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Υπογραφή συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης για ενίσχυση συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, εξόρυξης και υποδομών
Ειδήσεις
23:30 - 17 Ιουλ 2025

Υπογραφή συμφωνίας Τουρκίας - Λιβύης για ενίσχυση συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, εξόρυξης και υποδομών

Reporter.gr Newsroom
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Στην Κωνσταντινούπολη υπογράφηκε σήμερα 17/7 «Συμφωνία Καλής Θέλησης» μεταξύ του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας-Λιβύης, που υπάγεται στο Συμβούλιο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK) της Τουρκίας, και σημαντικών λιβυκών οργανισμών, όπως η Εθνική Εταιρεία Μεταλλείων της Λιβύης, η Αρχή Εκθέσεων και Συνεδρίων της Λιβύης και η Emaar Libya Holding.

Στόχος της συμφωνίας είναι η αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης και των υποδομών.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον Μουρταζά Καρανφίλ, πρόεδρο του DEIK, και τον Φουάντ αλ Αουάμ, διευθύνοντα σύμβουλο της Emaar Libya Holding. Ο κ. Καρανφίλ τόνισε ότι η νέα συνεργασία αναμένεται να εμβαθύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης, όπου έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά κοιτάσματα ορυκτών τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της μεταφοράς τεχνογνωσίας και την προώθηση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) μεταξύ των τουρκικών εταιρειών και των λιβυκών φορέων.

Από την πλευρά του, ο Φουάντ αλ Αουάμ χαρακτήρισε την Τουρκία ως μια ισχυρή οικονομική και ενεργειακή δύναμη και εξέφρασε τη δέσμευση της Emaar Libya Holding για την υπογραφή περαιτέρω συμφωνιών με τουρκικές εταιρείες, καθώς και για τη δημιουργία μόνιμης αγοράς στη Λιβύη για τα τουρκικά προϊόντα.

Η Emaar Libya Holding, που ιδρύθηκε το 2023 και εδρεύει στη Βεγγάζη της ανατολικής Λιβύης, αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της συνεργασίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

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