Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Δέσμευση για ειρήνη και προστασία των δικαιωμάτων στη Συρία

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των διεθνών προτύπων του διεθνούς δικαίου ώστε όλοι οι κάτοικοι της Συρίας να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη.

Τόνισε πως η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να συνδυάζονται με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της, ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνική και σταθερή κατάσταση χωρίς φόβο.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τον συριακό λαό και τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίτευξη ειρήνης, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων από τις πρόσφατες επιθέσεις. Κάλεσε για την άμεση αποκατάσταση της ηρεμίας και τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για λογοδοσία των υπευθύνων για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στη χώρα.

Ο υπουργός κατέστησε σαφές πως η κατάπαυση του πυρός πρέπει να τηρείται αυστηρά και καταδίκασε τις παραβιάσεις αυτής, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια όλων των πολιτών είναι πρωταρχικής σημασίας. Αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, όπου είχε τονιστεί η ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατικής επίθεσης κατά της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός της χώρας είναι πιο δυνατός από τη βία και την τρομοκρατία.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης κάλεσε για προσεκτικά βήματα στη μεταβατική περίοδο που διανύει η Συρία, στηριζόμενη στις διατάξεις του ψηφίσματος 2244 του Συμβουλίου Ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές από διάφορα φατριακά και να διασφαλιστεί η ευημερία και η ασφάλεια όλων των πολιτών.