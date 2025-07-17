ΗΠΑ: Εβδομαδιαία πτώση στις αιτήσεις ανεργίας – Ετήσια αύξηση 3,5% στις πωλήσεις του λιανεμπορίου

Οι αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εποχικά προσαρμοσμένων αρχικών αιτήσεων ανεργίας ήταν 221.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουλίου, σημειώνοντας μείωση 7.000 από το αναθεωρημένο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας.

Ξεχωριστά, οι πωλήσεις λιανικού εμπορίου τον Ιούνιο ήταν αυξημένες κατά 0,6% σε σχέση με τον Μάιο και κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με νέα στοιχεία από το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ. Αυτό ξεπέρασε την εκτίμηση για τις λιανικές πωλήσεις κατά 0,2%.

Οι πωλήσεις εξαιρουμένων των αυτοκινήτων ήταν επίσης αυξημένες κατά 0,5% τον προηγούμενο μήνα, το οποίο ήταν επίσης καλύτερο από την εκτίμηση του 0,3%.