Ασιατικές αγορές: Μεικτές τάσεις λόγω δασμών Τραμπ

Επίσης, δήλωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει γενικούς δασμούς 15% ή 20% στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους. «Νομίζω ότι οι δασμοί έχουν γίνει πολύ καλά δεκτοί. Η χρηματιστηριακή αγορά έφτασε σήμερα σε νέο υψηλό», δήλωσε ο πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης αναφοράς 50 μετοχών Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,75% στις 25.166,85 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex ήταν κλειστός για την ημέρα.
Αλλού, ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας κινήθηκε πτωτικά κατά 0,30% και διαμορφώθηκε στις 39.525,58 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix παρέμεινε κλειστός.
Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 0,23% στις 3.175,77 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,35% στις 800,47 μονάδες.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 1,29% στις 24.350,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,18% στις 4.017,27 μονάδες.
Στην Αυστραλία, ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,11% στις 8.580,10 μονάδες.