero έχει επεκτείνει την παρουσία της στη Βόρεια Αμερική, συνδυάζοντας τις γνωστές μάρκες μας από όλο τον κόσμο με τοπικά «διαμάντια» που έχουν τις ρίζες τους στις ΗΠΑ. Η σημερινή είδηση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτή την πορεία, δίνοντάς μας αυτοπεποίθηση για τις ευκαιρίες που μας περιμένουν».

«Πιστεύουμε ότι η προτεινόμενη συναλλαγή μεγιστοποιεί την αξία για τους μετόχους μας και επιτρέπει στην WK Kellogg Co να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορικής κληρονομιάς της εταιρείας μας», δήλωσε ο Gary Pilnick, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WK Kellogg Co. «Από τότε που γίναμε ανεξάρτητη δημόσια εταιρεία τον Οκτώβριο του 2023, έχουμε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στο ταξίδι μας για να γίνουμε μια πιο εστιασμένη και πιο κερδοφόρα επιχείρηση – με την ώθηση των εξαιρετικών ανθρώπων μας και μιας κουλτούρας νίκης – ενώ παράλληλα χτίζουμε μια ισχυρή βάση για μελλοντική ανάπτυξη. Η ένταξη στην Ferrero θα προσφέρει στην WK Kellogg Co μεγαλύτερους πόρους και περισσότερη ευελιξία για την ανάπτυξη των εμβληματικών μας εμπορικών σημάτων σε αυτήν την ανταγωνιστική και δυναμική αγορά. Ως οικογενειακή εταιρεία με αξίες που συνάδουν με αυτές του ιδρυτή μας W.K. Kellogg, η Ferrero προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας και έχει ιστορικό υποστήριξης των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται».