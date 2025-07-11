Ασιατικές αγορές: Μεικτές τάσεις λόγω δασμών Τραμπ

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Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν μεικτά πρόσημα την Παρασκευή (11/7), μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών 35% στον Καναδά από την 1η Αυγούστου.

Επίσης, δήλωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει γενικούς δασμούς 15% ή 20% στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους. «Νομίζω ότι οι δασμοί έχουν γίνει πολύ καλά δεκτοί. Η χρηματιστηριακή αγορά έφτασε σήμερα σε νέο υψηλό», δήλωσε ο πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης αναφοράς 50 μετοχών Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,75% στις 25.166,85 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex ήταν κλειστός για την ημέρα.

Αλλού, ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας κινήθηκε πτωτικά κατά 0,30% και διαμορφώθηκε στις 39.525,58 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix παρέμεινε κλειστός.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 0,23% στις 3.175,77 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,35% στις 800,47 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 1,29% στις 24.350,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,18% στις 4.017,27 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,11% στις 8.580,10 μονάδες.