Νέο χτύπημα Τραμπ: Επέβαλε δασμολογικό συντελεστή 50% στη Βραζιλία – Λούλα: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε την Τετάρτη (10/7) ότι η χώρα του θα απαντήσει με αμοιβαιότητα στον πρόσφατα ανακοινωθέντα δασμολογικό συντελεστή 50% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εξαγωγές της χώρας του, επικαλούμενος έναν πρόσφατα υιοθετημένο βραζιλιάνικο νόμο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να λάβει ανάλογα αντίμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (9/7) ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τον δασμό στις εισαγωγές από τη Βραζιλία από την 1η Αυγούστου, εν μέρει σε αντίποινα για τη συνεχιζόμενη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας, Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Ο Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του ότι ο νέος δασμός - ένα τεράστιο άλμα από τον συντελεστή 10% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές από τη Βραζιλία στις αρχές Απριλίου - είναι επίσης μια απάντηση στην «πολύ άδικη εμπορική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Η επιστολή προς τον ντα Σίλβα ακολούθησε σχεδόν δύο δωδεκάδες άλλες που έστειλε πρόσφατα ο Τραμπ σε άλλους ηγέτες του κόσμου, υπαγορεύοντας νέους απότομους δασμούς στα αγαθά που πωλούν στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το CNBC.

Αλλά η επιστολή προς τον Λούλα προχωράει περισσότερο από τις υπόλοιπες, επιβάλλοντας έναν νέο φορολογικό συντελεστή εισαγωγής στις ΗΠΑ, ρητά ως τιμωρία για μια χώρα που ασχολείται με εσωτερικές πολιτικές και νομικές υποθέσεις που δεν αρέσουν στον Τραμπ.

Αντίδραση από Λούλα – «Η Βραζιλία δεν δέχεται υποδείξεις»

Ο Ντα Σίλβα απάντησε στην επιστολή την Τετάρτη, λέγοντας ότι η Βραζιλία θα απαντήσει στους δασμούς σύμφωνα με τον πρόσφατα υιοθετημένο νόμο περί οικονομικής αμοιβαιότητας.

«Η Βραζιλία είναι μια κυρίαρχη χώρα με ανεξάρτητους θεσμούς που δεν θα δεχτεί να της κάνουν κήρυγμα από κανέναν», έγραψε ο ντα Σίλβα, σύμφωνα από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αξία του νομίσματος της Βραζιλίας, του ρεάλ, υποχώρησε περισσότερο από 2% έναντι του αμερικανικού δολαρίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως καταφερθεί εναντίον της Βραζιλίας για τη μεταχείρισή της στον Μπολσονάρου, έναν ηχηρό σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του σε ένα υποτιθέμενο πραξικόπημα για να ανατρέψει την ήττα του στην επανεκλογή του το 2022.

Ο Τραμπ αποκάλεσε την κατάσταση «διεθνή ντροπή» στην επιστολή, την οποία μοιράστηκε δημοσίως σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Κατηγόρησε τη δίκη Μπολσονάρου ως «κυνήγι μαγισσών», επαναλαμβάνοντας τη γλώσσα που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τις πολλαπλές ποινικές έρευνες που αντιμετώπισε πριν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ

Καταφέρθηκε επίσης εναντίον «των ύπουλων επιθέσεων της Βραζιλίας στις ελεύθερες εκλογές και στα θεμελιώδη δικαιώματα ελεύθερου λόγου των Αμερικανών», αναφερόμενος προφανώς στην πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που θα μπορούσε να καταστήσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνες για το περιεχόμενο των χρηστών τους.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι εμπορικές πολιτικές της Βραζιλίας έχουν προκαλέσει «μη βιώσιμα εμπορικά ελλείμματα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», τα οποία απειλούν την αμερικανική οικονομία και την εθνική ασφάλεια.

Τι λένε τα αντικειμενικά δεδομένα

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικό πλεόνασμα αγαθών με τη Βραζιλία, το οποίο ανέρχεται σε 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ.

Ο Ντα Σίλβα χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό του Τραμπ περί εμπορικού ελλείμματος στην απάντησή του, επικαλούμενος στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έγραψε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν έρευνα για πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Βραζιλίας.

Είπε ότι η έρευνα αυτή βασίζεται στις «συνεχείς επιθέσεις της Βραζιλίας στις δραστηριότητες ψηφιακού εμπορίου των αμερικανικών εταιρειών».

«Παρακαλούμε να καταλάβετε ότι ο αριθμός 50% είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που απαιτείται για να έχουμε το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού που πρέπει να έχουμε με τη χώρα σας», έγραψε ο Τραμπ. «Και είναι απαραίτητο να το έχουμε αυτό για να διορθώσουμε τις σοβαρές αδικίες του σημερινού καθεστώτος».

Τα «ραβασάκια» του Τραμπ

Τμήματα της επιστολής προς τον Λούλα ταιριάζουν με το λεκτικό των 21 επιστολών για τους δασμούς που έχει στείλει ο Τραμπ σε άλλους ηγέτες του κόσμου από τη Δευτέρα.

Όλες αυτές οι επιστολές διευκρινίζουν ότι οι νέοι γενικοί δασμολογικοί συντελεστές είναι ξεχωριστοί από άλλους «τομεακούς» δασμούς στις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα.

Όλες παραδίδουν επίσης μια προληπτική προειδοποίηση ότι εάν οι χώρες αποφασίσουν να αυξήσουν τους δικούς τους φόρους εισαγωγής στα αμερικανικά προϊόντα «για οποιονδήποτε λόγο», τότε οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τον δικό τους δασμολογικό συντελεστή κατά το αντίστοιχο ποσό.

Και όλοι σημειώνουν ότι οι ΗΠΑ «θα εξετάσουν, ίσως, μια προσαρμογή» εάν οι χώρες απαλλαγούν από τους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς τους.

«Αυτοί οι δασμοί μπορεί να τροποποιηθούν, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τη σχέση μας με τη χώρα σας», αναφέρει ο Τραμπ σε όλες τις επιστολές. «Δεν θα απογοητευτείτε ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Οι αποδέκτες είναι ένα μείγμα σημαντικών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, και μικρότερων οικονομιών, όπως η Μολδαβία και το Μπρουνέι.

Οι δασμολογικοί συντελεστές για αυτές τις 21 χώρες κυμαίνονται από 20% έως 40%. Όλοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου και ο Τραμπ επέμεινε ότι «δεν θα χορηγηθούν παρατάσεις».