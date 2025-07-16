Μετονομασία της Ευρωσύμβουλοι σε Ευρωπαϊκές Καινοτόμες Λύσεις

Η «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» με διακριτικό τίτλο «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2025, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη μεταβολή της επωνυμίας της από «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» σε «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.».

Για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, η εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία της με λατινικούς χαρακτήρες και το ακρωνύμιο της νομικής της μορφής «S.A.»

Την 30.06.2025, το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενέκρινε τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 15 Ιουλίου 2025 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι από την 2η εργάσιμη ημέρα μετά από την ενημέρωση του Χ.Α., ήτοι από την 17.7.2025 η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.». Ταυτόχρονα θα αλλάξει και ο κωδικός OASIS της μετοχής της εταιρίας, ο οποίος από τον υφιστάμενο ΕΣΥΜΒ θα μεταβληθεί στον νέο EIS